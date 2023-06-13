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Неизвестный дрон с прикрепленной видеокамерой упал на территорию санатория Минобороны России в Мытищах

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Неизвестный дрон с прикрепленной видеокамерой упал на территорию санатория Минобороны России в Мытищах

Чрезвычайное происшествие с беспилотным летательным аппаратом произошло в Московской области, в Мытищах. Здесь на территорию санатория Министерства обороны Российской Федерации упал дрон.


Как оказалось, 11 июня вечером сотрудник охраны санатория, совершая обход вверенной ему территории, заметил летящий в небе дрон. В тот же момент дрон зацепился за ветки деревьев и упал вниз. Охранник вызвал руководство санатория и полицию.

Беспилотник представлял собой серый квадрокоптер размером 20х10 см с четырьмя складывающимися винтами. На корпус дрона была установлена видеокамера для осуществления съемки. Сейчас коптер изучают специалисты, параллельно полиция пытается найти оператора, который запустил дрон и управлял им.

Пока неизвестно, кто именно и откуда мог запустить беспилотник. Конечно, это может быть и обычный гражданский беспилотник, запущенный с целью получения красивых видеокадров, но нельзя исключать в текущей ситуации и то, что дрон запустили вражеские разведчики или диверсанты с целью изучения места совершения предстоящих диверсий.

Отметим, что Украина активно использует беспилотную авиацию как для ведения разведки, в том числе и на территории России, так и для нанесения ударов и совершения диверсий посредством сбрасывания взрывчатых веществ с дронов. Чаще всего атакам украинских беспилотников подвергаются территории, прилегающие к государственной границе России и Украины, в том числе населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской областей. Но дроны украинские формирования пытаются засылать и вглубь России, в регионы, не имеющие непосредственной границы с Украиной.
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8 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 16:51
    +1
    Неизвестный дрон с прикрепленной видеокамерой упал на территорию санатория Минобороны России в Мытищах

    А какой смысл запускать дрон без камеры?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:54
      -2
      Да,вообще бессмыслица?Так,что ли?Какого ляда тогда он вообще летел на закрытую для полетов территорию?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:20
        +2
        ......это может быть и обычный гражданский беспилотник, запущенный с целью получения красивых видеокадров

        В г. Москве и Московской области запуск БПЛА в частном использовании запрещен. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.
        Можно только догадываться кто и с какой целью произвел запуск. Сотрудник охраны грамотно сработал.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 16:54
    +4
    Сколько уже таких случаев?Масса.Не знаю пора бы уже на деле закупать (ведь есть системы РЭБ для обьектов)и начинать включатть в статью расходы средства рэб особенно на критических,опасных,военных обьектах.И как пожарная сигналка если нет рэб обьект не принимать.
  3. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 17:02
    +1
    . В тот же момент дрон зацепился за ветки деревьев и упал вниз.

    Отсюда вывод -- ПВО и нафиг не нужно, главное вовремя посадить деревья! laughing
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:05
    0
    Конечно, это может быть и обычный гражданский беспилотник, запущенный с целью получения красивых видеокадров

    Когда же народ поймёт, что в нынешней ситуации, запускать дроны для развлечения неприемлемо. И не важно есть запрет в регионе или нет. Ввести, на время проведения СВО, уголовку за такие игрушки. А сами дроны конфисковывать в пользу наших войск.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:15
      -1
      Вроде же повсеместно вводили запрет на запуск дронов без соответствующего разрешения властей.

      А сегодня Госдума предлагает наказывать владельцев дронов не за несанкционированный их запуск, а только если по их причине кто-то серьезно пострадает.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Лешак
      Когда же народ поймёт, что в нынешней ситуации, запускать дроны для развлечения неприемлемо.

      Всегда найдется недоумок, который запустит дрон, ради того, чтобы подразнить органы правопорядка. Типа ложных звонков о заложенных взрывных устройствах