Украина запросила у Австралии информацию о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet

Был сделан запрос информации (...) Украина ищет возможности получить истребители

В Киеве подтвердили большой интерес к списанным австралийскими ВВС истребителям F/A-18 Hornet. На Украине не исключают, что часть этих самолетов в скором времени появится на вооружении Воздушных сил ВСУ.Украина официально запросила у Австралии данные о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet, в Киеве намерены рассмотреть возможность получения их на вооружение Воздушных сил ВСУ наряду с американскими F-16. По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, речь идет о 41 самолете, выведенном из состава ВВС Австралии в связи с переходом на F-35.- заявил посол.Ранее австралийская пресса сообщила, что Минобороны страны рассматривает передачу списанных истребителей F/A-18 Hornet Украине, но это не единственный вариант, с помощью которого австралийцы хотят избавиться от самолетов. Также предлагается их утилизировать или продать частной компании для обучения пилотов.На прошлой неделе появились данные, что Украина уже ведет переговоры по данным истребителям м Австралией и США и в Вашингтоне совсем не против того, чтобы часть австралийских истребителей переместилась на украинскую территорию. На каком этапе сейчас переговоры не сообщается. В случае одобрения этой сделки Киев получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти, но с условием, что применять истребители будет можно только в воздушном пространстве самой Украины.В Канберре заявили, что для ввода списанных F/A-18 Hornet понадобится четыре месяца.