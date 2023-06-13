Бахмутская операция, которую вполне оправданно прозвали «мясорубкой», долгое время не сходила с первых полос, как российских, так и зарубежных новостных агентств. Между тем 20 мая бойцы Группы Вагнера полностью взяли под контроль город Артемовск (Бахмут), освободив его от украинских военных.
В ходе вышеупомянутой операции, обе стороны понесли потери. Однако урон, который получили ВСУ, является поистине колоссальным, что, собственно, и было главной целью «Бахмутской мясорубки».
В то же время в своем недавнем интервью отставной полковник швейцарской разведки Жак Бо назвал успех ЧВК «Вагнер» в Артемовске заслугой генерала ВС РФ Сергея Суровикина.
Со слов разработчика миротворческих операций ООН, именно Суровикин ввел такое понятие, как «мясорубка». Цель подобной тактики заключается не только в непосредственном взятии населенного пункта, но и максимальном уничтожении живой силы, а также техники противника.
По мнению Бо, именно такая задача в рамках, разработанной Суровикиным операции, и была поставлена перед Группой Вагнера, однако у Евгения Пригожина были свои планы.
Со слов эксперта, руководитель ЧВК «Вагнер», после выполнения его подразделениями главной цели, хотел развивать наступление и освобождать новые территории. Однако в Генштабе РФ якобы настояли на прекращении операции после достижения ранее оговоренных границ.
В данном случае не совсем понятно, откуда планы Генштаба РФ, генерала Сергея Суровикина и Евгения пригожина известны отставному полковнику швейцарской разведки. Вероятно, все вышесказанное является лишь его субъективным взглядом на Бахмутскую операцию.