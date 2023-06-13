Почему государство не может защитить нас? Сотни снарядов в день! Я не могу этого объяснить

Я надеюсь, что наши не позволят фашистам войти сюда. Пока у нас есть Путин, никто не сможет захватить Россию

Брошенные собаки и кошки бродят по пустым улицам, вдоль которых стоят разрушенные жилые дома и покореженные автомобили. Так сегодня выглядит Шебекино, приграничный российский город, пострадавший от интенсивных украинских обстрелов.Об этом пишет в своей статье корреспондент The New York Times Роджер Коэн, приехавший в Белгородскую область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в этом граничащем с Украиной российском городе.Здесь он наблюдал, как тлеют остатки сгоревшей парикмахерской, выбитые окна в почерневшем от копоти местном отделении полиции.Шебекино после нескольких дней интенсивных украинских обстрелов стало городом-призраком.В прессе США отмечено, что в этом населенном пункте ранее проживало примерно 40 тысяч жителей, и теперь почти все они стали беженцами. Осталось не более тысячи человек.58-летний шебекинец Сергей Шамбаров не стал уезжать из-за своих родственников, которые гораздо старше него.- сказал он американскому журналисту, пожав плечами.- уверен другой собеседник репортера – 65-летний Виктор Калугин.Когда-то Шебекино было цветущим мирным городом. Теперь украинские снаряды превратили его в сплошные развалины, а горожан заставили покинуть свои дома.