Зарубежные проекты тяжелых АНПА и их перспективы

Спуск на воду головного аппарата Orca для ВМС США, апрель 2022 г. Фото Boeing
В последние годы получило необходимое внимание и начало активно развиваться направление автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) тяжелых классов. Все больше стран проявляют интерес к этому классу техники и предлагают собственные проекты. Так, только в течение нескольких последних месяцев целый ряд иностранных государств представил свои разработки такого рода или объявил о намерении создать их.
На лидирующих позициях
Среди иностранных государств лидером в сфере тяжелых АНПА на данный момент являются США. Они достаточно давно начали изучать и прорабатывать подобные концепции, что позволило им оторваться от конкурентов. Основные современные проекты в этой области стартовали еще несколько лет назад, и к настоящему времени вышли на стадию строительства и испытаний опытной техники – в отличие от ряда иностранных проектов, которые пока заметно отстают.
На данный момент основные работы по теме тяжелых АНПА ведутся в рамках программы XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle). Ее запустили еще в 2017 г., а в 2019-м выбрали победителя конкурсного этапа. Контракт на разработку проекта с шифром Orca получили компании Boeing и Huntington Ingalls Industries.
В мае 2022 г. они достроили и спустили на воду первый из пяти запланированных опытных АНПА. По известным данным, он уже проходит испытания и показывает свои возможности. В ближайшем будущем начнется отработка группового применения такой техники, представляющая наибольший интерес. Как скоро Orca дойдет до полноценной эксплуатации флотом, пока не сообщалось.
Изделие Dive-LD для Австралии. Фото ВМС Австралии
Проект «Орка» предусматривает строительство безэкипажной подлодки длиной 26 м с водоизмещением ок. 50 т. АНПА оснащен дизель-электрической энергоустановкой с полным электродвижением. Максимальная скорость – 8 узлов. Максимальная дальность плавания – 6500 миль (на 3 узлах). АНПА имеет грузовой отсек длиной 10 м и может принимать на борт до 8 т полезной нагрузки. Предполагается, что XLUUV Orca сможет нести различную научную аппаратуру, средства разведки и даже вооружение.
С американской помощью
Промышленность США не только выполняет контракты собственных ВМС, но и ищет иностранных заказчиков. Так, американской техникой заинтересовалась Австралия. Весной 2022 г. ее ВМС выдали компании Anduril Industries заказ на поставку трех АНПА Dive-LD общей стоимостью ок. 100 млн долл. США.
По условиям контракта, первый аппарат из трех должны были передать заказчику до конца года. Церемония сдачи-приемки, как и планировалось, состоялась в декабре. Поставка двух других ожидается в течение трех лет с даты подписания контракта. При помощи полученных АНПА заказчик планирует провести ряд различных испытаний и накопить необходимый опыт. Затем запустят разработку нового безэкипажного комплекса со всеми желаемыми возможностями.
АНПА Dive-LD в целом похож на другие изделия своего класса. Это подлодка длиной 5,8 м водоизмещением ок. 2,7 т. Энергетическая установка сделана полностью электрической: используются аккумуляторные батареи большой емкости и гребной электродвигатель. Максимальная скорость – 7 узлов, дальность плавания – более 300 миль при автономности 10 сут. Предусмотрены отсеки для установки сменной полезной нагрузки. В ходе прошлых испытаний аппарат в основном оснащался гидроакустическими средствами.
Британский аппарат S201 на испытаниях. Фото Минобороны Великобритании
Британский опыт
Как и США, Великобритания достаточно давно занимается темой АНПА и уже довела свои проекты до стадии испытаний. Впрочем, ее опытная техника не отличается высокими характеристиками и пока далека от реальной службы в составе Королевского ВМФ. На данный момент речь идет об отработке идей и накоплении опыта для последующих проектов.
В конце десятых годов организации британского Минобороны и ряд коммерческих подрядчиков разработали свой вариант АНПА под обозначением XLUUV. В дальнейшем построили опытный аппарат, известный под бортовым номером S201. В 2020-21 гг. начались ходовые испытания, продолжающиеся до сих пор. После проверки основных характеристик подводной платформы, идет отработка вопросов применения полезных нагрузок.
Британское изделие S201 выполнено в виде подлодки длиной ок. 9 м водоизмещением 9 т. Сходство с полноценными субмаринами придает выступающая «рубка» с некоторыми приборами. Электрические системы позволяют АНПА развивать скорость до 12 узлов; автономность ограничена 48 ч. Внутри корпуса и на его внешней поверхности имеется несколько мест для установки необходимого оборудования.
Китайские секреты
Известно, что Китай давно занимается тематикой АНПА и разрабатывает аппараты разных классов, включая тяжелые. Однако до недавнего времени подробная информация об этих проектах отсутствовала. Только в феврале 2023 г. появились первые официальные сведения. На выставке NAVDEX 2023 в ОАЭ китайская судостроительная корпорация CSSC впервые показала изображение тяжелого АНПА, обозначенного как CSSC-705.
Стенд корпорации CSSC на выставке NAVDEX 2023. Перспективный АНПА демонстрируется в виде графики. Фото Navalnews.com
Рекламные материалы показывают безэкипажную подлодку традиционного облика. Размеры и водоизмещение неизвестны. Информация об энергетических системах тоже отсутствует. При этом АНПА имеет несколько интересных особенностей. Так, сверху на нем размещена подъемная антенна для оборудования. Верхняя часть корпуса также может вмещать отсек полезной нагрузки; аналогичные объемы просматриваются на бортах. В носовой части присутствуют некие крышки или заглушки. Под ними может скрываться целевая аппаратура или, как предполагали за рубежом, торпедные аппараты.
Судя по открытой демонстрации на зарубежной выставке, проект CSSC-705 не имеет прямого отношения к военной сфере и/или не является самой новой разработкой. При этом можно ожидать, что в интересах ВМС НОАК уже созданы и испытываются более совершенные АНПА с соответствующими характеристиками. Когда их покажут публике – большой вопрос.
Новые участники
Тематика АНПА привлекает внимание, вследствие чего проекты такого рода появляются у новых стран. Так, только в последние месяцы сразу несколько зарубежных государств анонсировали или презентовали новые программы разработки подводных аппаратов. Любопытно, что некоторые из них ранее не занимались такой техникой.
В прошлом году структуры Минобороны Индии впервые показали свои наработки по теме АНПА. Сообщалось о разработке и скором строительстве многоцелевого аппарата больших размеров и водоизмещения. Также показали макет. В апреле 2023 г. стало известно, что ведомство собирается завершить текущие работы и довести программу до серийного производства техники. По существующим оценкам, ВМС Индии необходимо 12 тяжелых АНПА со сменной нагрузкой.
Проектный облик изделия MUM. Графика TKMS
В феврале 2023 г. немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems рассказала о завершении проектирования и скором начале строительства опытного АНПА MUM (Modifiable Underwater Mothership). Это изделие будет иметь длину ок. 25 м при большой относительной ширине. Корпус таких пропорций позволит разместить больше полезной нагрузки, в т.ч. в стандартных контейнерах. Пока речь идет о гражданском предназначении, но модульная архитектура обеспечит и военное применение.
В мае на выставке UDT 2023 израильская компания IAI представила макет аппарата BlueWhale. Изделие длиной ок. 11 м водоизмещением 5,5 т предназначается для длительной работы на удалении от баз с применением различной целевой аппаратуры. АНПА оснащен гидроакустическими, оптико-электронными и радиолокационными разведки, за счет которых удастся улучшить ситуационную осведомленность и повысить разведывательный потенциал.
Буквально несколько дней назад на выставке MADEX 2023 свое видение АНПА продемонстрировала южнокорейская компания Hanwha Ocean. Она разработала многоцелевой аппарат длиной 23 м и водоизмещением 60 т. Предусматриваются отсеки для целевого оборудования, в т.ч. длинные бортовые объемы для гидроакустических систем. Кроме того, в носу помещены два торпедных аппарата. Такой АНПА может стать одним из первых образцов своего класса, имеющих полноценное вооружение. Впрочем, пока проект от Hanwha Ocean находится на ранних стадиях, и до строительства и испытаний пока далеко.
Общий интерес
Таким образом, направление тяжелых автономных необитаемых подводных аппаратов продолжает развиваться с неплохими темпами. Регулярно демонстрируются новые разработки в этой области, а также строятся и выводятся на испытания реальные образцы. Пока речь идет только об опытной технике, но в течение нескольких следующих лет ожидается запуск серийного производства.
Макет боевого АНПА от Hanwha Ocean. Фото Navalnews.com
Любопытно, что к настоящему времени разработка АНПА перестала быть прерогативой исключительно ведущих стран с развитым подводным кораблестроением. Свои силы в этой области пробуют новые участники без большого опыта в соответствующих сферах. Кроме того, некоторые из них даже пытаются внедрять принципиально новые решения, отсутствующие в проектах мировых лидеров.
Интерес к АНПА в целом понятен. Такая техника, в зависимости от оснащения и комплектации, способна решать широкий круг задач, связанных с патрулированием, поиском различных объектов и применением вооружений. При этом она, несмотря на необходимость ряда сложных технологий и объективные ограничения, значительно проще и дешевле полноценных подводных лодок.
Как следствие, тяжелые АНПА могут рассматриваться как дополнение к подводным силам традиционного состава либо вообще в качестве их замены. Их место во флоте зависит от потребностей конкретных ВМС и возможностей поддерживающей их промышленности. Все это дает широкие возможности в контексте военного строительства и закономерно привлекает внимание как ВМС разных стран, так и разработчиков техники.
Очевидно, что развитие тяжелых АНПА будет продолжаться. Регулярно будут появляться новые образцы с теми или иными особенностями и преимуществами. Кроме того, по мере развития направления и появления новых проектов, будет увеличиваться число потенциальных и реальных заказчиков такой техники, что станет дополнительным стимулом для отрасли. И уже сейчас определяются мировые лидеры направления, а также формируется будущий коммерческий рынок.