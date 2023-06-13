Военное обозрение
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Развенчание антисоветского мифа: об отличиях ГУЛАГа от нацистских концлагерей

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Развенчание антисоветского мифа: об отличиях ГУЛАГа от нацистских концлагерей

После событий 1991 года, в России в отдельных кругах стало «модно» извращать и порочить историю СССР. Чего уж там говорить, если до сих пор встречаются опусы, где сравниваю Советский Союз с Третьим рейхом.


В частности, нередко можно услышать мнение, что ГУЛАГ был практически «аналогом» Освенцима. Естественно, это один из антисоветских мифов, который весьма легко развенчать.

Начать стоит с того, что концлагерь – это чисто военное понятие. По крайней мере, так было до расцвета нацизма в Германии. В них содержались военнопленные, подлежащие обмену.

Однако в Третьем рейхе понятие концлагерь обрело совсем иные черты, за что эти места позднее и стали назвать «лагерями смерти».

Во-первых, сюда отправляли не только плененных солдат, но и тех, кто, по мнению фашистов, не имел права считаться человеком по факту своего рождения (евреи, цыгане и др.).

Во-вторых, немецкие концлагеря были созданы специально для уничтожения людей. Заключенные не имели срока пребывания. Слабые и больные уничтожались сразу, так как не могли приносить пользу Третьему рейху. Остальные ежедневно подвергались каторжному труду и зачастую от него же и умирали.

В-третьих, сами условия пребывания для узников концлагерей изначально создавались таким образом, чтобы сломать человека. Издевательства надзирателей, голод, нечеловеческие опыты, отсутствие медицинской помощи, постоянное пребывание в холоде в практически истлевшей от времени одежде или вовсе без нее.

Выше перечислена лишь малая часть испытаний, которые проходили узники нацистских концлагерей, включая Освенцим.

Теперь поговорим о ГУЛАГе. Конечно, условия здесь были, мягко говоря, не лучшими. Однако речь все же идет о системе «исправительно-трудовых лагерей» (ИТЛ).

Поэтому сразу же становится очевидным первое отличие от «лагерей смерти» фашистов. В ГУЛАГ не отправляли людей по национальному признаку. Здесь содержались осужденные, в большей мере, по уголовным статьям.

Из этого «вытекает» следующее отличие – срок отбывания заключения. В отличие от концлагерей фашистов, содержащиеся в ИТЛ люди после отбывания наказания выходили на свободу. Бывали даже случаи досрочного освобождения.

Впрочем, и содержание в ГУЛАГе кардинально отличается от того же Освенцима. Труд заключенных здесь оплачивался государством. Питание, хоть и сложно назвать нормальным, но люди не голодали (за исключением времен Великой Отечественной войны).

Естественно, система содержания осужденных в советских исправительно-трудовых лагерях не была «заточена» на уничтожение, в отличие от фашистских концлагерей.

Поэтому, все рассуждения на тему сходства ГУЛАГа с Освенцимом является лишь антисоветской пропагандой людей, преследующих свои политические или иные цели.

Использованы фотографии:
архивное фото
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12 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:53
    +7
    Нельзя было из ГУЛАГА бандеровцев выпускать по амнистии...дорого это обошлось потом СССР.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:57
      +2
      Наверное эта статья и её тема предназначены для узкого круга любителей истории, потому что подрастающему поколению России через систему образования, создание музеев наподобие Ельцин-центра и популяризацию произведений Солженицина и других авторов СССР и России, хорошо поднявшихся на описание прелестей ГУЛАГА, подают совсем другую информацию. Поди потом объясним детям, когда они усвоили уже то, что Бандера и Шухевич это герои, а бойцы Красной Армии насильники, убийцы и колонизаторы.
      1. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 14:10
        +1
        Как представитель подрастающего поколения уверяю вас, что солженицын большей части из нас так же неинтересен как и Достоевский, ельцин-центр так же неинтересен как и другие музеи. И если фамилию бандера еще кто то слышал, то про шухевича врядле кто то знает.
        1. AlexSam
          AlexSam Сегодня, 14:21
          0
          Спасибо за честность! Правда, не знаю, радоваться этому или нет... Поколение, которому ничего, кроме зарабатывания бабла, не интересно...
          1. kamakama
            kamakama Сегодня, 14:57
            0
            Честность в том, что политические окрасы событий меняются и с властью и со временем. Всего 100 лет прошло с падения монархии в РИ, а только в СССР и РФ успели и расстрелять, и объявить врагом народа и канонизировать. Про изменчивость на периферии вообще молчу. Только в России в одной из республик стоит памятник официальному мятежнику и борцу с государственной властью, умершему на каторге. Более того, этот памятник поставила советская власть и не снесла российская. Так что молодое поколение делает свои выводы на тему что можно, а что нельзя
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: кредо
        Наверное эта статья и её тема предназначены для узкого круга любителей истории, потому что подрастающему поколению России через систему образования, создание музеев наподобие Ельцин-центра и популяризацию произведений Солженицина и других авторов СССР и России, хорошо поднявшихся на описание прелестей ГУЛАГА, подают совсем другую информацию. Поди потом объясним детям, когда они усвоили уже то, что Бандера и Шухевич это герои, а бойцы Красной Армии насильники, убийцы и колонизаторы.

        Очень хорошо знаю про жизнь в лагере, естественно от отца. Он был репрессирован в 1934 году. И отбывал положенные ему 10 лет на Колыме, в поселке Ягодном. Очень много мне всего рассказывал. И про трудный , а для кого то и смертельный путь в вагонах через весь СССР ( не помню только в какой порт), и про то, как их в трюмах везли в Магадан, и про саму жизнь на Колыме. И что самое интересное, он никогда не говорил, что были они голодные ( до начала ВОВ), или про издевательства охраны. Правда, с началом ВОВ, отец рассказывал, нормы добычи золота увеличили, а паек нет. И вот тут многим не стало хватать пайка. Особенно курящим. Махорки которая тоже входила в паек, не хватало, и заядлые курильщики обменивали часть пайка на махорку у некурящих, а сами недоедали! В 1944 году отца освободили, но выехать с Колымы не разрешали до 1946 года. Так 2 года и раьботал в лагере уже как вольнонаемный. О администрации лагеря отзывался неплохо, по крайней мере я так сужу, если к зк (к отцу) обращались из администрации по ИО, значит все было не так плохо! В 1954 я пошел в 1 класс и хорошо помню, отцу пришла реабилитация. Один единственный раз я видел как отец заплакал. Сейчас я его хорошо понимаю! Все таки, пока он отбывал, у него умерла жена и двое детей от голода, то ли в 1937, то ли в 1938 гг.
        Вот так получилось, сам в лагере уцелел, а семья от голода на воле погибла!
  2. Венд
    Венд Сегодня, 13:57
    +5
    концлагерь – это чисто военное понятие.
    Не совсем так. Первые концлагеря создали британцы для семей буров, где те содержались в нечеловеческих условиях. Немцы перещеголяли своих учителей.
  3. kamakama
    kamakama Сегодня, 14:06
    0
    Концлагерь - это колониальное изобретение англичан в англо-бурскую войну. Для содержания местного бурского нелояльного населения. Остальное это все развитие и фантазии. Они бы и уголовников содержали в лагерях, но для этого у них был целый отдельный континент под названием Австралия

    Вообще очень сложно сравнивать Сусуман или Туруханск с Освенцимом. Зимой в Сусумане достаточно выбить пару стекол в бараке и залить печь, что б утром была братская могила. Несчастный случай и все дела. Хотя... Сухая каторга во французской Кайенне была местом райским на картинке, но почему-то смертность там была аховой. В демократической стране, надо сказать. Причем с офигенным поражением в правах - при отсидке более 8 лет запрещалось возвращение во Францию. 101 километр с галльским привкусом - с малярией, паразитами и золотыми шахтами
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:07
    0
    Нормы питания заключённых ГУЛАГа в студию! И всё сразу станет ясным!
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Wolfskin1993
      Нормы питания заключённых ГУЛАГа в студию! И всё сразу станет ясным!
      Приказ НКВД СССР № 00943 «О введении новых норм питания и вещевого довольствия для заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР»14.08.1939
      https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010334#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B,%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D1%81%20%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
  5. Neige Lobof
    Neige Lobof Сегодня, 14:15
    0
    Все верно. К сожалению немецкий народ принял на себя и отобразил в реальность всю гнусную и инфернальную сущность западных элит. Которые к слову никуда не делись, и под вывеской НАТО ведут свою грязную войну против человечества. Доказательство тому COWID 19 к примеру.
  6. olezenka1
    olezenka1 Сегодня, 14:24
    0
    Точная, короткая и нужная статья. Сейчас (да и всегда) медиа войны с нами идут во всех плоскостях и эта статья воюет на равных с укоренившимися неверными представлениями о Сталине и его времени.