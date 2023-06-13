Защита безопасности ключевых объектов инфраструктуры является общей заботой международного сообщества

Крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрыва на газопроводах «Северный поток» и привлечь к ответственности виновных

Официальный Пекин разочарован молчанием американцев по поводу подрыва «Северных потоков». Более того, реакция США на данный теракт кажется китайскому руководству подозрительной и неестественной.Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.Чиновник отметил, что обычно подобные вопросы Вашингтон решает быстро, решительно и четко. Но на этот раз расследование явно затягивается. Это совершенно не похоже, считает Вэньбинь, на американский стиль решения острых международных проблем.Он дает понять, что диверсия такого масштаба не является проблемой регионального масштаба, она затрагивает все мировое сообщество.- отмечает официальный представитель МИД КНР.- считает китайский дипломат.Он напомнил, что после взрывов на Балтике прошло уже восемь месяцев, а заметных подвижек в расследовании диверсии не наблюдается.Утечка на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток -2», проложенных по дну Балтийского моря, была зафиксирована ночью накануне 26 сентября прошлого года. Позже выяснилось, что они были повреждены в трех местах в результате взрывов.