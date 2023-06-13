Лидер Палестины прибыл в Китай, позиционирующий себя как посредник в сложных переговорах

Влияние Пекина на Ближнем Востоке продолжает расти, несмотря на то что это вызывает сильное раздражение в Вашингтоне.
Сегодня в КНР прибыл глава Палестины Махмуд Аббас, визит которого приурочен к 35-летию установления двусторонних дипломатических отношений между Китаем и Палестиной. Это формальная причина визита, а что касается реальной причины, то, по мнению экспертов, Аббас решил посетить Пекин из-за недавнего предложения китайской стороны стать посредником в израильско-палестинских мирных переговорах.
Визит палестинского лидера продлится три дня - до 16 июня. Как сообщается, Аббас в эти дни проведёт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства Ли Цяном. Очевидно, что основным вопросом, который стороны будут обсуждать, станет проблема ближневосточного урегулирования. Китай и здесь позиционирует себя как посредник при сложных переговорах.
По словам пресс-секретаря МИД Китая Ван Венбина, Аббас является «старым добрым другом китайского народа».
Китай всегда поддерживал правое дело палестинского народа
- сказал Ван.
Следует отметить, что в последнее время Пекин значительно укрепляет свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке, где традиционно было сильно американское влияние. В то же время Вашингтон пытается укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.
Одним из значительных успехов Пекина в регионе Ближнего Востока стала нормализация ирано-саудовских отношений при посредничестве Китая. Теперь у Пекина есть исторический шанс наладить мосты между палестинцами и израильтянами.