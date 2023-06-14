Истребитель F-16: насколько хороший самолет в скором времени может получить Украина

Буквально в конце мая стало известно о намерении Запада передать Киеву истребители F-16, которые украинское руководство «выпрашивает» уже давно.
При этом нельзя сказать, что данная новость произвела фурор. После поставок ВСУ танков, дальнобойных ракет, снарядов с урановым сердечником и других вооружений, мало у кого возникали сомнения по поводу того, что США и их союзники рано или поздно передадут своим прокси истребители западного образца.
Нет сомнений, что F-16 появятся на вооружении нашей «западной соседки». Но насколько хороший самолет получит Украина и сможет ли он изменить текущий конфликт в ее пользу? Здесь стоит разобраться.
Начать нужно с того, что американский истребитель выпускается с 1972 года и по сей день. Правда сегодня вместо General Dynamics его производством занимается Lockheed Martin и в гораздо меньших количествах.
Между тем на данный момент уже выпущено более 4600 единиц данного истребителя, половина из которых осталась в США, а остальные были экспортированы в другие страны.
Для понимания масштаба стоит отметить, что сегодня в мире выпущено около 15 тыс истребителей четвертого поколения. Следовательно, каждый третий из них – это F-16, который стоит на вооружении в 25 странах.
Самолет может быть использован в качестве бомбардировщика и в то же время участвовать в воздушных дуэлях. Истребитель имеет отличные маневровые характеристики, прост в обслуживании и имеет ряд конструктивных особенностей, включая специальный купол, дающий летчику лучший обзор.
Очевидно, что F-16 является хорошим самолетом, но едва ли он позволит ВСУ склонить «чашу весов» в текущем конфликте в свою пользу.
Все дело в том, что наш МиГ-29 имеет практически равные характеристики с F-16.
В то же время, российский истребитель Су-35 поколения 4++ значительно превосходит своего американского оппонента по скорости, дальности полета, максимальному потолку, маневренности и боевой нагрузке. В последнем параметре преимущество нашего самолета достигает около 2,5 тонн.
Не говоря уже о том, что американский самолет имеет один двигатель, а наш – два. К слову, именно однодвигательную схему относят к главным недостаткам самого массового истребителя 4-го поколения.