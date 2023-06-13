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Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Белгородскую область батальона «Запад-АХМАТ»

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Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Белгородскую область батальона «Запад-АХМАТ»

Сформированный на территории Чеченской республики батальон "Запад-Ахмат" Минобороны перебрасывается в Белгородскую область, где вместе с другими подразделениями силовых ведомств займется нейтрализацией диверсионных вылазок украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил в своем ТГ-канале Рамзан Кадыров.


Глава Чечни сообщил, что на территории Белгородской области прошла встреча депутата Госдумы Адама Делимханова с главой региона Вячеславом Гладковыми и представителями Минобороны и Росгвардии, на которой обсуждался вопрос взаимодействия силовиков для предотвращения диверсий со стороны украинских националистов на территории области. От Чечни в регион прибывает батальон "Запад-Ахмат", входящий в состав военного ведомства.

На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона "Запад-АХМАТ" поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий

- заявил Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики предложил перебросить в Белгородскую область часть подразделений из Чечни, специально обученных борьбе с террористами и имеющих боевой опыт. По его словам, общая численность силовиков в республике достигает 70 тысяч человек и честь подразделений могла бы выполнять боевые задачи в приграничных районах.

На сегодняшний день украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по территории Белгородской области, особенно в районе Шебекино. Пока новых нападений на регион нет, но в районе Волчанска сформирована ударная группировка ВСУ, готовая к действиям.
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1 комментарий
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:33
    0
    Так если есть возможность, почему бы и нет? Exbnsdfz xnj jgsnf e yb[ ljcnfnjxyj lkz 'njq pflfxb/