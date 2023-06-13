Украинские боевики продолжают наносить удары по Белгородской области. По последним данным, основным атакам подвергается Шебекинский городской округ. Накануне по ряду приграничных населённых пунктов противник выпустил 37 различных боеприпасов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также за минувшие сутки под обстрелом оказался Краснояружский и Белгородский районы, наряду с Грайворонским и Валуйским округами. В этих регионах тоже никто из мирных жителей не пострадал.
При нанесении ударов военнослужащие ВСУ пускают в ход ствольную артиллерию и ударные БПЛА.
Как сообщал ещё позавчера, 11 июня, глава региона Вячеслав Гладков, украинские формирования били по области с помощью дронов и тяжёлой артиллерии. Тогда в результате атак была ранена местная жительница.
Что же касается Белгородского района, то по данным губернатора, ВСУ было выпущено 25 миномётных мин по Журавлёвке и Нехотеевке. Были зафиксированы и обстрелы Никольского. В то же время, напомнил Гладков, на офисное здание в Белгороде упал беспилотник. Благодаря эффективной работе наших ПВО 2 воздушные цели противника были сбиты ещё на подлёте к городу.