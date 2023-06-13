Президент России: Рассматривается вариант создания «санитарной зоны» для защиты Белгородской области от обстрелов ВСУ

Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть создание в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас

Активность украинских формирований по нападениям на Белгородскую область ставит своей целью отвлечение внимания Вооруженных сил Российской Федерации с других, более важных направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По утверждению главы государства, перебрасывать войска в регион с других направлений не планируется. Но президент назвал способы защиты Белгородской области. Во-первых, отметил Путин, будет усиливаться охрана государственной границы. Во-вторых, российские войска в Белгородской области активизируют контрбатарейную борьбу против украинской артиллерии.Президент сделал и еще более интересное заявление. Он отметил, что рассматривается вариант создания «санитарной зоны» на территории Украины, которая бы позволила прекратить обстрелы российских регионов.- отметил Путин.По словам президента, сейчас украинских формирований в Белгородской области нет. Идея создания «санитарной зоны» интересна, однако это потребует значительной активизации боевых действий в прилегающих областях Украины – Харьковской, Сумской, Черниговской. Только в этом случае можно будет отбросить украинские формирования от российской границы, обеспечив большую защищенность наших населенных пунктов от обстрелов ВСУ.