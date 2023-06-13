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Президент России: Рассматривается вариант создания «санитарной зоны» для защиты Белгородской области от обстрелов ВСУ

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Президент России: Рассматривается вариант создания «санитарной зоны» для защиты Белгородской области от обстрелов ВСУ

Активность украинских формирований по нападениям на Белгородскую область ставит своей целью отвлечение внимания Вооруженных сил Российской Федерации с других, более важных направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.


По утверждению главы государства, перебрасывать войска в регион с других направлений не планируется. Но президент назвал способы защиты Белгородской области. Во-первых, отметил Путин, будет усиливаться охрана государственной границы. Во-вторых, российские войска в Белгородской области активизируют контрбатарейную борьбу против украинской артиллерии.

Президент сделал и еще более интересное заявление. Он отметил, что рассматривается вариант создания «санитарной зоны» на территории Украины, которая бы позволила прекратить обстрелы российских регионов.

Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть создание в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас

- отметил Путин.

По словам президента, сейчас украинских формирований в Белгородской области нет. Идея создания «санитарной зоны» интересна, однако это потребует значительной активизации боевых действий в прилегающих областях Украины – Харьковской, Сумской, Черниговской. Только в этом случае можно будет отбросить украинские формирования от российской границы, обеспечив большую защищенность наших населенных пунктов от обстрелов ВСУ.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 17:31
    +4
    Не надо было полностью выводить все войска из этих областей украины.
  2. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:31
    +4
    Давно пора было сделать санитарную зону на украине. Или у кремля только сейчас глаза открылись на проблему обстрелов приграничных территорий России? Шебекино разнесли и деревни приграничные, а он только решение принял. Позорище.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:35
    0
    Достаточно того, что слово - санитарная зона прозвучало. Теперь хунта побоится брать оттуда технику и личный состав.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:35
    -1
    Известный закон- сдача своих территорий для того, что бы уменьшить количество пролитой крови, многократно увеличивает количество этой крови при попытке вернуть свои земли.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 17:36
    0
    Ага, а что с ДРГ прикажете делать? А про беспилотники над Москвой, которым любая санитарная зона до лампочки - их куда?