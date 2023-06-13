В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об освобождении мобилизованных и добровольцев от ответственности за нетяжкие преступления

Российских мобилизованных и контрактников-добровольцев могут освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе Российской Федерации.Инициаторами законопроекта об освобождении мобилизованных и добровольцев от ответственности за нетяжкие преступления выступили член Совета Федерации Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина. Они предлагают освобождать от привлечения к уголовной ответственности за нетяжкие преступления лиц, мобилизованных на военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы.Если гражданин совершил преступление, но отправился служить по мобилизации или добровольцем, то после увольнения из рядов Вооруженных сил РФ в связи с демобилизацией, а также после получения государственной награды, он будет освобожден от уголовной ответственности, а если у него была судимость, то она будет погашена.Депутаты считают, что контролировать поведение таких военнослужащих будут командиры воинских частей. Если военнослужащий совершит новое преступление, то его уже арестуют и будут судить, вынося приговор по совокупности статей. Данная мера, по мнению депутатов, может повлечь за собой увеличение количества лиц, поступающих на военную службу и участвующих в специальной военной операции, что позволит нарастить численность личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. К тому же, для многих лиц поступление на военную службу станет прекрасной возможностью искупить свою вину перед законом и обществом и избавиться от уголовной судимости.