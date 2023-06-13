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В северной части Косовской Митровицы вновь происходят столкновения между сербами и силовиками самопровозглашенной республики

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В северной части Косовской Митровицы вновь происходят столкновения между сербами и силовиками самопровозглашенной республики

Вновь обострилась ситуация на севере частично признанной Республики Косово, где основную часть населения составляют этнические сербы. В частности, в северной части Косовской Митровицы происходят столкновения между сербами и косовскими силовиками.


Поводом для волнений стал арест местным «спецназом» серба, которого обвиняют в якобы совершенном ранее нападении на миротворцев KFOR в Звечане, сообщает сербское государственное информагентство Tanjug. По данным агентства, задержанным стал местный житель, тренер по кикбоксингу Милан Миленкович.

В ответ на задержание земляка сербы вышли на массовые протесты. В свою очередь, подконтрольная Приштине полиция, состоящая преимущественно из албанцев, в ходе стычек применила слезоточивый газ, беспорядочно распылив его в толпу. Горожане забрасывают автомобили силовиков различными предметами и препятствуют их передвижению по улицам, несколько десятков полицейских отступили в мультиэтнический район Бошнячка Махала.

На помощь косовским полицейским, явно не справляющимся с митингующими, из Вучитрна в Северную Митровицу выдвинулась колонна бронетехники KFOR. Сербская пресса сообщает, что косовские полицейские готовы применить против безоружных сербов огнестрельное оружие.



Международный миротворческий контингент, фактически управляемый НАТО, был создан в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошел в Косово 12 июня 1999 года. Официально KFOR отвечает за соблюдение стабильности в сербском анклаве на севере Косово. Однако на деле, натовские миротворцы участвуют в подавлении периодически вспыхивающих из-за ограничения прав и притеснений сербских мятежей, открыто выступая на стороне руководства самопровозглашенной республики.

Ситуация в сербских анклавах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после фиктивных выборов глав администраций в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Сербы бойкотировали этот плебисцит, организованный по указке из Приштины, и пытались воспрепятствовать главам администраций, которыми стали представители албанского населения, вступить в должности. В ответ спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах, а бойцы KFOR оцепили здания, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

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2 комментария
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:16
    +1
    Помоги Господи сербам...
    Там тоже все к войне идёт. Как Вучича не ругают у нас в комментах, ему совсем непросто.
  2. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 20:28
    0
    Протесиуй не протесиуй всё равно ничего сербы не добьються. ОНИ ПРОИГРАЛИ ВОЙНУ, СДАВ СТРАНУ А ЗАТЕМ И СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА И ПОЛУЧИЛИ ТО ЧТО ИМЕЮТ!!!