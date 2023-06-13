Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» модернизировали с учётом опыта применения в зоне СВО

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" прошел очередную модернизацию с учетом опыта применения в зоне спецоперации. Об этом сообщил замгендиректора по работе со СМИ Специального КБ Минобороны Сергей Поповиченко.
Комплекс разминирования "Уран-6" получил усиленную бронезащиту и улучшенную систему связи, позволившую увеличить дальность управления. Решение о проведении работ над комплексом было принято по итогам его применения в зоне СВО и на освобожденных территориях новых российских регионов.
Машины стали более производительными, увеличилась броневая защита, дальность управления (...) По ходовой части, по силовой установке здесь выполнено все, учитывая опыт, который получили войска, произведены конструктивные изменения
- заявил Поповиченко в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда"
Стоит отметить, что это уже вторая модернизация комплекса, первая проводилась по итогам применения "Уран-6" в Сирии. Комплекс активно применялся при разминировании Пальмиры и других городов, в новых регионах России саперы применяли комплекс для разминирования Мариуполя и других населенных пунктов в ЛНР и ДНР.
Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК-Р) "Уран-6" представляет собой гусеничную машину с креплениями для установки различного специального оборудования, предназначенного для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для площадного разминирования территорий. В зависимости от разминированной местности, на машину может быть установлен катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. Поставляется вместе с платформой для транспортировки на базе КамАЗа, оснащенного специальной системой подъема и площадкой для смены тралов.
Вес машины на легкой гусеничной платформе – около 6 тонн, в базовой версии "Уран-6" выдерживал подрыв до 60 кг в тротиловом эквиваленте, сейчас, вероятно, больше. Аппаратура комплекса позволяет определять тип обнаруженных взрывоопасных предметов, после чего оператор может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания. Управление ведется оператором на дальности до 1 км.