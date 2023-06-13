Министр обороны Украины: «В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы»

В начале спецоперации Запад не давал даже ПЗРК, а советовал лишь рыть окопы и убивать как можно больше русских

Когда в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию, страны Запада не были готовы оказывать Украине масштабную военную помощь. Об этом в беседе с изданием Foreign Affairs рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.По утверждению Резникова, сразу после начала боевых действий украинское руководство попросило НАТО передать ВСУ ПЗРК Stinger, но западные страны тогда ответили отказом.- заявил глава украинского военного ведомства.Тогда на Западе считали, что Украина не сможет выстоять, подчеркнул Алексей Резников. Но затем подход Запада к конфликту изменился, сейчас речь идет уже о переходе к поставкам самолетов-истребителей американского производства.На вопрос о том, какая стадия боевых действий сейчас наблюдается, Резников ответил, что Украина находится «ближе к концу первого тайма». Контрнаступление ВСУ, по мнению западных журналистов, должно начать «второй тайм» противостояния.Впрочем, ощутимых успехов на фронте у ВСУ нет до сих пор, несмотря на проведенные волны мобилизации и поставки большого количества западной военной техники. Поэтому амбициозные заявления лидеров киевского режима вряд ли стоит рассматривать всерьез. Это показывают и последние события на Запорожском направлении, где благополучно уничтожается переданная западными странами военная техника, включая танки и боевые машины пехоты немецкого и американского производства соответственно.