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Украинские боевики продолжают наносить удары по Белгородской области

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Украинские боевики продолжают наносить удары по Белгородской области

Украинские боевики продолжают наносить удары по Белгородской области. По последним данным, основным атакам подвергается Шебекинский городской округ. Накануне по ряду приграничных населённых пунктов противник выпустил 37 различных боеприпасов. К счастью, обошлось без пострадавших.


Также за минувшие сутки под обстрелом оказался Краснояружский и Белгородский районы, наряду с Грайворонским и Валуйским округами. В этих регионах тоже никто из мирных жителей не пострадал.

При нанесении ударов военнослужащие ВСУ пускают в ход ствольную артиллерию и ударные БПЛА.

Как сообщал ещё позавчера, 11 июня, глава региона Вячеслав Гладков, украинские формирования били по области с помощью дронов и тяжёлой артиллерии. Тогда в результате атак была ранена местная жительница.

Что же касается Белгородского района, то по данным губернатора, ВСУ было выпущено 25 миномётных мин по Журавлёвке и Нехотеевке. Были зафиксированы и обстрелы Никольского. В то же время, напомнил Гладков, на офисное здание в Белгороде упал беспилотник. Благодаря эффективной работе наших ПВО 2 воздушные цели противника были сбиты ещё на подлёте к городу.
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