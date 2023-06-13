В ходе украинского конфликта ликвидирован первый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Очередной иностранный «солдат удачи», на этот раз из Финляндии, решивший поучаствовать в боях на Украине на стороне ВСУ, был убит в минувшие выходные. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, уточнив, что «это, по всей видимости, первый смертельный случай» среди финских наемников, воюющих на украинской территории.О гибели финского легионера телеканалу по телефону рассказала Тина Сойни, которая возглавляет группу волонтеров Nordic Combat Medics. Как официально утверждается, финские добровольцы на Украине оказывают медицинскую, гуманитарную помощь гражданским лицам в прифронтовой зоне, организуют эвакуацию из районов повышенного риска. Однако известно, что под видом «волонтеров» в страну проникают и бывшие кадровые военные, которые участвуют в боях на стороне украинской армии.Подробности гибели финского наемника не раскрываются. Известно лишь, что он участвовал в боях на восточном участке фронта. Ранее в финской прессе писали, что Nordic Combat Medics ведет свою деятельность на подконтрольной Киеву территории Харьковской области. По словам Сойни, команда финских волонтеров в прошлом году «помогла более чем 800 людям в эвакуации». Большинство из них, включая детей, женщин и стариков, получили убежище в Финляндии.В интервью финскому изданию Сойни рассказала, что в ее команде есть врачи и бывшие солдаты. При этом она утверждала, что волонтеры не принимают участия в боевых действиях и вообще не добираются непосредственно до передовой. Однако, общаясь с телеканалом, глава миссии признала, что погибший гражданин Финляндии прибыл на Украину в составе ее группы и, как выяснилось, отнюдь не с гуманитарными целями.Министерство иностранных дел Финляндии уведомили о смерти наемника. По словам Сойни, родственники погибшего были проинформированы о его гибели и дали ей разрешение рассказать об этом прессе. При этом погибший мужчина официально числится пропавшим без вести, это указывает на то, что смерть не могли констатировать по телу погибшего.Еще летом прошлого года майор запаса вооруженных сил Финляндии 64-летний Йоуни Лахти рассказал, что он лично и другие бывшие кадровые офицеры финской армии принимают участие в обучении украинских военнослужащих. В марте 2022 год он вступил в Украинский интернациональный легион и, как утверждает, непосредственное участие в боевых действиях не принимал.