Неизвестный дрон с прикрепленной видеокамерой упал на территорию санатория Минобороны России в Мытищах

Чрезвычайное происшествие с беспилотным летательным аппаратом произошло в Московской области, в Мытищах. Здесь на территорию санатория Министерства обороны Российской Федерации упал дрон.
Как оказалось, 11 июня вечером сотрудник охраны санатория, совершая обход вверенной ему территории, заметил летящий в небе дрон. В тот же момент дрон зацепился за ветки деревьев и упал вниз. Охранник вызвал руководство санатория и полицию.
Беспилотник представлял собой серый квадрокоптер размером 20х10 см с четырьмя складывающимися винтами. На корпус дрона была установлена видеокамера для осуществления съемки. Сейчас коптер изучают специалисты, параллельно полиция пытается найти оператора, который запустил дрон и управлял им.
Пока неизвестно, кто именно и откуда мог запустить беспилотник. Конечно, это может быть и обычный гражданский беспилотник, запущенный с целью получения красивых видеокадров, но нельзя исключать в текущей ситуации и то, что дрон запустили вражеские разведчики или диверсанты с целью изучения места совершения предстоящих диверсий.
Отметим, что Украина активно использует беспилотную авиацию как для ведения разведки, в том числе и на территории России, так и для нанесения ударов и совершения диверсий посредством сбрасывания взрывчатых веществ с дронов. Чаще всего атакам украинских беспилотников подвергаются территории, прилегающие к государственной границе России и Украины, в том числе населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской областей. Но дроны украинские формирования пытаются засылать и вглубь России, в регионы, не имеющие непосредственной границы с Украиной.