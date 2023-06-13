США намерены вооружить украинскую армию танковыми снарядами с обедненным ураном. Об этом заявил ряд американских чиновников, сообщается в издании The Wall Street Journal.
Как указывается, данные боеприпасы предназначены для применения с ОБТ Abrams, которые в скором времени планируется отправить в незалежную. Некоторые чиновники высказали обеспокоенность в связи с тем, что передача ВСУ снарядов с обедненным ураном позволит оппонентам Вашингтона обвинять его в поставках оружия, несущего угрозу населению и экологии.
Но в целом Белый дом не видит серьёзных препятствий для отгрузки таких боеприпасов для нужд ВСУ. Тем более Британия уже передавала их в марте вместе с танками Challenger 2. Более того, в США изучают возможность отправки на Украину кассетных боеприпасов [хотя они уже используются ВСУ, например, при ведении огня с РСЗО HIMARS].
Соединённым Штатам Украина интересна лишь как полигон противостояния России. Судьба её населения совершенно не беспокоит Вашингтон. То, что массовое применение оружия с обедненным ураном вызовет загрязнение окружающей среды не волнует ни Запад, ни собственно киевский режим, весь смысл существования которого сводится исключительно к борьбе с Россией.