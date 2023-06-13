«Выходят из строя быстрее советских»: В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2

Западная бронетехника, поставляемая спонсорами режима для украинской армии, оказалась слишком нежной для применений в боевых условиях на Украине, к тому же порядка 20% из полученных машин были поставлены в абсолютно нерабочем состоянии.
В Киеве разочаровались в немецких танках Leopard 2, об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой. Как оказалось, они также хорошо горят при попадании в них артиллерийских снарядов, требуют постоянного обслуживания и выходят из строя гораздо быстрее советских. К тому же опыт их применения в контрнаступлении оказался негативным, хотя в офисе Зеленского надеялись, что российские войска побегут только от одного вида немецких танков. Вместо этого русские их пожгли, тогда как ни один Leopard даже не дошел до линии обороны российской армии.
(...) танки Leopard не оправдали надежды ВСУ, они горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее
- пишет украинский ТГ-канал Резидент.
В общем, очередной вундерваффе из танков Leopard 2 не получилось, надежд он не оправдал. В вину немецкому танку ставится слишком сложное техническое обслуживание и управление по сравнению с советскими танками. Кроме того, Запад технику поставляет, а запчасти к ней почти нет. Сейчас в ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка запчастей для западной бронетехники. Речь идет не только о немецких танках, но американских броневиках и БМП и т.д. Поврежденную технику приходится отправлять в Польшу или Чехию для ремонта, на территории Украины для этого базы нет, а строить что-то Запад отказывается, опасаясь прилета российских ракет.