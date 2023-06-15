Голливудский фронт

Это всем известно
Так вышло, что в годы разрушения нашей страны, в образовавшийся вакуум хлынула волна «культуры» с запада. Да так плотно обосновалась в нас, что до сих пор продолжает подтачивать Россию изнутри.
Голливудская киномашина изо всех сил обеспечивает неугасающий спрос на американское кино. По сути, самобытной кинокультурой могут похвастаться единицы стран, остальные давно перешли в режим подобострастного подражания. Россия не исключение. Десятилетия монополии заокеанских киностудий сделали свое дело. Все, что снято в последнее время, и все, что будет снято в ближайшее десятилетие, несомненно, будет сравниваться с «эталоном», который нам навязали.
Про влияние властей США на выпускаемый киностудиями контент сказано уже много, нет смысла повторять это еще раз. Но не заметить количество фильмов и сериалов, подающих события в прошлом под нужным соусом, довольно сложно.
Причем речь не обязательно о фильмах, претендующих на историчность. Зачастую картина может быть в жанре комедии или мелодрамы. Но исторический контекст оттуда не выкинуть, и поэтому он воспринимается как фон. И самое страшное, что этот «фон» и формирует как багаж исторических знаний, так и отношение к тем или иным событиям в голове зрителя. Иногда инъекция на уровне намеков, иногда более грубая в виде откровенно подтасованных фактов.
Например, всем известный фантастический фильм «Назад в будущее». Как считаете, это совершенно аполитичный фильм? А вот и нет. В картине присутствуют ливийские террористы. Кто слышал в 1985 году про ливийских террористов? Да никто, а США надо было, чтобы услышали. Поэтому в фильме появились не афганские, не пакистанские а именно ливийские террористы. Это была подготовительная кампания к атаке на Ливию. А откуда зритель узнал, что ливийцы террористы, он и не вспомнит.
Или, например, герой всех посетителей видеосалонов «Рэмбо». В фильме во время разговора дается вводная: «Более двух миллионов гражданских были убиты русскими войсками. Новейшее оружие, включая химическое». Вот так, ни больше ни меньше.
Проблема в том, что никто эти факты проверять не побежит. И новая информация трансформируется со временем в «это всем известно». Но это если сдуть пыль с полки с кассетами, так сказать.
А что у нас происходит сейчас?
Доступ к информации сейчас находится на уровне невообразимом для 80-х, да и 90-х. Что сложного, возьми факт да проверь! Но нет, искаженные факты и попросту обман становятся для зрителя новой «правдой».
Люди, просмотревшие сериалы «Чернобыль» от HBO или «Великая» от HULU, восхищаются идеально подобранными чашками в серванте и отличным (по мнению сценаристов) юмором. Но историческая фактура, прокрученная через мясорубку видения западных авторов, оседает в нашем культурном слое.
Для удаления этого нарыва потребуются годы. Десятилетия борьбы с искажениями истории, с искусственными авторитетами и с укоренившимся желанием подражать всему западному. Причем решить все проблемы цензурой выйдет лишь отчасти, отечественное кино до сих пор находится в тени Голливуда. Причем делает это по своей воле!
Возможно, что СВО послужит своеобразным спусковым механизмом для перезагрузки отечественной киноотрасли, предоставив сценаристам и продюсерам огромный массив историй, фактуры и самое главное – идей. Ведь наличие в кино собственной идеи и отличает свое кино от копии.