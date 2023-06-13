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Западная пресса: ВВС США намерены снять с вооружения самолёты A-10 Thunderbolt II и F-15C/D

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Западная пресса: ВВС США намерены снять с вооружения самолёты A-10 Thunderbolt II и F-15C/D

ВВС США могут принять решение о снятии с вооружения штурмовых самолётов A-10 Thunderbolt II в количестве 42 единиц, что может произойти в соответствии с обновлённой версией Закона о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год (впервые этот закон был принят Конгрессом США и подписан президентом Джо Байденом в конце декабря 2021 года). Об этом сообщает журнал Defense News.


Как отмечает издание, вышеупомянутый законопроект на данном этапе находится на стадии разработки. Однако в случае его принятия ведомству будет отказано в списании дополнительного количества этих штурмовиков до тех пор, пока оно не предоставит законодателям план, в соответствии с которым будут согласованы задачи по повышению эффективности авиационных операций. Также документ должен предусматривать и количество единиц такой боевой техники, задействованной в непосредственной поддержке с воздуха.

Примечательно, что американским конгрессменам и ВВС США на протяжении многих лет так и не удавалось прийти к консенсусу по поводу целесообразности дальнейшей эксплуатации одноместных двухдвигательных штурмовиков A-10 «Тандерболт» II. Командование американского военно-воздушного ведомства аргументировало свою позицию тем, что эти воздушные суда не проявили себя в боях должным образом во время проведения Штатами своих военных операций в Ираке и Афганистане. Всё же после долгих споров законодатели разрешили ВВС начать выводить из эксплуатации эти штурмовики в количестве 21 штуки, начиная уже с 2023 года.

Более того, в соответствии с NDAA, может быть удовлетворён запрос ВВС страны на списание и 57 истребителей 4-го поколения F-15C/D Eagle, некоторые из которых летают уже на протяжении более 40 лет, доживая свой век.

Наконец, Конгресс США требует от ВВС и ВМС страны предоставления ему больше подробных сведений касательно разработки программы Next Generation Air Dominance (NGAD) по созданию истребителя 6-го поколения. В данных отчётах должны быть отражены расходы за каждый лётный час выполнения полёта.
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28 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:02
    0
    Безымянный автор ,в заголовке следует писать сколько должны ли хотят списать. Как жёлтой прессе начинаете работать.
  2. Михаил Кривопалов
    Михаил Кривопалов Сегодня, 16:03
    +1
    Так вроде бы лет 15 назад уже А-10 снимали, да потом обратно взяли
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 16:14
      0
      ВВС хотят их списать уже давно, конгресс запрещает. В целом тактика у всех самолетов и вертолетов одинакова, после подавления структуры ПВО, высокоточные удары без входа в зону действия ПВО малой дальности. Соответственно от штурмовика толк такой же как от F-35 или "кукурузника" с ждамами.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 16:04
    +4
    Зеля уже занял очередь за металоломом?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:24
      0
      Может и не занял. Но возбудился точно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:29
        +1
        Пусть выдыхает почаще - на них ещё экипажи надо подготовить.....
        Пилотов надо где-то найти - не бесконечное же у него их количество.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:31
          -2
          Экипажи? А смысл? На Леопарды готовили, готовили и что?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:32
            0
            Ну это Вы не мне такие вопросы задавайте, пожалуйста....
            Нашим ребятам побольше ПЗРК поставить бы как появятся эти очередные литаки....
            1. Aken
              Aken Сегодня, 17:08
              0
              Это был риторический вопрос. Да и вообще, утилизировать на месте дешевле.
        2. blackcat
          blackcat Сегодня, 16:46
          0
          Да не надо готовить экипажи , сложной техникой всегда управлял вьетнамский летчик Ли Си Цин, и сейчас так же, будут наемники или натовские спецы замаскированные под наемников am
      2. Пуз Большой
        Пуз Большой Сегодня, 17:19
        +1
        Занюхал дорожку и блеснул глазами?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:07
    +1
    Машины неплохие против папуасов при отсутствии противодействия. Т.е. очень уязвимые. Решатся ли передать УА и опозориться трудно сказать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:23
      +1
      Папуасы сейчас грамотные пошли, что такое ПЗРК и как им пользоваться - в курсе. Другое дело что профессионализм у них не на высоте может быть - это да...
      А так - моджахеды оч даже успешно к сожалению сбивали наши вертушки, и притом что в своей жизни до этого ничего сложнее плуга в своих руках не держали.
      Транспортники на взлете и посадке тоже сбивали....
      1. blackcat
        blackcat Сегодня, 16:48
        0
        Это не папуасы грамотные пошли , а техника стала проще , навёл , выстрелил и забыл am
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:53
          +1
          Ну дык надо еще уметь навести, чтобы цель захватилась, знать куда нажать....
          Всё-равно мал мала грамотность нужна.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:00
      +2
      сказочник вы, Бородавочник по живучести ни чем ни хуже Грача, а с учетом имеющейся длинной руки, так и по лучше, просто у штатом каждый летак способен таскать те же маверики и прочую управляйку, потому и вызывает у них сомнение А 10й
    3. akropin
      akropin Сегодня, 17:00
      0
      Ну не совсем так. В Ираке на счету этого "металлолома" внушительное число танков.
      1. Пуз Большой
        Пуз Большой Сегодня, 17:23
        0
        Любой танк без прикрытия пво и прочих средств борьбы с авиацией для штурмовика мало отличим от папуаса, ну разве что пожирнее и покрепче. Что собственно и демонстрируют леопарды.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:27
        0
        В Ираке на счету этого "металлолома" внушительное число танков.
        ...брошенных и пустых
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +1
    Судя по всему, многие модели авиационной боевой техники неуютно себя чувствуют над поле боя, при наличии большого количества средств ПВО у серьёзного противника.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:03
      0
      а какой самолет будет себя норм чувствовать работая на высотах и дистанциях работы ПЗРК и ЗРК малой дальности?ни какой, все что летает сбивается, при наличии эшелонированной ПВО
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 16:23
    +2
    Ну ждём появления этой списанной техники у украинцев.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:43
      0
      Не успеют))) Планете неделя осталась - 21 июня 2018 года Гретый Тумблер заявила, что планете осталось 5 лет, ежли от ископаемого топлива не откажутся, а потом пук, и все помрут) Ну вот, до 20-го еще поживем, а в среду все вымрем
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 16:41
    0
    Западная пресса: ВВС США намерены снять с вооружения самолёты A-10 Thunderbolt II и F-15C/D

    И. я так думаю, передать их в укровермахт.
    Дескать зачем списыват и тратить деньги на утилизацию, когда можно продать, заработав на этом и себя не обделяя.
    За одним и России очередную пакость сделать. По донки! am
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: К-50
      И. я так думаю, передать их в укровермахт.

      А летать на них святой дух будет? У окраинцев пилотов уже по пальцам считать можно.
  8. kit88
    kit88 Сегодня, 16:47
    0
    Странные у них люди в ВВС работают.
    Да любой генерал с пеленок хочет как можно больше самолетов, бомб, ракет и снарядов. А у этих видишь ли лишние - списать хотят.
  9. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:51
    0
    правильно! летайте боингами и эрбасами
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 17:27
    0
    Всё же после долгих споров законодатели разрешили ВВС начать выводить из эксплуатации эти штурмовики в количестве 21 штуки, начиная уже с 2023 года.
    Если это так, то похоже их ждет небо Украины