Классы средств индивидуальной бронезащиты

Класс защиты средств индивидуальной бронезащиты в российском ГОСТ варьируется от Бр1, Бр2 и Бр3, способных защитить от поражения пулей, выпущенной из пистолета до Бр4, способного остановить пулю, выпущенную из АК и АКМ и Бр5, способного защитить от поражения пулей, выпущенной из СВД. Каждому изделию, будь то бронежилет или шлем, присваивается соответствующий класс защиты.Класс защиты обеспечивается несколькими факторами - кроме пробития учитывается защита от запреградной травмы, вызываемой деформацией материала средства бронезащиты. Запреградная травма при деформации шлема может вызвать сотрясение мозга, контузию и даже летальный исход. Даже если шлем способен обеспечить непробитие, зачастую он не спасает от запреградной травмы, как это бывает в случае с полиэтиленовыми шлемами, обеспечивающими защиту от осколков, но не защищающих от попадания пули.Вследствие исчерпания возможностей существующих материалов для изготовления средств бронезащиты, во всем мире эта отрасль находится в стагнации и разработки ведутся преимущественно в сторону улучшения эргономики, а не защитных функций изделий.Средства бронезащиты, изготовленные из полиэтилена показывают хорошее противодействие осколочным поражениям и преимущественно имеют класс защиты Бр1. Что касается устанавливаемых в бронежилеты бронеплит, изготовленных из металла, класс защиты варьируется в зависимости от материала - тогда как алюминиевые плиты способны обеспечить Бр1 класс защиты, то стальные - уже до Бр4 включительно.Для обеспечения высшего класса защиты Бр5 бронеплита должна, помимо защиты от пробития, соответствовать нормам защиты от запреградного воздействия. Это достигается несколькими слоями прессованной арамидной ткани, расположенными за бронеплитой. Кроме того, бронеплита должна выдерживать некоторое количество попаданий пуль и нивелировать вероятность рикошета.