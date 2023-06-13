Показаны новые кадры уничтожения ВС РФ колонны бронетехники ВСУ в районе Времевского выступа

В районе Времевского выступа противотанковыми подразделениями ВС РФ была уничтожена механизированная колонна вооруженных сил Украины с бронетехникой. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
Украинские формирования предприняли неудачную попытку атаковать в районе Времевского выступа. В результате ВС РФ подбили несколько единиц бронетехники. Вражеская колонна была расстреляна из РПГ и ПТУР бойцами Восточной группировки войск ВС РФ.
Таким образом, украинским формированиям не позволили приблизиться к оборонительным рубежам. Противник понес потери и был вынужден отступить. Отметим, что контрнаступление ВСУ сопровождается уничтожением большого количества бронетехники противника, в том числе и полученной Украиной от стран Запада.
Вопреки представлениям лидеров киевского режима, западная военная техника не стала «универсальным инструментом», позволяющим преодолеть российские линии обороны. Немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley и другая западная техника уничтожаются без особых проблем и пехотными противотанковыми подразделениями, и ударами артиллерии и штурмовой авиации ВС РФ.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 июня в результате боев российским военным удалось уничтожить не менее 20 танков ВСУ, в том числе 9 танков Leopard немецкого производства в наиболее современной модификации 2А6. После этой информации министр обороны Германии Борис Писториус отказался компенсировать Украине потери танков Leopard 2A6 из-за их ограниченного количества в распоряжении бундесвера. Но более старые модели танков Берлин все же пообещал передать Киеву.