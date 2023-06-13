Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина запросила у Австралии информацию о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet

17
Украина запросила у Австралии информацию о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet

В Киеве подтвердили большой интерес к списанным австралийскими ВВС истребителям F/A-18 Hornet. На Украине не исключают, что часть этих самолетов в скором времени появится на вооружении Воздушных сил ВСУ.


Украина официально запросила у Австралии данные о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet, в Киеве намерены рассмотреть возможность получения их на вооружение Воздушных сил ВСУ наряду с американскими F-16. По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, речь идет о 41 самолете, выведенном из состава ВВС Австралии в связи с переходом на F-35.

Был сделан запрос информации (...) Украина ищет возможности получить истребители

- заявил посол.

Ранее австралийская пресса сообщила, что Минобороны страны рассматривает передачу списанных истребителей F/A-18 Hornet Украине, но это не единственный вариант, с помощью которого австралийцы хотят избавиться от самолетов. Также предлагается их утилизировать или продать частной компании для обучения пилотов.

На прошлой неделе появились данные, что Украина уже ведет переговоры по данным истребителям м Австралией и США и в Вашингтоне совсем не против того, чтобы часть австралийских истребителей переместилась на украинскую территорию. На каком этапе сейчас переговоры не сообщается. В случае одобрения этой сделки Киев получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти, но с условием, что применять истребители будет можно только в воздушном пространстве самой Украины.

В Канберре заявили, что для ввода списанных F/A-18 Hornet понадобится четыре месяца.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:00
    +3
    Цыганский метод попрошайничество в деле!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Цыганский метод попрошайничество в деле!

      Все методы хороши когда они приносят хорошие барыши.

      Потный комик Зеленский (как его назвал Т. Карлсон) вместе со своей гопкомпанией уже хорошо заработал на этом способе "заработка на жизнь" и ничего, судя по фото и видео даже стал упитанней.
      И янки с кенгурятниками тоже видно не будут в накладе.
      Так что, для утилизации лишнего населения на Земле янки нашли ещё один способ достижения своей мечты, а также сверхприбыльный способ обогащения.
      И те и другие не в накладе. В накладе лишь те, кто кровь проливает на Украине и своими телами устилает плодородные земли южнорусского чернозёма.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:02
    +1
    Ещё есть вариант к инопланетянам обратиться за списанными или не помытыми летающими тарелками.
  3. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:08
    -2
    Ахаха, обычно если техника списанная, то её состояние не подразумевает участие в боевых действиях и ремонт нецелесообразен. Хрюклы этого не понимают, или думают, что в Австралии действительно всё наоборот?
    1. Equalized
      Equalized Сегодня, 14:09
      +3
      Эта техника списана совсем недавно по причине перехода ВВС Австралии на новые F-35. Это не значит что самолеты не возможно привести в порядок и отремонтировать. F-16 которые передавать собираются тоже с капитального ремонта идут.

      К тому же F-18 есть еще у Финляндии и они тоже готовы их предоставить если Украина решится принимать данный аппарат на вооружение и пойдет дело с Австралийскими.

      Вообще забавно такое читать учитывая тот факт что ВВС Украины вот уже полтора года летают на самолетах средний возраст которых 35-40 лет. Еще и восстанавливают подзаборные борты и поднимают в воздух всякий хлам.

      На фоне этого F-18 с ремонта это типо плохо и лишнее будет?
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 14:15
        -1
        Да, я невнимательно прочитал про переход на F35. Но это мало что меняет, F16-18 это самолёты Холодной войны, они ничем не лучше советских самолётов, которые за год "украина" потеряла практически все. Списанные австралийские тоже станут кормом для С-400 и Панцирей.
        1. solar
          solar Сегодня, 14:24
          +1
          Австралийские Ф-18 прошли глубокую модернизацию в несколько этапов. Это совсем не те самолеты, что вышли с завода.
        2. Трямс
          Трямс Сегодня, 14:37
          0
          Цитата: flSergius
          Но это мало что меняет, F16-18 это самолёты Холодной войны
          Не занимайтесь самоослеплением и по ф16 и по ф18. Их радары видят очень далеко (где мы можем не видеть), а для поражения огромная линейка средств.
          Ну и к тому же
          F/A-18 Hornet может нести на борту управляемые ракеты класса «AGM» и «AIM», а также, управляемые планирующие бомбы «JDAM». Кроме этого, на «Хорнет» может ставиться тактическое ядерное оружие до 340 килотонн и бомбы MK116 с химическим зарядом. На вооружении F/A-18 Hornet стоит 20 мм шестиствольная пушка M61A1 «Вулкан».
          +еще спецверсии всякие
      2. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:15
        +1
        Цитата: Equalized
        Эта техника списана совсем недавно по причине перехода ВВС Австралии на новые F-35. Это не значит что самолеты не возможно привести в порядок и отремонтировать. F-16 которые передавать собираются тоже с капитального ремонта идут.

        К тому же F-18 есть еще у Финляндии и они тоже готовы их предоставить если Украина решится принимать данный аппарат на вооружение и пойдет дело с Австралийскими.

        Вообще забавно такое читать учитывая тот факт что ВВС Украины вот уже полтора года летают на самолетах средний возраст которых 35-40 лет. Еще и восстанавливают подзаборные борты и поднимают в воздух всякий хлам.

        На фоне этого F-18 с ремонта это типо плохо и лишнее будет?

        Под F-18 надо готовить пилотов и инженерно- технический персонал. Время.
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Equalized
        К тому же F-18 есть еще у Финляндии и они тоже готовы их предоставить если Украина решится принимать данный аппарат на вооружение и пойдет дело с Австралийскими.

        Только у финнов F-18 C/D поновее будут, и на много австралийских, модификации А/В. Находящиеся у австралийцев Супер Хорнеты, однозначно передаваться не будут.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:20
      0
      Это не совсем так.Какая то часть находится в годности к применению.Ведь они списаны по простой причине-экономия денег на обслуживание и получение более современной техники.
  4. solar
    solar Сегодня, 14:08
    -1
    информацию о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet

    Автор пять раз повторил в статье слово "списанных".
    Хотя сам же и указал
    речь идет о 41 самолете, выведенном из состава ВВС Австралии в связи с переходом на F-35

    Ему слово "списанных" так нравится?
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: solar
      Автор пять раз повторил в статье слово "списанных".
      Хотя сам же и указал

      Как пишут в прочих источниках по состоянию на 11.05.2023
      Весь флот F/A-18 А/В Hornet находится в плохом состоянии и требует постоянного ремонта конструкции: крылья, шасси, баки. Самолёты поставлены в 1986—1990. Планируется заменить истребителями F-35A Lightning II.
      Всего для Австралии было построено 57 F/A-18A и 18 F/A-18B.
      Как-то так .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:11
    0
    Украина официально запросила у Австралии данные о состоянии списанных истребителей F/A-18 Hornet
    Про списанные промолчу, т.к. из 41 (если дадут) соберут с десяток. А вот пилотов на F/А-18 надо готовить отдельно и кто этим будет заниматься и сколько на это уйдет времени? Судя по всему Киев уверен, что будет воевать еще несколько лет причем успешно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:22
      0
      rotmistr60 hi, а что если пилоты уже готовенькие??? Только контракт подписать? Отставники да пенсы, кто ради адреналина, кто ради бабла.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:21
    0
    ,, Бомж с трёх вокзалов ,, запросил информацию,,о состоянии счета у водителя «Бентли», стоящего под светофором. ну чубатые! Совсем совесть потеряли!)))))
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 15:11
    0
    М-да, Ф-18 "Шершень", тот же класс, что и Ф-16, то есть легкий истребитель завоевания господства в небе над полем боя и ударный самолет. Они в основном поступали в корабельном исполнении на флот и КМП, но есть и чисто сухопутные варианты...
    Машинка проверенная, хорошая, но не для пилотов Украины и особенно для их технического персонала и ВПП, в сравнении с "советскими", больно "капризная"