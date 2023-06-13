Украина запросила у Австралии информацию о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet

В Киеве подтвердили большой интерес к списанным австралийскими ВВС истребителям F/A-18 Hornet. На Украине не исключают, что часть этих самолетов в скором времени появится на вооружении Воздушных сил ВСУ.
Украина официально запросила у Австралии данные о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet, в Киеве намерены рассмотреть возможность получения их на вооружение Воздушных сил ВСУ наряду с американскими F-16. По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, речь идет о 41 самолете, выведенном из состава ВВС Австралии в связи с переходом на F-35.
Был сделан запрос информации (...) Украина ищет возможности получить истребители
- заявил посол.
Ранее австралийская пресса сообщила, что Минобороны страны рассматривает передачу списанных истребителей F/A-18 Hornet Украине, но это не единственный вариант, с помощью которого австралийцы хотят избавиться от самолетов. Также предлагается их утилизировать или продать частной компании для обучения пилотов.
На прошлой неделе появились данные, что Украина уже ведет переговоры по данным истребителям м Австралией и США и в Вашингтоне совсем не против того, чтобы часть австралийских истребителей переместилась на украинскую территорию. На каком этапе сейчас переговоры не сообщается. В случае одобрения этой сделки Киев получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти, но с условием, что применять истребители будет можно только в воздушном пространстве самой Украины.
В Канберре заявили, что для ввода списанных F/A-18 Hornet понадобится четыре месяца.