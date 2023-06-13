Развенчание антисоветского мифа: об отличиях ГУЛАГа от нацистских концлагерей

После событий 1991 года, в России в отдельных кругах стало «модно» извращать и порочить историю СССР. Чего уж там говорить, если до сих пор встречаются опусы, где сравниваю Советский Союз с Третьим рейхом.
В частности, нередко можно услышать мнение, что ГУЛАГ был практически «аналогом» Освенцима. Естественно, это один из антисоветских мифов, который весьма легко развенчать.
Начать стоит с того, что концлагерь – это чисто военное понятие. По крайней мере, так было до расцвета нацизма в Германии. В них содержались военнопленные, подлежащие обмену.
Однако в Третьем рейхе понятие концлагерь обрело совсем иные черты, за что эти места позднее и стали назвать «лагерями смерти».
Во-первых, сюда отправляли не только плененных солдат, но и тех, кто, по мнению фашистов, не имел права считаться человеком по факту своего рождения (евреи, цыгане и др.).
Во-вторых, немецкие концлагеря были созданы специально для уничтожения людей. Заключенные не имели срока пребывания. Слабые и больные уничтожались сразу, так как не могли приносить пользу Третьему рейху. Остальные ежедневно подвергались каторжному труду и зачастую от него же и умирали.
В-третьих, сами условия пребывания для узников концлагерей изначально создавались таким образом, чтобы сломать человека. Издевательства надзирателей, голод, нечеловеческие опыты, отсутствие медицинской помощи, постоянное пребывание в холоде в практически истлевшей от времени одежде или вовсе без нее.
Выше перечислена лишь малая часть испытаний, которые проходили узники нацистских концлагерей, включая Освенцим.
Теперь поговорим о ГУЛАГе. Конечно, условия здесь были, мягко говоря, не лучшими. Однако речь все же идет о системе «исправительно-трудовых лагерей» (ИТЛ).
Поэтому сразу же становится очевидным первое отличие от «лагерей смерти» фашистов. В ГУЛАГ не отправляли людей по национальному признаку. Здесь содержались осужденные, в большей мере, по уголовным статьям.
Из этого «вытекает» следующее отличие – срок отбывания заключения. В отличие от концлагерей фашистов, содержащиеся в ИТЛ люди после отбывания наказания выходили на свободу. Бывали даже случаи досрочного освобождения.
Впрочем, и содержание в ГУЛАГе кардинально отличается от того же Освенцима. Труд заключенных здесь оплачивался государством. Питание, хоть и сложно назвать нормальным, но люди не голодали (за исключением времен Великой Отечественной войны).
Естественно, система содержания осужденных в советских исправительно-трудовых лагерях не была «заточена» на уничтожение, в отличие от фашистских концлагерей.
Поэтому, все рассуждения на тему сходства ГУЛАГа с Освенцимом является лишь антисоветской пропагандой людей, преследующих свои политические или иные цели.