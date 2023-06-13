В Росавиации объяснили, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона

Росавиация в своем официальном Telegram-канале разъяснила, какая ответственность может грозить в случае несанкционированного запуска дрона на территории Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству, в случае, если правонарушение осуществлено физическим лицом, сумма штрафа составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Если нарушитель является должностным лицом, сумма штрафа может достигнуть 150 тысяч рублей. Юридическим лицам несанкционированный запуск дрона может обойтись в сумму от 250 тысяч до полумиллиона рублей. В случае же, если в результате подобных действий есть пострадавшие или погибшие, нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Отмечается, что в случаях незаконной фото- или видеосъемки при помощи беспилотника существует также возможность стать фигурантом уголовного дела за государственную измену, шпионаж или другие статьи УК РФ, связанные с гостайнами.
Также сообщается, что Минтранспорта РФ определило перечень правил запуска дронов над населенными пунктами. Например, предлагается с 2024 года разрешить запуск беспилотников в специально определенных зонах на высоту, не превышающую 150 метров.
В марте текущего года было анонсировано внесение на рассмотрение Госдумой законопроекта, согласно которому предполагается наделить представителей силовых ведомств полномочиями, позволяющими пресекать в зоне своей ответственности движение беспилотников любых типов.