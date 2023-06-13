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Отставной полковник швейцарской разведки: ЧВК «Вагнер» удалось взять Бахмут благодаря тактике генерала Суровикина

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Отставной полковник швейцарской разведки: ЧВК «Вагнер» удалось взять Бахмут благодаря тактике генерала Суровикина

Бахмутская операция, которую вполне оправданно прозвали «мясорубкой», долгое время не сходила с первых полос, как российских, так и зарубежных новостных агентств. Между тем 20 мая бойцы Группы Вагнера полностью взяли под контроль город Артемовск (Бахмут), освободив его от украинских военных.


В ходе вышеупомянутой операции, обе стороны понесли потери. Однако урон, который получили ВСУ, является поистине колоссальным, что, собственно, и было главной целью «Бахмутской мясорубки».

В то же время в своем недавнем интервью отставной полковник швейцарской разведки Жак Бо назвал успех ЧВК «Вагнер» в Артемовске заслугой генерала ВС РФ Сергея Суровикина.

Со слов разработчика миротворческих операций ООН, именно Суровикин ввел такое понятие, как «мясорубка». Цель подобной тактики заключается не только в непосредственном взятии населенного пункта, но и максимальном уничтожении живой силы, а также техники противника.

По мнению Бо, именно такая задача в рамках, разработанной Суровикиным операции, и была поставлена перед Группой Вагнера, однако у Евгения Пригожина были свои планы.

Со слов эксперта, руководитель ЧВК «Вагнер», после выполнения его подразделениями главной цели, хотел развивать наступление и освобождать новые территории. Однако в Генштабе РФ якобы настояли на прекращении операции после достижения ранее оговоренных границ.

В данном случае не совсем понятно, откуда планы Генштаба РФ, генерала Сергея Суровикина и Евгения пригожина известны отставному полковнику швейцарской разведки. Вероятно, все вышесказанное является лишь его субъективным взглядом на Бахмутскую операцию.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:35
    +1
    Ему бритские ученые подсказали....................
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:36
    0
    Очередные бредни "их" отставных генералов. Зачем такая информация на этом сайте?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:38
    0
    С сотней тысяч тренированных бойцов как у Вагнера можно хоть до Львова дойти...видел как они прорывались через огонь укронациков.... это что то...это просто надо видеть. what
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:39
    0
    Ну Суровикин он такой Суровикин от слова суровый.
    Но
    но и максимальном уничтожении живой силы, а также техники противника

    это желаемое всех военных операций, а не только чьё-то личное мнение (ну прям как англичанин - очевидец).
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:40
    0
    А я бы сказал-тактике Александра Василича нашего,Суворова..Ну,как вам это,отставной швейцарец?Кстати,и ваш герой ,между прочим yes