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Истребитель F-16: насколько хороший самолет в скором времени может получить Украина

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Истребитель F-16: насколько хороший самолет в скором времени может получить Украина

Буквально в конце мая стало известно о намерении Запада передать Киеву истребители F-16, которые украинское руководство «выпрашивает» уже давно.


При этом нельзя сказать, что данная новость произвела фурор. После поставок ВСУ танков, дальнобойных ракет, снарядов с урановым сердечником и других вооружений, мало у кого возникали сомнения по поводу того, что США и их союзники рано или поздно передадут своим прокси истребители западного образца.

Нет сомнений, что F-16 появятся на вооружении нашей «западной соседки». Но насколько хороший самолет получит Украина и сможет ли он изменить текущий конфликт в ее пользу? Здесь стоит разобраться.

Начать нужно с того, что американский истребитель выпускается с 1972 года и по сей день. Правда сегодня вместо General Dynamics его производством занимается Lockheed Martin и в гораздо меньших количествах.

Между тем на данный момент уже выпущено более 4600 единиц данного истребителя, половина из которых осталась в США, а остальные были экспортированы в другие страны.

Для понимания масштаба стоит отметить, что сегодня в мире выпущено около 15 тыс истребителей четвертого поколения. Следовательно, каждый третий из них – это F-16, который стоит на вооружении в 25 странах.

Самолет может быть использован в качестве бомбардировщика и в то же время участвовать в воздушных дуэлях. Истребитель имеет отличные маневровые характеристики, прост в обслуживании и имеет ряд конструктивных особенностей, включая специальный купол, дающий летчику лучший обзор.

Очевидно, что F-16 является хорошим самолетом, но едва ли он позволит ВСУ склонить «чашу весов» в текущем конфликте в свою пользу.

Все дело в том, что наш МиГ-29 имеет практически равные характеристики с F-16.

В то же время, российский истребитель Су-35 поколения 4++ значительно превосходит своего американского оппонента по скорости, дальности полета, максимальному потолку, маневренности и боевой нагрузке. В последнем параметре преимущество нашего самолета достигает около 2,5 тонн.

Не говоря уже о том, что американский самолет имеет один двигатель, а наш – два. К слову, именно однодвигательную схему относят к главным недостаткам самого массового истребителя 4-го поколения.

Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:29
    +2
    К слову, именно однодвигательную схему относят к главным недостаткам самого массового истребителя 4-го поколения.

    Это концепция легкого истребителя.
    Такой самолет гораздо дешевле в эксплуатации и обслуживании и достаточно надежный.
    В статье много ляпов Ф 16 самолет очень хороший и опасный, особенно в больших количествах .
    И конечно на Украину поедут самолеты не 1972 ого года постройки, а как минимум 90-х. Очень серьезные машины.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:38
      +1
      Просто статья не соответствует видео. Канал с которого видео крайне профессионален.
  2. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 08:46
    +1
    "истребитель имеет отличные маневровые характеристики"(с)... маневровые бывают тепловозы... после такого пассажа далее читать можно, но не нужно :)
  3. Tim666
    Tim666 Сегодня, 08:50
    +1
    Задаюсь вопросом- отрицательный рост ВО, как уважаемого ресурса, бесконечен? Зачем раз за разом публиковать откровенно мусорные статьи? Школьник писавший, а вернее рерайтивший сей опус за банку пива даже в Вики не удосужился заглянуть, когда Сокол впервые полетел),... маневровые характеристики). Следующим этапом будут статьи с предсказаниями боевых экстрасенсов КГБ?
    А ведь было время когда статьи с ВО можно было приводить как надёжный и авторитетный источник информации....
  4. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 08:51
    -1
    Ядерный удар по полосе Ужгород, Львов, Луцк, Варшава.. Санитарный кордон радиоактивный это необходимо сдделать. Срочно.