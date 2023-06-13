Президент Франции выразил желание приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосу с просьбой о разрешении принять участие в грядущем саммите стран БРИКС, который состоится в августе этого года в Йоханнесбурге.Как сообщает французское издание L’Opinion со ссылкой на свои источники, Рамафоса был удивлен подобной просьбе от Макрона и в настоящее время еще не дал французскому лидеру ответа. В ЮАР изучают возможность предоставления права на участие в подобном мероприятии лидерам стран, не входящих в БРИКС.В международный экономический блок БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кроме того, к этим странам намереваются присоединиться ряд других стран, в число которых входят Аргентина и Иран, а также, согласно данным МИД КНР, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Согласно прогнозам, входящие в БРИКС страны в период до 2050 года смогут сформировать доминирующие экономические системы.В настоящее время и до конца текущего года в блоке председательствует ЮАР, после чего председательство будет передано следующей стране.Также сообщается, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР подготовку к очередному саммиту в формате Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, а также к запланированному на август саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. В ходе обсуждения, лидеры стран выразили готовность к продолжению скоординированной работы на международных площадках.