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Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» модернизировали с учётом опыта применения в зоне СВО

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Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» модернизировали с учётом опыта применения в зоне СВО

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" прошел очередную модернизацию с учетом опыта применения в зоне спецоперации. Об этом сообщил замгендиректора по работе со СМИ Специального КБ Минобороны Сергей Поповиченко.


Комплекс разминирования "Уран-6" получил усиленную бронезащиту и улучшенную систему связи, позволившую увеличить дальность управления. Решение о проведении работ над комплексом было принято по итогам его применения в зоне СВО и на освобожденных территориях новых российских регионов.

Машины стали более производительными, увеличилась броневая защита, дальность управления (...) По ходовой части, по силовой установке здесь выполнено все, учитывая опыт, который получили войска, произведены конструктивные изменения

- заявил Поповиченко в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда"

Стоит отметить, что это уже вторая модернизация комплекса, первая проводилась по итогам применения "Уран-6" в Сирии. Комплекс активно применялся при разминировании Пальмиры и других городов, в новых регионах России саперы применяли комплекс для разминирования Мариуполя и других населенных пунктов в ЛНР и ДНР.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК-Р) "Уран-6" представляет собой гусеничную машину с креплениями для установки различного специального оборудования, предназначенного для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для площадного разминирования территорий. В зависимости от разминированной местности, на машину может быть установлен катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. Поставляется вместе с платформой для транспортировки на базе КамАЗа, оснащенного специальной системой подъема и площадкой для смены тралов.

Вес машины на легкой гусеничной платформе – около 6 тонн, в базовой версии "Уран-6" выдерживал подрыв до 60 кг в тротиловом эквиваленте, сейчас, вероятно, больше. Аппаратура комплекса позволяет определять тип обнаруженных взрывоопасных предметов, после чего оператор может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания. Управление ведется оператором на дальности до 1 км.
Использованы фотографии:
Минобороны
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11 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:26
    0
    А барбос проверяет как качественно работает железяка?
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 14:34
      +5
      барбос ею управляет

      текст комментария слишком короткий
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:35
      +1
      На подстраховке пёсик. Я бы тоже безмозглой железяке не слишком доверял.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: ASAD
      А барбос проверяет как качественно работает железяка?

      Лабрадор служит в армии . Пока без собак на войне не обойтись . Разминирование , охрана объектов и т.д . Роботы хорошо минёры , но собака со своим чутьём пока не заменима . Может работать там где машина не пройдёт , и спасёт много жизней людей .
  2. poquello
    poquello Сегодня, 14:42
    +1
    "это уже вторая модернизация комплекса, первая проводилась по итогам применения "Уран-6" в Сирии"
    опыт не пропьёшь, вот так рождаются совершенные машины
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: poquello
      опыт не пропьёшь, вот так рождаются совершенные машины

      Точнее, дорабатываются иномарки. wink
      Ибо базовый Уран-6 - это РТК MV-4 разработки компании DOK-ING (Хорватия). В 2013 г.г у этой компании была закуплена конструкторская, технологическая, эксплуатационная и программная документация на две машины - MV-4 и MVF-5.
      Причём оригинальные хорватские MV-4 на Украине тоже есть - с другой стороны прицела.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:48
    +2
    А штурмового варианта как не было, так и нет. Видимо это направление робототехники считается бесперспективным. Жаль. what
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 15:10
      0
      Кадры работы перспективного робота "Маркер", который отправят в зону спецоперации и научат поражать "Леопарды" и "Абрамсы".
      Показывают тонкую жестянку, легко сдуваемое с поверхности открытое навесное оборудование.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 15:14
      0
      пока эвм мощностью сопоставимая с "Ломоносовым" не поместится в куб 1,5*1,5 метра нормальных эфективных штурмовых машин не видать(при огневом контакте обстановка меняется так быстро,что менее мощные компы просто начнут зависать или перезагружаться а внешнее управление в конфликте вроде окраинского наглухо глушится рэб установками)
  4. Вадим Симонов
    Вадим Симонов Сегодня, 15:10
    +1
    а чем плох не знаю названия наш на базе т72 с кучей тралов впереди. Стоит с учетом что их много копейки и не надо всей этой распальцованной лабуды с пультами? только что денег не украсть
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:15
    0
    Про усиленную защиту улыбнуло..
    С его весом и габаритами никакая бронезащита не спасёт от любого крупнокалиберного снаряда.