Нанесение ракетных ударов по военным объектам Украины уже традиционно проходит в ночное время. Не стала исключением и эта ночь, наши нанесли удар по местам дислокации оперативных резервов ВСУ, подготовленных к переброске на линию боевого соприкосновения. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с понедельника на вторник Россия нанесла очередной ракетный удар по военным объектам Украины, расположенным в глубине территории. На этот раз по целям отработали стратегические ракетоносцы ВКС РФ высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования. Залп производился, согласно имеющимся данным, из района Каспийского моря. В качестве назначенных объектов поражения выступили места сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также склады с вооружением и боеприпасами иностранного производства. Как подчеркнули в Минобороны, все объекты поражены, цель удара достигнута.
Украинский Генштаб подтвердил ночную ракетную атаку, но уже традиционно отчитался об "эффективной" работе ПВО, "сбившей" почти все запущенные ракеты. По данным Киева, русские стратеги запустили 14 крылатых ракет, из которых 11 якобы были уничтожены в воздухе. Остальные три, следуя логике составителя сводки, сумели поразить несколько объектов сразу в семи регионах Украины.
Теперь к наземным боям. По данным Минобороны, основные боевые действия в течение прошедших суток велись на Южно-Донецком направлении и в районе Артемовска. На Времевском выступе ВСУ, желая продавить оборону российской армии, бросили в бой подразделения, сформированные из остатков бригад ВСУ, ранее понесших большие потери. Несмотря на это противник давил, в районе Макаровки наши отразили три атаки, уничтожив большое количество легкой бронетехники. Две атака ВСУ отражены в районе Ровнополь ДНР, одна в районе Пречистовки. Общие потери ВСУ составили: до 275 человек личного состава, четыре танка, пятнадцать броневиков и гаубица "Мста-Б".
В районе Артемовска отражено две атаки ВСУ в направлении Клещеевки, противник вклиниться в оборону не сумел. В ходе боев уничтожено до 350 украинских военнослужащих и два броневика, не считая автомобили.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, наши работают артиллерией и авиацией, нанося удары по позициям ВСУ. В районе Тимковки Харьковской области нейтрализована украинская ДРГ, общие потери ВСУ на двух направлениях составили: примерно 95 человек личного состава, один БТР, два броневика, две гаубицы Д-20, одна Д-30 и САУ "Гвоздика".
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военных, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и СУ "Гвоздика".