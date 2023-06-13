В прессе США: Шебекино после нескольких дней обстрелов стало городом-призраком

Брошенные собаки и кошки бродят по пустым улицам, вдоль которых стоят разрушенные жилые дома и покореженные автомобили. Так сегодня выглядит Шебекино, приграничный российский город, пострадавший от интенсивных украинских обстрелов.
Об этом пишет в своей статье корреспондент The New York Times Роджер Коэн, приехавший в Белгородскую область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в этом граничащем с Украиной российском городе.
Здесь он наблюдал, как тлеют остатки сгоревшей парикмахерской, выбитые окна в почерневшем от копоти местном отделении полиции.
Шебекино после нескольких дней интенсивных украинских обстрелов стало городом-призраком.
В прессе США отмечено, что в этом населенном пункте ранее проживало примерно 40 тысяч жителей, и теперь почти все они стали беженцами. Осталось не более тысячи человек.
58-летний шебекинец Сергей Шамбаров не стал уезжать из-за своих родственников, которые гораздо старше него.
Почему государство не может защитить нас? Сотни снарядов в день! Я не могу этого объяснить
- сказал он американскому журналисту, пожав плечами.
Я надеюсь, что наши не позволят фашистам войти сюда. Пока у нас есть Путин, никто не сможет захватить Россию
- уверен другой собеседник репортера – 65-летний Виктор Калугин.
Когда-то Шебекино было цветущим мирным городом. Теперь украинские снаряды превратили его в сплошные развалины, а горожан заставили покинуть свои дома.