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«Выходят из строя быстрее советских»: В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2

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«Выходят из строя быстрее советских»: В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2

Западная бронетехника, поставляемая спонсорами режима для украинской армии, оказалась слишком нежной для применений в боевых условиях на Украине, к тому же порядка 20% из полученных машин были поставлены в абсолютно нерабочем состоянии.


В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2, об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой. Как оказалось, они также хорошо горят при попадании в них артиллерийских снарядов, требуют постоянного обслуживания и выходят из строя гораздо быстрее советских. К тому же опыт их применения в контрнаступлении оказался негативным, хотя в офисе Зеленского надеялись, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков. Вместо этого русские их пожгли, тогда как ни один Leopard даже не дошел до линии обороны российской армии.

(...) танки Leopard не оправдали надежды ВСУ, они горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее

- пишет украинский ТГ-канал Резидент.

В общем, очередной вундерваффе из танков Leopard 2 не получилось, надежд он не оправдал. В вину немецкому танку ставится слишком сложное техническое обслуживание и управление по сравнению с советскими танками. Кроме того, Запад технику поставляет, а запчасти к ней почти нет. Сейчас в ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка запчастей для западной бронетехники. Речь идет не только о немецких танках, но американских броневиках и БМП и т.д. Поврежденную технику приходится отправлять в Польшу или Чехию для ремонта, на территории Украины для этого базы нет, а строить что-то Запад отказывается, опасаясь прилета российских ракет.
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71 комментарий
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:42
    +10
    Что-там на очереди, после святых джавелинов и святых леопардов с патриотами? Святые Ф-16-е? soldier
    Пока что только хаймарс за всех отдувается.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:48
      +6
      Англицких монстров - Челнджеров 2 пока не опробовали.На них теперь надежда.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 15:20
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Англицких монстров - Челнджеров 2 пока не опробовали.На них теперь надежда.

        Если уж немецкая техника оказалась ненадёжной для укровояк, то что говорить о английской? Все знают какая ерунда английские б/ушные авто, особенно рэйндж роверы)
        [center]
        1. krot
          krot Сегодня, 15:27
          +2
          Хорошая антиреклама немецкой технике! Работаем дальше в том же духе и за нашими танками выстроится очередь!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:49
      +11
      (...) танки Leopard не оправдали надежды ВСУ, они горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее
      - пишет украинский ТГ-канал Резидент.

      Я давно приметил такую особенность определённой части населения Украины, которая любые свои неудачи готова свалит на кого угодна кроме себя.
      Раньше мне казалось что это часть отдельных индивидуумов, но теперь складывается чёткая уверенность, что это наследственная и очень заразная болезнь. crying
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 14:57
        -13
        Я давно приметил такую особенность определённой части населения Украины, которая любые свои неудачи готова свалит на кого угодна кроме себя.
        Раньше мне казалось что это часть отдельных индивидуумов, но теперь складывается чёткая уверенность, что это наследственная и очень заразная болезнь.

        Это вы поняли из новости на ВО, где за мнение пользователей этих машин выдается написанное на фиктивном ТГ-канале?
        1. sifgame
          sifgame Сегодня, 15:05
          +1
          Вряд ли украинские пользователи леопардов верещат от радости после первой пробы своих машин в деле.
        2. кредо
          кредо Сегодня, 15:08
          +4
          Цитата: Гнусный скептик
          ...Это вы поняли из новости на ВО, где за мнение пользователей этих машин выдается написанное на фиктивном ТГ-канале?

          Может Вас, как украинца, задели мои выводы, но близкий, ещё довоенный, опыт у меня сложился давно на основе общения с некоторой частью Ваших соотечественников.
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 15:13
            -4
            Может Вас, как украинца, задели мои выводы, но близкий, ещё довоенный, опыт у меня сложился давно на основе общения с некоторой частью Ваших соотечественников.

            wassat
            Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
            Все гораздо проще - как фиктивный ТГ-канал выдает желаемое (для целевой аудитории) за действительное, так и вы делаете то же самое в отношении личного опыта. Это называется субъективизм
            1. кредо
              кредо Сегодня, 15:21
              +1
              Цитата: Гнусный скептик
              Может Вас, как украинца, задели мои выводы, но близкий, ещё довоенный, опыт у меня сложился давно на основе общения с некоторой частью Ваших соотечественников.

              wassat
              Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
              Все гораздо проще - как фиктивный ТГ-канал выдает желаемое (для целевой аудитории) за действительное, так и вы делаете то же самое в отношении личного опыта. Это называется субъективизм

              Вот как раз на основе такого субъективного, частного, мнения и складываются объективные выводы большой группы людей, а тк-канал просто частность. yes
              1. Гнусный скептик
                Гнусный скептик Сегодня, 15:32
                0
                на основе такого субъективного, частного, мнения и складываются объективные выводы большой группы людей

                Естественно, нет. От того, что вместо одного человека, говорить что 2+2=5 станут многие, объективным это не станет. От того, что фиктивный ТГ-канал запускает дезинформацию, и ее начинают повторять (потому что она приятна для воспринимающих ее), действительностью (только поэтому) она не станет. Все как у классика - Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:50
      +6
      надеялись, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков
      А наши их просто пожгли ! Деды научили ! good
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:16
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        А наши их просто пожгли ! Деды научили !

        Вы договоритесь щас и военную тайну раскроете и они начнут "Тигр-2" поставлять вместо "Леопард-2", а ведь Тигр-2 был лучше простого Тигра и Леопарда.
      2. Borik
        Borik Сегодня, 15:24
        0
        Вначале СВО сколько разговоров было об турецких Байрактарах каждый день писали сколько укры получили их и сколько мы их сбили. Теперь о них никто и не вспоминает. Потом там молились на Джавелины, молитвы закончились. Начали поступать 777 открыли охоту на ни тоже вели счет сколько поступило сколько пошло в утиль. Да хаймарс кровушки попил, на и его мало-помалу на утилизируем. Теперь сверяем количество немецких танков да американских БМП сколько поступило сколько уже уничтожено. Нацики уже претензии к западу предъявляют типа и техника ваша дерьмо, да и запчастей для её ремонта не поставляете.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:07
      +2
      В голову приходит фраза из фильма Кавказская пленница-"вы не оправдали оказанного вами высокого доверия "! laughing laughing
    5. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:21
      -1
      Ещё святые Байрактары были. А хаймерс тоже уже не в почёте, были сведения, что РЭБ способна нарушить его точность, и тогда он летит просто в сторону цели, а не в цель.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:42
    -2
    на территории Украины для этого базы нет, а строить что-то Запад отказывается, опасаясь прилета российских ракет

    Зато наши парни на передовой Западу ВВП прокачают на ремонте )
  3. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 14:43
    +6
    Толи еще будет. Все поставляемое железо и рухлядь будет гореть!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:48
      +4
      (...) танки Leopard не оправдали надежды ВСУ, они горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее

      - пишет украинский ТГ-канал Резидент.


      Ни одна вундервафля так и не смогла оправдать надежд ВСУ.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:43
    +5
    О как оказалось лучшие танки для войны советские а эти максимум бедуинов в тапках гонять...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:16
      +4
      Нууу, бедуины вообще то тоже умеют РПГ и СПГ пользоваться....
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:29
      -1
      советские танки универсальны...они подстать географии нашей необъятной родины проектировались воевать и в пустыне, и степи, и в лесах, к тому же неприхотливы, и ремонтопригодны, да, по БРЭО мы уступаем, и то уже не везде, ибо даже т 62м сейчас идут с теплаками, дальномерами и прочими плюшками
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:43
    +5
    Это они еще абрашки не получили, вот где кубик-Рубика будет. Хочется надеяться, что не получат, а если получат технику, то желательно вместе с геморроем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:51
      0
      Какой то источник с Банковой..Ага..Как смеет позорить концерн Рейнметалл?Не исключено,но больше похоже на авторскую выдумку.Там же все они повязаны и не смеют открывать рот лишний раз
    2. Snay
      Snay Сегодня, 15:15
      +1
      Там гемора будет еще больше чем у кошек..
  6. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:43
    +6
    «Выходят из строя быстрее советских»: В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2

    Я так понимаю,что Leopard 2 как очередная вундерфавля пошёл следом за Джавелином,Байрактаром и прочими Хаймарсами.Даже детей наверно не успели назвать гордым именем Леопард 2.
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 15:00
      +3
      справедливости ради Хаймарс выступил на 4+
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:38
      0
      а скок Армяне пожгли бмп 3 и Т 90 в карабахе?когда так тупо прут в лоб, то только звезда смерти спасет, в любом другом случае техники пожгут вагон, но ее хохлам ни кто не даст, ибо у самих нет
  7. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:45
    -5
    Ндя? А вот например башню рвёт им походу всё же меньше... what
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:47
      +6
      От этого экипажу комфортнее внутри?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:57
      +3
      С башней укры сами неплохо справляются laughing
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:23
      -1
      Только потому, что фугасные боеприпасы не используются, в отличие от советских танков. Нечему взрываться в их боеукладках, а вот гореть есть чему.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 15:36
        0
        Только потому, что фугасные боеприпасы не используются

        С чего бы это? Миф похоже прижился.
  8. мазута
    мазута Сегодня, 14:46
    +5
    Ждем "челленджеры","леклерки"и конечно "абрамсы".Нам точно нужно знать их класс пожароопасности,кто лучше,кто хуже воспламеняется.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:55
      +2
      ЛеКлерки и Абрамсы наврядли.Будет удачей затрофеить Челленджер 2.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:01
        +3
        Леклерк слишком дороо,а абрамы в старой версии получат ,несомненно
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:09
          +1
          В старой версии?Уровня Абрамса образца Иракской войны 2003 года?И чем он лучше Леопарда?
          1. мазута
            мазута Сегодня, 15:22
            0
            Зеля "обидится"на всех,сгоняет на историческую родину и выпросит "меркаву"!Уж она то,точно им поможет.Может быть...Но там в ответ попросят минимум пол остатка Окраины.Или 3/4.Или вообще весь остаток.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 15:30
            0
            Да обычный танк.Если сравнивать с нашими,той же поры,то у западной техники получше СУО,приборы,связь.Боеприпас помощнее.Не надо считать их дураками и неумехами(я имею в виду людей,создававших эту технику).Но воюют то экипажи...
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 15:37
      0
      Ждем "челленджеры","леклерки"и конечно "абрамсы".Нам точно нужно знать их класс пожароопасности,кто лучше,кто хуже воспламеняется.

      Будет тоже самое.
      Также не доедут до переднего края, так и наши не смогут прорвать рубежи обороны ВСУ нашими Т-90М и остальными. Лучше делать больше САУ чем танки. Танки стали жертвой рынка оружия, создались определенные виды испытаний на тендерах - стрельба на разных дистанциях, днем и ночью, с места и в движении, марш на выносливость, преодоление препятствий, проходимость, заезды на скорость, даже на скорость заправки. Под это и делались танки, а не под боевые действия, где оптикоэлектронные приборы громадных размеров были бы сразу уничтожены стрелковым огнем не приблизившись даже на полкилометра к пехоте в укрытиях. Не проверялась не только стойкость гусениц к обстрелу из малокалиберных автоматических пушек, вообще испытанию обстрелам современные рыночные танки не подвергаются, это слишком дорого обстрелять тот же Леопард, которого всех модификаций построено всего около 2000, а последних модификаций несколько десятков.
      СВО как лакмусовая бумажка проверила все эти вундервафли настоящими боевыми действиями.
      Р.S.
      Сейчас нахватаю минусов , но скажу. У Леопардов хоть есть запасной вспомогательный прицел, который трудно поразить из стрелкового оружия, похожие были основными на Тиграх и Пантерах. У нас на Т-90М и Армате даже такого такого варианта нет.
      Комментарии конечно шапкозакидательные, но нам тоже предстоит контрнаступление...
  9. Andobor
    Andobor Сегодня, 14:47
    +3
    Справедливо опасаясь прилета российских ракет.
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:47
    +5
    С Леопардами не вышло, очередь за Абрамсами - уж они-то точно как дадут!!! Ух!!!
    А потом будет Ф-16, но тут не факт что до них доживет нэнька -_-
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:04
      +2
      А чего она не доживет?Прошлой весной им обещали два-три месяца агонии.И?Да,и как там с денацификацией и демилитаризацией?Что то этого мема более не слыхать.Неужели выполнили план по уничтожению утырков
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 15:21
        0
        Все нормально и с денацификацией и с демилитаризацией, Херсонская и Запорожская области (правда, не полностью, но это дело поправимое) эти процессы прошли, про Донецк и Луганск молчу, там все без всяких условий понятно. Очередь за Харьковской, Николаевской, Одесской областями.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:34
          0
          Было бы хорошо..Однако,даже ВВП признал Реальность на Поле Боя.И из нее будем исходить.Победными речевками врага не сломить
    2. МВГ
      МВГ Сегодня, 15:16
      +1
      ..."очередь за Абрамсами..." - ага, очередь на прожарку. Если доедут по чернозему до линии соприкосновения...
  11. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:50
    +5
    мне кажется тут не все так просто, Киев просто очередной раз хочет опрокинуть немцев.. всегда было известно об этих минусов .. и я не верю что специалисты об этом не знали.. более того почему промолчали про обосравшихся француских полу танков? которые еще больше вызвали вопросов?
    ответ очевиден.. задача и была обосрать леопарды..
  12. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:50
    +1
    А что советские танки перестали постовлять? Закончились?
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:51
    0
    [media=https://youtube.com/shorts/xircaZjNFeY?feature=share]
  14. палестинец
    палестинец Сегодня, 14:51
    +1
    а леопард 2 вообще где нибудь воевал, окромя как в Сирии?... ..
  15. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 14:52
    +1
    Ну тут понятно - ноют, чтобы получить абрамсы.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      +3
      А чем же они лучше тех же Леопардов 2?
  16. Хагалаз
    Хагалаз Сегодня, 14:53
    +1
    Плохому танцору мешают части собственного тела.
    Так что в окопы черти, сдыхайте в пешем строю.
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:53
    +4
    Северной Корее подарить по образцу леопарда и брэдли. Пусть обратным инжинирингом занимаются, им пригодится. laughing
    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:16
      +2
      Северной Корее подарить по образцу леопарда и брэдли

      Вы думаете им нужны образцы? Все уже давно изучено, правда может не в самой последней модификации, но в предыдущих точно. Просто передать пакет документов. Чтобы что-то воспроизвести, или построить систему защиты против этого (где КНДР, а где Леопарды и иже с ними), надо обладать сопоставимыми технологиями, а их из-за санкций нет. Если что я сейчас не про РФ и КНР.)
  18. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:54
    -3
    Вот интересно про плохие советские придумали в Киеве или Кремле?
  19. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 14:56
    +1
    Странно, на что там можно было так уж надеятся, в этих Леопардах...танк классической компоновки, как и наши, весит больше за счет большего забронированного объема, броня ничем не лучше. СУО и тепловизор может чуть лучше, но на пересеченной местности дальности взаимного обнаружения и стрельбы, что днем, что ночью будут одинаковы + Леопард больше наших машин. Динамической защиты у Лео нет, активной тоже.
    Вот если бы на Лео стояла эффективная активная защита, для уничтожения ПТУР и РПГ, уничтожения Ланцетов и FPV дронов вот тогда, я бы еще понял надежды на взлом обороны, хотя проблема мин опять же...
  20. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 14:57
    +2
    Чем, кроме большей массы, собственно отличается Леопард/Абрамс/Челленжер от Т72 или Т80? Собственно, мало чем. На поле боя на открытой местности выживет 5-10 минут. Это же не танковый биатлон
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 15:17
      0
      Чем, кроме большей массы, собственно отличается Леопард/Абрамс/Челленжер от Т72 или Т80? Собственно, мало чем
      Вероятность попадения по танку на половину выше, это не так уж и мало.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 15:22
      0
      Чем, кроме большей массы, собственно отличается Леопард/Абрамс/Челленжер от Т72 или Т80?
      Сюда еще Меркаву добавить и Пантеру, извините они создавались не для нашего ТВД.
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:03
    +1
    В общем, очередной вундерваффе из танков Leopard 2 не получилось, надежд он не оправдал.
    . Техника серьёзная и подхода требует серьёзного....
    Вопрос в том, будет ли толк, от такого усиления войск противника???
  22. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:04
    +1
    конечно выходят из строя чаще, за них вознаграждение в 1 лям рублей назначили, там желающих ... начинается с ПТУР заканчивая с отвертками и открывашками в руках
  23. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:10
    +1
    зелитлер не отдупляет, что герморейх сначала продал танки задорого, а потом таки еще и на обслуживании гешефт хочил поиметь. не зря же герморейхом рулят единоверцы зелитлера
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:12
    +1
    Ну, как всегда: то "шланг" длинный, то рубашка короткая. И, хочется сказать фразой из легендарного советского фильма-" ага, горят бубновые! "
  25. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:12
    +1
    В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2

    босота, чё. Это как в 90х все стонали в экстазе по Мерседесам, передавая друг-другу мифы и легенды о надежности этих машин. То же самое и с Леопардами. Тут, на ВО был знаковый ролик, где ВСУшник с восторгом смотрит на танк и говорит: это Мерседес среди танков. Ага. А реальность для шлимазлов оказалась болезненной
  26. Snay
    Snay Сегодня, 15:13
    +1
    Ох бяда, бяда.. Зачем попрошайничали тогда?
  27. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:17
    +2
    Зе, надо повесить на орудийном стволе того же Леопарда: зрелище будет чудное...
  28. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:20
    +1
    ТГ-канал Резидент - это российский канал, мимикрирующий под украинский (не только хахлы пытаются в информационную диверсию). Ссылаясь на него все выглядит, что это Россия придумала и миф о вундервафлях и разочарование в нем уже независимо от того правда это или нет.
  29. Валерий Жмышенко
    Валерий Жмышенко Сегодня, 15:29
    0
    На самом деле, строить своем мнение на основании одного ТГ-канала с непонятными источниками информации - ну такое себе. Хотя, в целом - это такие же танки и горят они точно так же, как и остальное.
  30. Akim
    Akim Сегодня, 15:31
    0
    Цитата: incoggnoto
    задача и была обосрать леопарды.

    и втюхать всей Европе американские Абрамсы. Американцы по давней традиции для "поддержания своих штанов" грабят Европу
  31. Sith
    Sith Сегодня, 15:33
    0
    Цитата: blackGRAIL
    ТГ-канал Резидент - это российский канал, мимикрирующий под украинский (не только хахлы пытаются в информационную диверсию). Ссылаясь на него все выглядит, что это Россия придумала и миф о вундервафлях и разочарование в нем уже независимо от того правда это или нет.

    В интернетах слишком много врут и потом начинают тыкать в пруфы .. .которые лежат там , где уже кто то прокололся ... и таких ссылок миллионы =)
    Инфовойна превратила и без того инфопомойку в интернете в что то не вообразимое =)