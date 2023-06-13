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Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

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Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

Когда в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию, страны Запада не были готовы оказывать Украине масштабную военную помощь. Об этом в беседе с изданием Foreign Affairs рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.


По утверждению Резникова, сразу после начала боевых действий украинское руководство попросило НАТО передать ВСУ ПЗРК Stinger, но западные страны тогда ответили отказом.

В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы и убивать как можно больше русских

- заявил глава украинского военного ведомства.

Тогда на Западе считали, что Украина не сможет выстоять, подчеркнул Алексей Резников. Но затем подход Запада к конфликту изменился, сейчас речь идет уже о переходе к поставкам самолетов-истребителей американского производства.

На вопрос о том, какая стадия боевых действий сейчас наблюдается, Резников ответил, что Украина находится «ближе к концу первого тайма». Контрнаступление ВСУ, по мнению западных журналистов, должно начать «второй тайм» противостояния.

Впрочем, ощутимых успехов на фронте у ВСУ нет до сих пор, несмотря на проведенные волны мобилизации и поставки большого количества западной военной техники. Поэтому амбициозные заявления лидеров киевского режима вряд ли стоит рассматривать всерьез. Это показывают и последние события на Запорожском направлении, где благополучно уничтожается переданная западными странами военная техника, включая танки и боевые машины пехоты немецкого и американского производства соответственно.
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24 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:24
    +3
    Всё таки надо было выполнить своё обещание гаранту о ответе на поставки. Про 2014 уже молчу.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:11
      0
      Очень жаль что на западе не нашлось мужика который тому же резнику дал именно то что он "достоин "по балу-е ..
      1. krot
        krot Сегодня, 15:27
        0
        Почему мы не поставляем ПЗРК Игла противникам США по всему миру?
  2. bober1982
    bober1982 Сегодня, 14:28
    -2
    Резников болтливый,а кто именно на Западе призывал как можно больше убивать русских ? Ему надо уточнить,конкретизировать,чтобы не выглядить балаболом.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:44
      +2
      Цитата: bober1982
      В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы и убивать как можно больше русских
      - заявил глава украинского военного ведомства.

      Если он действительно был раньше адвокатом, то данное откровение звучит либо как глупость неумного человека либо как способ переложить все косяки ВСУ на настоящих хозяев шута-кривляки и его окружения.
      Судя по тем укрепрайонам, что были созданы ВСУ вдоль границы с ЛНР и ДНР, и находящимся там вооружении недостатка в западном оружии ВСУ не испытывали.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:03
      0
      Цитата: bober1982
      Резников болтливый,а кто именно на Западе призывал как можно больше убивать русских ? Ему надо уточнить,конкретизировать,чтобы не выглядить балаболом.


      Ну так в ВСУ много русских.Резников неплохо справляется с задачей "больше убивать русских".
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 14:30
    +2
    До чего лживые мрaзи укрией руководят... Диву даёшься.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: Владимир_2У
      До чего лживые мрaзи укрией руководят... Диву даёшься.

      Скажем так, лживые и продажные есть в любой стране, но не всегда на командных должностях.
      Бриты, а затем янки, давно подметили, что лживыми, завистливыми, продажными и закомплексованными проще управлять и манипулировать,поэтому и в СССР и в России они искали и ищут таких, чтобы выдвигать их на высокие посты.
      И это касается не только республик бывшего СССР или стран остального не западного мира, но и "союзников" США по НАТО.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:30
    +4
    Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

    Память как у канарейки? С самых первых дней укропия буквально была завалена различными переносными противотанковыми и противовоздушными средствами. Врёт как дышит! Укропы явно хотят повторить судьбу цыган, хотя в душе они претендуют на судьбу евреев.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 14:36
      +4
      хотя в душе они претендуют на судьбу евреев
      Потерять своё государство и разбежаться по всем континентам, став нацией-прилипалой ? Я за good
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:07
        +1
        Я трижды- за! Никаких украин и украинской мовы. В Польшу- под кнут панов. Откуда пришли туда пусть и возвращаются.
  5. solar
    solar Сегодня, 14:30
    -1
    поставки большого количества западной военной техники

    не такое уж и большое, честно говоря. Танки поштучно собирали, Бредли американцы дали сотню, притом что на хранении их несколько тысяч, зрк поштучно дают. Посмотрим, как с Ф-16 будет.
    1. Комментарий был удален.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:33
    +1
    Но затем подход Запада к конфликту изменился
    Это когда там увидели, что наше руководство много грозится какими-то карами небесными, но ничего этого не делает и определённая его часть готова сдать русских же для сохранения личного уровня потребления.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:34
    +2
    . В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

    В начале спецоперации у украинской, бандеровской армии было всё и в очень приличных количествах. Во всех европейских армиях вместе, не было такого количества не самого нового, но очень неплохого, даже по современным меркам оружия. А поставки начали, когда российская армия обнулила большинство этого оружия
  8. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 14:37
    0
    Очевидно, что из-за отсутствия ответа на "красные линии". Еще и неумные люди из МИДа добавляют проблем, что РФ "ни при каких обстоятельствах не примени ЯО". Тем самым мы развязали руки. Сейчас, чтобы они начали боятся надо возобновить ядерные испытания и, возможно, ограниченно применить ТЯО (например, по мосту через Днепр), чтобы нас опять начали бояться.
  9. Али Картоев
    Али Картоев Сегодня, 14:39
    +2
    22 апреля 2022

    С февраля США поставили Украине уже 7,1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 2,2 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, следует из данных Пентагона.

    Украина также получила от США 12 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4, 1 тыс. гранатометов для борьбы с легкими бронированными целями, 7,2 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе автоматов, пулеметов и пистолетов, 300 гранатометов, около 40 млн патронов для стрелкового оружия, 21 млн малокалиберных снарядов для минометов и артиллерии.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:52
    0
    Надо читать дописки мелким шрифтом, после совета рыть окопы, дописка- длиной 2 метра, шириной 1 метр и глубиной 1.5 - 2 метра. bully
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:53
    0
    А этот, походу, еще в футбол не наигрался..... Дополнительного времени и пенальти не будет, последнее разве что у стенки.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 14:55
    +1
    Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

    Вот же СКАЗОЧНИК. Времени то с начала СВО прошло, вообще ничего, а он уже "сказки" рассказывает и там все такие. Но факты ты УПРЯМАЯ ВЕЩЬ и они ТАКОВЫ:
    Как сообщило министерство обороны Украины, 13 февраля 2022 года в Киев с литовского аэородрома Шяуляй двумя рейсами военно-транспортных самолетов Boeing С-17А Globemaster III совместного тяжелого транспортного авиакрыла НАТО была доставлена партия американских зенитных ракетных комплексов Stinger, переданных Украине Литвой из наличия cвоих вооруженных сил. Это первые зенитные ракетные комплексы Stinger, полученные Украиной.

    15 февраля на Украину также прибыла группа военнослужащих дивизиона противовоздушной обороны ВВС Литвы, которые будут обучать украинских военных применению комплексов Stinger.

    Еще СВО не начиналось, а комплексы уже приехали на Украину
    Следующая новость того года от апреля 2022 года
    С февраля США поставили Украине уже 7,1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 2,2 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, следует из данных Пентагона.

    Но не только ж "Стингеры" поставлялись, смотрим
    БЕРЛИН, 25 марта.(2022 год) /ТАСС/. Оружие из Германии - 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

    Это через месяц от начала СВО
  13. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 15:01
    0
    В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы
    Резников, ты не поверишь: они и в конце спецоперации ничего вам давать не будут, а посоветуют только рыть себе могилы. Такова судьба всех прихвостней которых они всегда бросают. Тем кто успеет сбежать очень сильно повезет.
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:13
    0
    Министр обороны Укр-ны: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

    ничёси! таки значит скоро гробы начнут поставлять, на всём капусты нарубят!!!
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:15
    0
    Вот ведь козлиная рожа. Чего ни дай все мало - натура селюковская.
  16. zsdk
    zsdk Сегодня, 15:26
    0
    Так эти шумеры черное море выкопали, а тут всего лишь окопы, чего он возмущается?
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:30
    0
    Цитата: krot
    Почему мы не поставляем ПЗРК Игла противникам США по всему миру?

    Зачем Иглу то, теперь можно и Стингеры с Джавелинами.