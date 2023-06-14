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Нехватка пресной воды становится глобальной экономической угрозой

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Нехватка пресной воды становится глобальной экономической угрозой

Недостаток пресной воды рассматривается как наиболее значительный и потенциально наиболее значимый компонент более широкого климатического кризиса. Исследователи говорят, что от этой нехватки воды больше всего пострадают крупные азиатские экономики, такие как Индия и Китай.


Азия является центром индустриализации, в котором наблюдаются самые высокие темпы урбанизации, и для этого потребуется большое количество воды.

Не только старые отрасли, такие как производство стали, но и более новые, такие как производство полупроводниковых микросхем и переход на чистую энергию, потребуют много воды. Азия является двигателем роста мира, и эти отрасли являются новыми драйверами ее экономического роста.

— сказал директор Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам Арунабха Гош.

Ожидается, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40–50%. Эксперты предупреждают, что нехватку воды следует рассматривать не как отраслевую проблему, а как проблему, которая «выходит за рамки всей экономики».

Индия, в настоящее время самая густонаселенная страна в мире, больше всего пострадает от нехватки воды. По данным Всемирного банка, несмотря на то, что в ней проживает 18% населения мира, водных ресурсов достаточно только для 4% населения, что делает ее в плане чистой воды самой необеспеченной в мире.

Страна Южной Азии в значительной степени зависит от сезона дождей для удовлетворения своих потребностей в воде, но изменение климата вызвало больше наводнений и засух, поразивших страну, и усугубило нехватку воды.

По данным исследований, от 80 до 90% подземных вод Китая непригодны для потребления, а половина его водоносных горизонтов слишком загрязнены, чтобы их можно было использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Пятьдесят процентов его речной воды также непригодны для питья, а половина из них также небезопасна для сельского хозяйства.

Хотя вторая (по некоторым показателям - уже и первая) по величине экономика мира добилась прогресса в переходе на экологически чистую энергию, ее энергосистема по-прежнему в значительной степени зависит от угля. А если не будет воды, не будет и добычи угля. Другие развивающиеся страны региона находятся в похожей ситуации, но решить их водные кризисы может оказаться ещё труднее.

Страны Запада вряд ли останутся невредимыми от рисков, связанных с этим водным кризисом. Ожидается, что проблема с водой в Европе усугубится, поскольку ресурсы становятся все более дефицитными из-за усугубляющейся чрезвычайной ситуации с климатом. Весной в регионе наблюдалась зашкаливающая температура после зимней волны тепла, которая сказалась на реках и горнолыжных склонах.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:39
    +1
    Недостаток пресной воды рассматривается как наиболее значительный и потенциально наиболее значимый компонент более широкого климатического кризиса.

    Не напомните, у нас была в структуре Вооружённых сил СССР, или Российской империи, "Байкальская военная флотилия"?
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 08:44
      +2
      А вот зря шутите.Совсем не давно рассматривался вопрос о строительстве водовода в Китай.И знаете откуда водичка?Как раз из Байкала.Деньги не пахнут будь то нефть или вода.Кстати добыча нефти напрямую связанна с дефицитом воды.
      1. nemez
        nemez Сегодня, 09:00
        0
        Слышал про это проект,если реализуют , надеюсь народ сразу поднимется.Вода в наступающем веке стратегическое сырье.твари у власти это тоже понимают.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:51
      0
      Привет Геннадий soldier
      Нас скоро будут называть "собаками на сене". Страна богата на ценные водные ресурсы!
      Надо все это сохранить, это как минимум...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:42
    0
    Нехватка пресной воды становится глобальной экономической угрозой

    Если вспомнить... сколько всего написано, фильмов снято, предсказаний сказано и все про войны за ресурсы выживания, где ПРЕСНАЯ, ЧИСТАЯ ВОДА, занимает одно из первых мест!!!
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:43
    +1
    Ожидается, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40–50%.

    Ещё один ресурс, которого "несправедливо" в России очень много, ещё один повод нападок на нас.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 08:51
      0
      #бизнес-идея, стартап, упреждающий угрозы нацбезу, программа кандидам
      Предлагаю народу уже сейчас проработать концепцию развития айсберг-сектора экономики. %)
      Пилить льды и по СМП на экспорт, в фольгово-пенопластной упаковке, ледокол-буксирами)
      КПшки рассылать уже с сегодня, ну и как раз к 30г начнут срабатывать
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:47
    0
    Не далек тот час когда строить будем не газопроводы и нефтепроводы в Китай и Индию,а обычные водопроводы .В Сибири одной Лены только хватит ,что бы напоить Китай
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 08:56
      +1
      В Сибири одной Лены только хватит
      ,что бы
      напоить Китай
      это только если не знать, что Лена течет на Север
      ЕГЭ по географии и рус.язу не сдадите %)
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:47
    +1
    не знаю насколько вся эта суета с водой - соответствует реальности.. вода- самое распространенное на Земле вещество... в безводных Израиле- воду из морской воды добывают, в Ливии под землей.. мне кажется эти идеи из тех времен, когда все это не умели еще...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    0
    от этой нехватки воды больше всего пострадают крупные азиатские экономики, такие как Индия и Китай.
    В Европе тоже могут возникнуть те же проблемы, т.к. большие европейские реки имеют тенденцию к обмелению. В самой выгодной ситуации по пресной воде Россия. У нас один Байкал стоит всех водоемов с пресной водой Азии и Европы (и не только) вместе взятых.
  7. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 08:57
    0
    наша область одна из богатейших в мире по запасам пресной воды в подземных артезианских "бассейнах" - "Саудовская Аравия будущего".