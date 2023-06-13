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В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об освобождении мобилизованных и добровольцев от ответственности за нетяжкие преступления

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В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об освобождении мобилизованных и добровольцев от ответственности за нетяжкие преступления

Российских мобилизованных и контрактников-добровольцев могут освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе Российской Федерации.


Инициаторами законопроекта об освобождении мобилизованных и добровольцев от ответственности за нетяжкие преступления выступили член Совета Федерации Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина. Они предлагают освобождать от привлечения к уголовной ответственности за нетяжкие преступления лиц, мобилизованных на военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Если гражданин совершил преступление, но отправился служить по мобилизации или добровольцем, то после увольнения из рядов Вооруженных сил РФ в связи с демобилизацией, а также после получения государственной награды, он будет освобожден от уголовной ответственности, а если у него была судимость, то она будет погашена.

Депутаты считают, что контролировать поведение таких военнослужащих будут командиры воинских частей. Если военнослужащий совершит новое преступление, то его уже арестуют и будут судить, вынося приговор по совокупности статей. Данная мера, по мнению депутатов, может повлечь за собой увеличение количества лиц, поступающих на военную службу и участвующих в специальной военной операции, что позволит нарастить численность личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. К тому же, для многих лиц поступление на военную службу станет прекрасной возможностью искупить свою вину перед законом и обществом и избавиться от уголовной судимости.
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28 комментариев
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  1. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:10
    +10
    Понеслась душа в рай. Тяжкие на очереди.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:26
      -4
      Кстати в СССР что-то похожее было. Типа совершил нехорошее дельце, но в армии оказался и всё ты уже по армейским законам служишь и могут простить.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:59
        +6
        Цитата: Irokez
        Кстати в СССР что-то похожее было.

        В СССР раннее осужденным в армию НЕ ПРИЗЫВАЛИСЬ! Говорили-в армии служить-ЧЕСТЬ.
        Да можно "свалить" в армию на этапе следствия,договаривались с милицией ,за мелкие преступления. hi
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Гнусный скептик
      Понеслась душа в рай. Тяжкие на очереди.

      Так было уже. Правда не в рамках закона. Осталось вернуть и закрепить законодательно.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:12
    0
    Начинается психоз и бред так можно и до средней тяжести дойти, в зависимости от длительности сво
  3. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:13
    -3
    Начинается психоз и бред так можно и до средней тяжести дойти, в зависимости от длительности сво
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:53
      +2
      Российских мобилизованных и контрактников-добровольцев могут освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе Российской Федерации.

      Чукча не читатель, чукча - писатель. laughing
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 16:13
    -6
    О опыт "Вагнера"пригодился.Думаю правильное решение на время боевых действий.А вот дальше уже сейчас думать нужно.Кто действительно как говорится осознал и искупил,а кто только за маскировался.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:13
    0
    Логично. Военная служба не легче колонии общего режима, но контракт должен быть минимум на время тюремного срока, службу урка должен это время нести бесплатно. Через половину срока командир имеет право амнистировать условного ЗК и тот продолжит службу как нормальный контрактник.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:26
      +2
      Цитата: Румaтa
      Логично. Военная служба не легче колонии общего режима, но контракт должен быть на время тюремного срока, службу урка должен это время нести бесплатно. Через половину срока командир имеет право амнистировать условного ЗК.

      А вы в курсе, что человека в России могут судить за несовершённое преступление?
      Можно ли считать искуплением вины смерть на поле боя в первом бою?
      В ВОв было «до первого ранения»...
      Эти вопросы может решать и командир (ходатайствовать перед командованием). Ныне само участие в СВО - уже говорит о многом...Кстати, у воров служба в армии не приветствовалась (помнится). Если осужденный человек решился пойти воевать, видимо он решил поменять вектор жизни...
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 16:54
        +3
        Если осужденный человек решился пойти воевать, видимо он решил поменять вектор жизни...

        Ну так обьясните мне, Юрий Васильевич, такую ситуацию.
        Человек приехал с ЛБС в отпуск, прошла первая радость от встречи с родными и накатило нервное истощение. И тут ему в магазине подвернулась я. Что-то ему показалось не то в моём поведении, и он -- хрясь мне по морде! У меня душевная травма на всю оставшуюся жизнь и, быть может, выбитые зубы, а ему -- ничего! Он же просто воин в отпуске с передовой.
        Вот как с этим быть?
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 16:56
        0
        Знаете а впереди такой интересный момент .Вернутся бойцы с фронта в страну которая в большинстве не воевала к людям кого не затронуло , встречи будут двух разных миров .
        Словом что ждет в будущем смутно .
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 17:00
      0
      И много арестантов на это поведется? Пять лет бесплатно воевать.
      Сами же пишите, что на зоне легче, чем на войне.
      Вот и пошлют они министерство обороны к нехорошей матери с таким раскладом, то же мне одолжение сделали... Лучше уж, они решат, на общем режиме рукавицы шить, да жрать, спать и отправлять естественные надобности строго по нормам ФСИН.
  6. beybender
    beybender Сегодня, 16:17
    0
    То есть , можно в магазинах красть , людям хамить , по лицу бить немножко ?!? Страна , ты куда котишься ?!? А ну да , если жена Пескова во время СВО "выигрывает" грант в 25 млн.$ на свои шоу , то чего бы и поблажку рядовому люду не сделать !!! Что то после Афгана таких льгот не наблюдалось ! Ь
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:28
      0
      Вы наверно смысл не совсем поняли.
      Если гражданин совершил преступление, но отправился служить по мобилизации или добровольцем, то после увольнения из рядов Вооруженных сил РФ в связи с демобилизацией, а также после получения государственной награды, он будет освобожден от уголовной ответственности

      Это до подписания контракта, а не во время его выполнения ну и не после такового.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:48
      0
      На эти деньги лучше дронов аммуниции и прочего бы ребятам купили.....
      Так нет, зрелищща будут гнать....
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: beybender
      То есть , можно в магазинах красть , людям хамить , по лицу бить немножко ?!? Страна , ты куда котишься ?!?

      Депутаты Гос Думы считают, что красть и хамить есть первейшая потребность наших соотечественников.
      Посему должны быть и льготы для тех, кто заслужил ....... Рискнул жизнью человек и за это получай порцию сладкого....

      .
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:56
      -1
      То есть , можно в магазинах красть , людям хамить , по лицу бить немножко ?!? Страна , ты куда котишься ?!?

      Глупости пишите. Поинтересуйтесь по какой статье в основном сейчас садится молодежь. Самое место им в армию- пока не поумнеют.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:20
    +2
    Это говорит о том, что без очередной мобилизации не получается. Пытаются выйти из положения таким не хитрым способом.... Вопрос, только какие проблемы это в будущем принесет государству.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:32
      +1
      Да особо никаких проблем.
      На содержание заключенных не будут держать, а трудную работу как метод исправления выполнять будет по уставу и приказам. Тем более, что лёгкие и средние преступления по случайности, неосознанности или не совсем злом умысле.
  8. штурм
    штурм Сегодня, 16:21
    +3
    А где же полки и дивизии добровольцев из ЕР?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      +8
      Вы это бросьте...Их преступления под этот закон не попадают yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:36
        +2
        Ожидаете появления полка им. Святого Оффшора во главе с Чубайсом на лихом коне? wassat Не дождётесь.....
        Не удивлюсь если он ВСУ отстегнул кругленькую сумму чтобы его там на Западе за своего приняли и наворованное не отобрали.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:26
    0
    Читаю комментарии и удивляюсь. Что ж вы злые-то такие? Зеки не люди, что ли? Ну, оступился человек, так ему же не амнистия предлагается, а тяжёлая и опасная работа под названием "война". Святых нет, если авторы негативных комментариев на диване, а не в тюрьме, то им нередко просто больше повезло, чем тем, кто оказался в местах не столь отдалённых.
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:29
    +6
    Пора переводить правительство, Совфед и Госдуру в полном составе.на постоянную дислокацию в Шебекино.
  11. Дво
    Дво Сегодня, 16:32
    +3
    Ну а что вы хотите, давайте призовём Питерцев или Москвичей, не тех которых вылавливали по хостелам ,а коренных ,вот будет потеха и золотую молодёжь прихватим . Мы сразу много чего узнаем о власти и о себе, тут ещё и выборы невдалеке.Поэтому и гребут штрафников , что бы не трогать этот золотой фонд нации ,а то они опять побегут стройными колоннами из России .Ну да айтишников нельзя ,предпринимателей и гос службу нельзя,военных пенсионеров и пенсионеров МВД и спец служб нельзя, как всегда остался простой гражданин с окраин и заключённый ,только вот беда ,простых граждан всё меньше становиться .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:47
      0
      Вот так одни мажоры и останутся в России, когда простых всех выгребут подчистую.....
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:50
    0
    Практика стара как мир. Поймали в средние века, какую нибудь нищую душу, за кражу курицы например. Потом говорят, у тебя два варианта, в застенки гнить или в войско, басурман бить. Вот тебе щит, меч и миска каши. Вернёшься живым, гуляй. Не вернёшься, земля пухом. request
    Просто в современном мире, законы появились, люди более умные стали, в технологиях прорыв. Поэтому дико это сейчас выглядит.