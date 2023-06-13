Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

Когда в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию, страны Запада не были готовы оказывать Украине масштабную военную помощь. Об этом в беседе с изданием Foreign Affairs рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По утверждению Резникова, сразу после начала боевых действий украинское руководство попросило НАТО передать ВСУ ПЗРК Stinger, но западные страны тогда ответили отказом.
В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы и убивать как можно больше русских
- заявил глава украинского военного ведомства.
Тогда на Западе считали, что Украина не сможет выстоять, подчеркнул Алексей Резников. Но затем подход Запада к конфликту изменился, сейчас речь идет уже о переходе к поставкам самолетов-истребителей американского производства.
На вопрос о том, какая стадия боевых действий сейчас наблюдается, Резников ответил, что Украина находится «ближе к концу первого тайма». Контрнаступление ВСУ, по мнению западных журналистов, должно начать «второй тайм» противостояния.
Впрочем, ощутимых успехов на фронте у ВСУ нет до сих пор, несмотря на проведенные волны мобилизации и поставки большого количества западной военной техники. Поэтому амбициозные заявления лидеров киевского режима вряд ли стоит рассматривать всерьез. Это показывают и последние события на Запорожском направлении, где благополучно уничтожается переданная западными странами военная техника, включая танки и боевые машины пехоты немецкого и американского производства соответственно.