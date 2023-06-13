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Президент Франции выразил желание приехать на саммит БРИКС в ЮАР

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Президент Франции выразил желание приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосу с просьбой о разрешении принять участие в грядущем саммите стран БРИКС, который состоится в августе этого года в Йоханнесбурге.


Как сообщает французское издание L’Opinion со ссылкой на свои источники, Рамафоса был удивлен подобной просьбе от Макрона и в настоящее время еще не дал французскому лидеру ответа. В ЮАР изучают возможность предоставления права на участие в подобном мероприятии лидерам стран, не входящих в БРИКС.

В международный экономический блок БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кроме того, к этим странам намереваются присоединиться ряд других стран, в число которых входят Аргентина и Иран, а также, согласно данным МИД КНР, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Согласно прогнозам, входящие в БРИКС страны в период до 2050 года смогут сформировать доминирующие экономические системы.

В настоящее время и до конца текущего года в блоке председательствует ЮАР, после чего председательство будет передано следующей стране.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР подготовку к очередному саммиту в формате Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, а также к запланированному на август саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. В ходе обсуждения, лидеры стран выразили готовность к продолжению скоординированной работы на международных площадках.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:56
    +6
    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосу с просьбой о разрешении принять участие в грядущем саммите стран БРИКС, который состоится в августе этого года в Йоханнесбурге.
    recourse Билет на балкон, без права выступать. request Там серьезные люди судьбы мира решают, а тут не то клоун, не то попрошайка, не то отовсюду выброшенный.... request
    1. Borik
      Borik Сегодня, 18:01
      +2
      Хочет подать заявку на в вступление в БРИКС. Боится что ЕС распадется.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:14
        +4
        Вообще-то Макрон уже публично заявлял, что ему нacpaть на мнение электората, поскольку он на следующие выборы не собирается выставлять свою кандидатуру.
        А тут вдруг захотел попиариться, встретиться с действительно серьёзными людьми (а больше ему на этом саммите делать нечего). Наверняка и с Путиным хочет сфоткаться.
        Вот тут китайцы недавно создали очень хороший прецедент. На очередном саммите министр обороны США был в одном зале с китайским министром обороны, и захотел поговорить. И его культурно послали.
        ЮАР, скорее всего, разрешение Макрону дадут. Всё же культурная страна, не Европа какая нибудь. Но вот отношение к Макрону следует высказывать по методу китайцев - у нас нет времени на него, все минуты заранее распланированы.
        1. krot
          krot Сегодня, 18:42
          -1
          Зачем этот попугай там нужен? ? ???????????
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:15
        +3
        Нагадить он там хочет.Больше ничего.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 18:16
        +3
        Borik .....Хочет подать заявку на в вступление в БРИКС. Боится что.....

        Ничего он подавать не будет. Будет там "засланным казачком".
      4. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 19:14
        0
        Цитата: Borik
        Хочет подать заявку на в вступление в БРИКС. Боится что ЕС распадется.

        recourse Подать заявку на вступление в БРИКС, тоже очередь. request Живее нужно было вертеть своей толерантной задницей. fool А кто и что про Путина говорил, так года с 2020.... feel
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:01
    +2
    Откровенно шпионить приедет, с подачи американцев. Уж меню из лягушатины точно в ЮАР не предусмотрят.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 18:11
      +3
      А может старушка ЮАР посмотреть захотела .
      Ведь почти все своих супруг с собой берут .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:36
        0
        А Макрон чей супруга? lol
        Чёт я пропустил этот момент походу....
        ---------------------
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 18:39
          0
          Так его училка поженила его на себе .
          Захотелось молодого . И чем она его очаровала ?
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: Egorovich
      Откровенно шпионить приедет, с подачи американцев. Уж меню из лягушатины точно в ЮАР не предусмотрят.

      заседания БРИКС в отрытой части транслируются даже в Интернет, а в "закрытой" только члены.. так что - мимо.. не шпионить..
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 18:01
    +3
    Подгадить нам собирается, ясно дело. Когда шавка матрасников приходит скулить под дверь, ее надо гнать палкой, а то все кругом зас-ет и за--ыт, а потом сбежит лизать пятки бидону.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 18:01
    +3
    Всем, кто в Ж7 ошивается, надо заказать вход на любое мероприятие БРИКС.
    Не говоря о будущем в нем членстве.
    Будет вообще занятно, если Алжир вступит в БРИКС, а Франция будет его пороги обивать. wassat
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    +3
    Путин ещё не принял решение ,поедет он в ЮАР ,а тут Макорон нарисовывается ,чтобы нанести имеджевые потери Путину ,если он не приедет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: tralflot1832
      Путин ещё не принял решение ,поедет он в ЮАР ,а тут Макорон нарисовывается

      Хочет встретиться с ВВП и предложить ему "мирный план" по Украине. Как бы между делом. Ну не в Москву же ему приезжать!
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:23
    +2
    А на кой он там нужен? Макарон уже не знает как бы пропиариться.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:26
    +2
    Хочет принести туда идеи ЛБГТ сообщества.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:30
    +2
    Это же эти чуваки только вчера рассказывали о военном преступнике ВВПутине?
    А сегодня опять – кто звонить, кто поприсутствовать, кто с переговорами.
    Попутно продолжая поставлять оружие.
    Западный менталитет - это просто нечто, никакой толики чести нет. Сплошная двупопость.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:41
    0
    А на кой он там нужен? Вынюхивать что собрался или дома не очень уютно стало бабушкиному мужу?
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:42
    0
    Так и хочется сказать: (Скрипачь не нужен! "(С).
  11. fiv
    fiv Сегодня, 18:45
    0
    В африкаанс мата нету. Бывшие выпускники МГИМО вчерне набросали ответ макарону, теперь южноафриканцы пытаются перевести, сохранив экспрессию. Похоже, еще не преуспели, придется оставить на великом и могучем.