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США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном

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США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном

США намерены вооружить украинскую армию танковыми снарядами с обедненным ураном. Об этом заявил ряд американских чиновников, сообщается в издании The Wall Street Journal.


Как указывается, данные боеприпасы предназначены для применения с ОБТ Abrams, которые в скором времени планируется отправить в незалежную. Некоторые чиновники высказали обеспокоенность в связи с тем, что передача ВСУ снарядов с обедненным ураном позволит оппонентам Вашингтона обвинять его в поставках оружия, несущего угрозу населению и экологии.

Но в целом Белый дом не видит серьёзных препятствий для отгрузки таких боеприпасов для нужд ВСУ. Тем более Британия уже передавала их в марте вместе с танками Challenger 2. Более того, в США изучают возможность отправки на Украину кассетных боеприпасов [хотя они уже используются ВСУ, например, при ведении огня с РСЗО HIMARS].

Соединённым Штатам Украина интересна лишь как полигон противостояния России. Судьба её населения совершенно не беспокоит Вашингтон. То, что массовое применение оружия с обедненным ураном вызовет загрязнение окружающей среды не волнует ни Запад, ни собственно киевский режим, весь смысл существования которого сводится исключительно к борьбе с Россией.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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35 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:09
    +4
    Дело уже не в полигоне. И Запад этот вопрос со снарядами очень волнует. Это осознанное создание зоны отчуждения. И становится уже все равно, кто победит на Украине.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:27
      +2
      Естественно,этим упырям там не жить.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: ASAD
        Естественно,этим упырям там не жить.

        А надо объявить, что ликвидацией последствий применения будут заниматься исключительно иностранные граждане, попавшие в плен во время СВО т.к. такое серьезное дело нельзя доверить никому, кроме п-сов и европейцев.
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 15:15
          0
          и поставить Калибры с обеднённым ураном на Кубе...зачем с ураном? А вот мы считаем, что с ураном Калибры быстрее разгоняются и стабильнее летят!
          1. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 15:39
            0
            Вы не поверите, но Куба этого нам не позволит. В мире стран, желающих стать активной угрозой для США нет.
        2. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 15:35
          0
          США не смутили последствия, которыми подверглись собственные и натовские военнослужащие в оккупированном Ираке. Чьхать они хотели, кто будет заниматься ликвидацией.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:32
      +3
      Про Украину как полигон для США по применению снарядов с обеднённым ураном уже перебор статей и выступлений.
      Янки их уже ни раз применяли на евразийском континенте - в Югославии, Ираке и скорей всего в других странах мира - поэтому скорей нужно согласится с тем, что они таким нехитрым способом утилизируют снаряды, утилизируют ненужных им людей, распространяют заболевания, поднимают свою экономику через уничтожение чужой, выдавливают нерешительных толстосумов и их капиталы в США и тормозят развитие конкурентов.
      Конечно Украина как полигон для применения НАТОвского вооружения также рассматривается, но это явно не самое главное условия развязывания войны на Украине.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:34
      +3
      Надо у Росатома одолжить отработанного /обедненого/ гексафторида урана и не афишируя распылить над густонаселеными городами Америки и Британии тонн этак 200...300 с воздушных шаров... -А чё? Они же сами всем говорят, что обедненный уран безвреден в любых колличествах!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:54
        0
        Судьба её населения совершенно не беспокоит Вашингтон.
        И никогда не волновала ! am
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 15:15
          -2
          Цитата: Uncle Lee
          Судьба её населения совершенно не беспокоит Вашингтон.
          И никогда не волновала ! am

          а вот меня тоже не волнует судьба их населения. Они это заслужили. И Чернобыль заслужили. Они все бандеровцы! Там нет других!
          1. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 15:42
            0
            Если сейчас сегодня танки в ходе боев за ту же Макарову будут стрелять урановыми снарядами они на чью территорию падать по вашему будут?
      2. Комментарий был удален.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:16
      +2
      А кремль на это как всегда ответит никак и ничем..
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:10
    -2
    Мы должны отринуть все сомнения присущие мирному времени и на такой вызов ответить предельно жёстко, вплоть до применения ТЯО
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:17
      +5
      и на такой вызов ответить предельно жёстко

      Брови насупить?
      вплоть до применения ТЯО

      На Украине? Оригинальный способ борьбы с возможными последствиями от применения сердечников из обедненного урана. Самый экологичный.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:15
        -1
        Гнусный скептик ....На Украине? Оригинальный способ борьбы с возможными последствиями

        У нас ведь есть Сирия , можно и там поэкспериментировать .
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 15:22
          +1
          У нас ведь есть Сирия , можно и там поэкспериментировать на янкерсах как быстро они будут дохнуть от применения.

          А-а-а-а, вы в Сирии предлагаете ТЯО использовать. Причем "дохнуть" у вас будут не сирийцы, а американцы. belay Вы тоже весьма оригинальны.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:14
    +2
    США намерены вооружить украинскую армию танковыми снарядами с обедненным ураном.
    Англия была пробным шаром, как можно понять. Сегодня уже барьеров нет, что последует за этим?
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:14
    0
    Милостью Божией у ног русских воинов лежат эмблемы врага. https://youtube.com/shorts/xircaZjNFeY?feature=share
  5. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 14:15
    +3
    США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном
    Цель у Запада - максимально нагадить России, что при этом будет с Украиной, их не интересует. У верхушки Украины, очевидно, есть запасные аэродромы - комфортабельные виллы на побережье теплого моря и неслабые счета в западных банках, остальное население (те, кто выживет) будут собирать клубнику в Польше, ухаживать за стариками в Италии, работать проститутками (и проститутами).
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:33
      +5
      Такие снаряды они передают только потому что знают что территории нынешней Украины это в будущем территории России. Для них просто замечательно что они будут непригодны для проживания.
  6. Бомба
    Бомба Сегодня, 14:18
    +2
    Испытание новых образцов оружия идет полным ходом с обеих сторон.
  7. Комментарий был удален.
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 14:18
    +4
    Хмельницкий v.2.0 ?
    P.S. укажите точное место будущего хранения winked
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:49
      0
      И с розой ветров не прогадать желательно
  9. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 14:25
    +1
    Искать несогласных среди негров или антифашастов на территории америки и проводить диверсии везде где только можно и каждый день
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:31
      +2
      Скорее белых гетеросексуалов, этих уже зачмырили.
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:30
    +5
    На угрозу применения оружия массового поражения,надо отвечать такой же угрозой. И если уран стал безвредным,то пусть в ответ получают безвредные подарки от нас.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:32
    +4
    Это следовало ожидать. Война до последнего украинца их вполне устраивает.
    Надо выходить на новый уровень разговоров с США.
    Надо тоже начинать взрывать у их побережья бомбы с обедненным ураном в нейтральных водах (пусть даже в 200 км от берега), якобы для ловли трески. Естественно всё это делать с учётом розы ветров.
    И пусть они доказывают что это вредно для здоровья.
  12. akropin
    akropin Сегодня, 14:33
    +3
    Некоторые чиновники высказали обеспокоенность в связи с тем, что передача ВСУ снарядов с обедненным ураном...

    Как по мне, то пора бы прекратить поставки топлива для их АЭС, чтобы обеспокоенность переросла в непрекращающуюся тревогу.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:43
    +1
    США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном

    Кто бы сомневался...Эти изойдут на дерьмо, лишь бы как можно больше нагадить России...
    Я никак не могу понять: воевать с США прямым контактом - кишка тонка, а что мешает наносить ущерб разным коммуникациям, сбивать летающие в зоне сбора разведданных БПЛА стоимостью в десятки миллионов? Есть варианты выявления и уничтожения АПЛ в территориальных водах России (даже вблизи территориальных вод)...
    Но в целом Белый дом не видит серьёзных препятствий для отгрузки таких боеприпасов для нужд ВСУ.

    Если это информация официального Вашингтона, то Москва не имеет права пропускать её мимо ушей и игнорировать. Отвечать должно адекватно и без обиняков на человечность бешеных собак.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:58
      0
      А бритам как ответили без обиняков?
  14. Комментарий был удален.
  15. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 14:57
    +1
    зелитлеру уже ничего не поможет, кроме приговора трибунала. только в этом случае этот упырь сможет прожить немного. правда ему пол поменяют быстро.
  16. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:11
    +1
    США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном

    Чубатым в Хмельницком мало показалось? Еще хотят? what
  17. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:17
    -2
    Ну и хорошо. Мы же боремся с бандеровцами. А других там нет. И чем больше их передохнет, тем лучше. Пусть даже они передохнут от болезней.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:20
    0
    Цитата: Гнусный скептик
    и на такой вызов ответить предельно жёстко

    Брови насупить?
    вплоть до применения ТЯО

    На Украине? Оригинальный способ борьбы с возможными последствиями от применения сердечников из обедненного урана. Самый экологичный.

    Вы одобряете применение снарядов с сердечником из обедненного урана против наших танков?
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:39
      0
      Вы одобряете применение снарядов с сердечником из обедненного урана против наших танков?

      Не явите миру ту цепочку умозаключений, которая привела вас от моего сообщения к тому, что написали вы?