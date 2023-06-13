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Пекин разочарован молчанием американцев по поводу подрыва «Северных потоков»

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Пекин разочарован молчанием американцев по поводу подрыва «Северных потоков»

Официальный Пекин разочарован молчанием американцев по поводу подрыва «Северных потоков». Более того, реакция США на данный теракт кажется китайскому руководству подозрительной и неестественной.


Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Чиновник отметил, что обычно подобные вопросы Вашингтон решает быстро, решительно и четко. Но на этот раз расследование явно затягивается. Это совершенно не похоже, считает Вэньбинь, на американский стиль решения острых международных проблем.

Он дает понять, что диверсия такого масштаба не является проблемой регионального масштаба, она затрагивает все мировое сообщество.

Защита безопасности ключевых объектов инфраструктуры является общей заботой международного сообщества

- отмечает официальный представитель МИД КНР.

Крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрыва на газопроводах «Северный поток» и привлечь к ответственности виновных

- считает китайский дипломат.

Он напомнил, что после взрывов на Балтике прошло уже восемь месяцев, а заметных подвижек в расследовании диверсии не наблюдается.

Утечка на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток -2», проложенных по дну Балтийского моря, была зафиксирована ночью накануне 26 сентября прошлого года. Позже выяснилось, что они были повреждены в трех местах в результате взрывов.
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5 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:25
    +2
    Мы тоже как и китайские товарищи удивлены и разочарованы медлительностью и нерасторопностью "мирового полицейского" который вечно спасает мир на экранах телевизоров, а в жизни ведёт себя как обычный бандит, террорист и головорез. negative
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:33
      0
      Пекин разочарован молчанием американцев по поводу подрыва «Северных потоков»
      А что, Пекин ждал, что Фашингтон во всем признается, раскается и попросит прощения ? no
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 15:38
        0
        Можно подумать Пекин бы признался, если бы совершил подобное. Вот и америкосы упираются.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 15:27
    +2
    Тут Китай как никак прав ... может он и подкалывает матрасов , но самую малость
    А ещё наверное сам уже накопал правду и может назвать виновников
  3. Snay
    Snay Сегодня, 15:34
    0
    А уж как я разочарован молчанием нашей власти..