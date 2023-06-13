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Лидер Палестины прибыл в Китай, позиционирующий себя как посредник в сложных переговорах

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Лидер Палестины прибыл в Китай, позиционирующий себя как посредник в сложных переговорах

Влияние Пекина на Ближнем Востоке продолжает расти, несмотря на то что это вызывает сильное раздражение в Вашингтоне.


Сегодня в КНР прибыл глава Палестины Махмуд Аббас, визит которого приурочен к 35-летию установления двусторонних дипломатических отношений между Китаем и Палестиной. Это формальная причина визита, а что касается реальной причины, то, по мнению экспертов, Аббас решил посетить Пекин из-за недавнего предложения китайской стороны стать посредником в израильско-палестинских мирных переговорах.

Визит палестинского лидера продлится три дня - до 16 июня. Как сообщается, Аббас в эти дни проведёт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства Ли Цяном. Очевидно, что основным вопросом, который стороны будут обсуждать, станет проблема ближневосточного урегулирования. Китай и здесь позиционирует себя как посредник при сложных переговорах.

По словам пресс-секретаря МИД Китая Ван Венбина, Аббас является «старым добрым другом китайского народа».

Китай всегда поддерживал правое дело палестинского народа

- сказал Ван.

Следует отметить, что в последнее время Пекин значительно укрепляет свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке, где традиционно было сильно американское влияние. В то же время Вашингтон пытается укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Одним из значительных успехов Пекина в регионе Ближнего Востока стала нормализация ирано-саудовских отношений при посредничестве Китая. Теперь у Пекина есть исторический шанс наладить мосты между палестинцами и израильтянами.
Использованы фотографии:
palsawa.com
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3 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:09
    +1
    по мнению экспертов, Аббас решил посетить Пекин из-за недавнего предложения китайской стороны стать посредником в израильско-палестинских мирных переговорах.

    Это так ксперты шутят наверное? Как действующий глава Палестины может стать посредником в переговорах между Палестиной и Израилем?

    Справка:

    Окончил юридический факультет Дамасского университета и аспирантуру Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кандидат исторических наук.

    Является автором более 60 книг, в их числе: «Ленин о сионистском движении»; «Сионизм: начало и конец»; «Путь в Осло»; «Другое лицо: секретные связи между нацистами и руководством сионистского движения» (монография на основе диссертации).

    В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР по теме «Секретная связь между нацизмом и сионизмом», основные идеи которой рядом источников трактуются как отрицание Холокоста. Научным руководителем Аббаса, назначенным директором института Е.М.Примаковым, был специалист по истории Палестины В.И.Киселёв.

    Почётный доктор МГИМО (2008), почётный доктор Дипломатической академии МИД РФ за укрепление дружбы между народами Палестины и России (2014).

    Помимо арабского владеет английским, ивритом, немецким, русским и французским языками.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:24
      0
      Это так ксперты шутят наверное? Как действующий глава Палестины может стать посредником в переговорах между Палестиной и Израилем?

      Думайте!
      Китай предложил СЕБЯ в кач-ве посредника. Претензии к журналюге - жертве ЕГЭ.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: alystan
      Помимо арабского владеет английским, ивритом, немецким, русским и французским языками.

      Что его характеризует, как грамотного и умного человека, в отличии от современных правителей запада, которые и свой язык знают с грехом пополам.