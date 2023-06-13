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Показаны новые кадры уничтожения ВС РФ колонны бронетехники ВСУ в районе Времевского выступа

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Показаны новые кадры уничтожения ВС РФ колонны бронетехники ВСУ в районе Времевского выступа

В районе Времевского выступа противотанковыми подразделениями ВС РФ была уничтожена механизированная колонна вооруженных сил Украины с бронетехникой. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Украинские формирования предприняли неудачную попытку атаковать в районе Времевского выступа. В результате ВС РФ подбили несколько единиц бронетехники. Вражеская колонна была расстреляна из РПГ и ПТУР бойцами Восточной группировки войск ВС РФ.

Таким образом, украинским формированиям не позволили приблизиться к оборонительным рубежам. Противник понес потери и был вынужден отступить. Отметим, что контрнаступление ВСУ сопровождается уничтожением большого количества бронетехники противника, в том числе и полученной Украиной от стран Запада.




Вопреки представлениям лидеров киевского режима, западная военная техника не стала «универсальным инструментом», позволяющим преодолеть российские линии обороны. Немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley и другая западная техника уничтожаются без особых проблем и пехотными противотанковыми подразделениями, и ударами артиллерии и штурмовой авиации ВС РФ.






Ранее сообщалось, что 10 и 11 июня в результате боев российским военным удалось уничтожить не менее 20 танков ВСУ, в том числе 9 танков Leopard немецкого производства в наиболее современной модификации 2А6. После этой информации министр обороны Германии Борис Писториус отказался компенсировать Украине потери танков Leopard 2A6 из-за их ограниченного количества в распоряжении бундесвера. Но более старые модели танков Берлин все же пообещал передать Киеву.

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13 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 13:47
    +3
    Показаны новые кадры уничтожения ВС РФ колонны бронетехники ВСУ

    В колонне один танк, снятый с трех ракурсов.
    Новость ради новости?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: alystan
      Показаны новые кадры уничтожения ВС РФ колонны бронетехники ВСУ

      В колонне один танк, снятый с трех ракурсов.
      Новость ради новости?

      А, Вам видимо нужно предоставить 12-ти или 24-х часовой документальный фильм по всей 1000 километровой линии фронта со всей подбитой и уничтоженной техникой ВСУ (НАТО) с деталировкой по дате, месту, времени, количеству и названию?
      Тогда Вам нужно в Генштаб или лучше на передок, чтобы самому убедится в верности предоставленной информации. bully
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:26
        +4
        А, Вам видимо нужно предоставить 12-ти или 24-х часовой документальный фильм по всей 1000 километровой линии фронта со всей подбитой и уничтоженной техникой ВСУ

        Зачем же 12 часовой, просто не стоит снятый с разных ракурсов танк выдавать за многочисленные потери. Просто уж если пишет автор статью с таким громким названием то пусть и фотографии предоставляет соответствующие. А то взяли моду показывать одни и те же фото только авторы статей меняются и их название.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: alystan
      В колонне один танк, снятый с трех ракурсов.

      Т-80БВ, без "пикселей" и "крестов", это точно танк ВСУ?
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:51
    +5
    Семен Пегов (WarGonzo) пишет, что на Времевском выступе, точнее за Макаровку по прежнему идут тяжелые ожесточенныебои. Отбросить противника не удается уже три дня. Враг подтягивает резервы, включая танки. С обоих сторон массово работает артиллерия. Сама Макаровка расположена на стратегической высоте и контроль над ней является одним из двух ключей всей обороны.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:54
      +6
      У ВСУ там серьёзные потери.
      Также интересная информация для тех, кто переживает, что село в три дома на Времевском выступе перешло не в те руки. Сегодня стало известно, что туда перебрасывается две бригады швайнов. И вовсе не для развития наступа, а чтобы хоть как-то удержать то, что захватили. С ночи там наши немного подправили ситуацию с позициями, при этом, как утверждают с мест ситуация с потерями у швайнов серьёзная. А теперь сопоставляем два события: прибытие новых частей и «убытие» старых и можно говорить, что нашим благоволит тут успех. То, что там происходит вчера даже похвалили ярые критики, чего не было оооооочень давно. Это действительно хороший пример гибкой, маневренной обороны. Мы уже говорили, что наши себе ложных символов не изобретают, а руководствуются только практическим смыслом. Как видим, пока это даёт результат.

      https://dzen.ru/b/ZIf_sWUmFHqbjG63
      https://dzen.ru/b/ZIf_sWUmFHqbjG63?share_to=link

      В настоящее время они завершают последние приготовления на направлении главного удара (Орех направление). Кроме того, готовят вспомогательные, сковывающие удары. Чтобы вы понимали, что они там до сих пор обладают большими силами, то вот вам примерная статистика численности техники: до 200 ОБТ, до 800 ББМ всех типов, до 450 орудий различной арты, до 200 ПТС, до 200 средств ПBO. И люди в большом количестве. Это больше половины всех сил, что у них есть на юге.

      По данным канала «Военная хроника», мощнейший авиуадар был нанесен по резервам ВСУ в Орехове. Это то самое Запорожское направление, на котором ВСУ вторую неделю пытаются прорвать нашу оборону. По данным с мест, весь день 12 июня и в ночь на 13 июня активно «летело» не только по Орехову, «но и прилегающим территориям в Малой Токмачке, Юрковке, Новопавловке, Щербаках и Степовом».Для ударов по местам расположения личного состава украинской армии и стоянкам с техникой применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Эти «умные» боеприпасы наши самолеты могут сбрасывать, не входя в зону ПВО противника. Бомбы летят на дальность 50-60 км.


      Как пишут военкоры, под удар попали оперативные резервы и боекомплект, которые были нужны ВСУ для усиления наступления в район Работино — Копани на Запорожском направлении.Кроме того, российская артиллерия и авиация вели жесткий обстрел всей прифронтовой полосы и позиций ВСУ под Новодонецким и Макаровкой.

      https://k-politika.ru/rossijskie-vks-nanesli-samyj-moshhnyj-udar-s-nachala-kontrnastupleniya-ukrainy/
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:47
      +3
      Это Макаровка-то на стратегической высоте? И точно ключ от обороны мы припрятали так далеко даже от линий обороны (посмотрите где Макаровка, а где линия Суровикина по карте)?

      Или может вы выдаёте желаемое за действительное, а ВСУ просто не смогли за 10 дней даже приблизиться к линии обороны и теперь ключи от обороны ищут, где посветлее?

    3. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:15
      +1
      не выдавайте желаемое за действительное, даже до первой линии обороны там ой как далеко, и то что противник завяз в Макаровке и низинах перед ней говорит о его не способности прорваться дальше
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 13:53
    +6
    В МО РФ как всегда "таланты пиара", под нормальную новость подкладывают какой-попало видеоряд, который соответствует только слову "колонна". Пусть обратятся к добровольцам с Мавиками - у них полно видео этих колонн...или "западло нормальным пацанам в лампасах" с безлампасниками общаться?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: Fisherman
      В МО РФ как всегда..
      Об этом сообщают военкорры
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:03
    +1
    В Телеге есть видео...наши затрофеили пару танков Леопард и Брэдли.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:28
      +1
      Минобороны РФ заявило о захвате танков «Леопард» и БМП «Брэдли». Видео по ссылке ниже.
      Министерство обороны РФ опубликовало кадры осмотра российскими военнослужащими трофейной техники, захваченной в ходе контрнаступления ВСУ в Запорожской области. На опубликованном видео можно рассмотреть и немецкие танки Leopard, и американские БМП Bradley, брошенные украинскими военными.

      https://topcor.ru/36150-minoborony-rf-zajavilo-o-zahvate-tankov-leopard-i-bmp-brjedli.html
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:04
    +3
    Вражеская колонна была расстреляна из РПГ и ПТУР бойцами Восточной группировки войск ВС РФ.
    Земляки отлично себя показывают на этом направлении. Проявляют стойкость, мужество. Удачи ребятам и минимальных потерь.