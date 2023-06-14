Нехватка пресной воды становится глобальной экономической угрозой

Не только старые отрасли, такие как производство стали, но и более новые, такие как производство полупроводниковых микросхем и переход на чистую энергию, потребуют много воды. Азия является двигателем роста мира, и эти отрасли являются новыми драйверами ее экономического роста.

Недостаток пресной воды рассматривается как наиболее значительный и потенциально наиболее значимый компонент более широкого климатического кризиса. Исследователи говорят, что от этой нехватки воды больше всего пострадают крупные азиатские экономики, такие как Индия и Китай.Азия является центром индустриализации, в котором наблюдаются самые высокие темпы урбанизации, и для этого потребуется большое количество воды.— сказал директор Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам Арунабха Гош.Ожидается, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40–50%. Эксперты предупреждают, что нехватку воды следует рассматривать не как отраслевую проблему, а как проблему, которая «выходит за рамки всей экономики».Индия, в настоящее время самая густонаселенная страна в мире, больше всего пострадает от нехватки воды. По данным Всемирного банка, несмотря на то, что в ней проживает 18% населения мира, водных ресурсов достаточно только для 4% населения, что делает ее в плане чистой воды самой необеспеченной в мире.Страна Южной Азии в значительной степени зависит от сезона дождей для удовлетворения своих потребностей в воде, но изменение климата вызвало больше наводнений и засух, поразивших страну, и усугубило нехватку воды.По данным исследований, от 80 до 90% подземных вод Китая непригодны для потребления, а половина его водоносных горизонтов слишком загрязнены, чтобы их можно было использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Пятьдесят процентов его речной воды также непригодны для питья, а половина из них также небезопасна для сельского хозяйства.Хотя вторая (по некоторым показателям - уже и первая) по величине экономика мира добилась прогресса в переходе на экологически чистую энергию, ее энергосистема по-прежнему в значительной степени зависит от угля. А если не будет воды, не будет и добычи угля. Другие развивающиеся страны региона находятся в похожей ситуации, но решить их водные кризисы может оказаться ещё труднее.Страны Запада вряд ли останутся невредимыми от рисков, связанных с этим водным кризисом. Ожидается, что проблема с водой в Европе усугубится, поскольку ресурсы становятся все более дефицитными из-за усугубляющейся чрезвычайной ситуации с климатом. Весной в регионе наблюдалась зашкаливающая температура после зимней волны тепла, которая сказалась на реках и горнолыжных склонах.