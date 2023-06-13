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В прессе США: Шебекино после нескольких дней обстрелов стало городом-призраком

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В прессе США: Шебекино после нескольких дней обстрелов стало городом-призраком

Брошенные собаки и кошки бродят по пустым улицам, вдоль которых стоят разрушенные жилые дома и покореженные автомобили. Так сегодня выглядит Шебекино, приграничный российский город, пострадавший от интенсивных украинских обстрелов.

Об этом пишет в своей статье корреспондент The New York Times Роджер Коэн, приехавший в Белгородскую область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в этом граничащем с Украиной российском городе.

Здесь он наблюдал, как тлеют остатки сгоревшей парикмахерской, выбитые окна в почерневшем от копоти местном отделении полиции.

Шебекино после нескольких дней интенсивных украинских обстрелов стало городом-призраком.


В прессе США отмечено, что в этом населенном пункте ранее проживало примерно 40 тысяч жителей, и теперь почти все они стали беженцами. Осталось не более тысячи человек.


58-летний шебекинец Сергей Шамбаров не стал уезжать из-за своих родственников, которые гораздо старше него.

Почему государство не может защитить нас? Сотни снарядов в день! Я не могу этого объяснить

- сказал он американскому журналисту, пожав плечами.

Я надеюсь, что наши не позволят фашистам войти сюда. Пока у нас есть Путин, никто не сможет захватить Россию

- уверен другой собеседник репортера – 65-летний Виктор Калугин.

Когда-то Шебекино было цветущим мирным городом. Теперь украинские снаряды превратили его в сплошные развалины, а горожан заставили покинуть свои дома.

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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:59
    +4
    А возмущение американских журналистов , почему беженцы из Шебекино не провели параллель с беженцами с Украины ! Почему из статьи не привёли.Во всей статье ,главная американская мысль - во всём виноват Путин В.В.читали знаем.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:29
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А возмущение американских журналистов , почему беженцы из Шебекино не провели параллель с беженцами с Украины ! Почему из статьи не привёли.Во всей статье ,главная американская мысль - во всём виноват Путин В.В.читали знаем.

      Пытаются расшатать Россию изнутри ,типо вот смотрите никто вас не может защитить ..
      Россия сосредотачивается ,натовская бронетехника горит очень хорошо ..Наши солдаты очень мотивированны и уже азарт есть ..
      Посмотрим еще ,как англосаксы потом запоют и их адепты
  2. Million
    Million Сегодня, 18:00
    +3
    Путин просто не в курсе ,а то бы он с ними быстро разобрался.
    Ведь говорил,что ответ будет очень жестким!
    И Дмитрий Анатольевич тоже грозился...
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 18:03
      +1
      Путин в курсе, но он пока
      не понял, зачем это делается, военного смысла в этом нет

      Поэтому смысла как-либо противодействовать обстрелам наш Верховный некомандующий тоже не видит.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 18:11
      +4
      Так сегодня выглядит Шебекино, приграничный российский город........

      Теперь надо перепрофилировать пленных водителей, поваров и связистов в каменщиков, стропальщиков, бетонщиков, и дорожников.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:03
    +5
    Ну а упомянуть, что сам обстрел неизбирательным оружием города - военное преступление, матрасы позабыли...
    1. grem
      grem Сегодня, 18:24
      +3
      Цитата: Bingo
      Ну а упомянуть, что сам обстрел неизбирательным оружием города - военное преступление, матрасы позабыли...

      Вот именно ,там военных нет ..Эти твари бьют по мирным и прикрываются у себя ими ..Это настойщий нацизм в своей извращенной форме и англосаксы эти приказы отдают этим выродкам и потирают потные ручки !
      Ничего все пишется ,Бог не миколу ,все видит по немногу
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:15
    +6
    Плохо работаем с американцами.Возим по приграничье,показываем "свои успехи".Хотите правду тогда при публикации укажите ,что арта по Шебекино работает благодаря разведки НАТО,снаряды и ракеты то же оттуда,финансы на войну США выделяет,отморозки завербованны вашими спец.службами.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: Михаил Маслов
      что арта по Шебекино работает благодаря разведки НАТО,снаряды и ракеты то же оттуда,финансы на войну США выделяет,отморозки завербованны вашими спец.службами.

      Фашизм заточен на то чтобы убивать и уничтожать.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 18:34
      +1
      Плохо работаем с американцами.Возим по приграничье,показываем "свои успехи".Хотите правду тогда при публикации укажите ,что арта по Шебекино работает благодаря разведки НАТО,снаряды и ракеты то же оттуда,финансы на войну США выделяет,отморозки завербованны вашими спец.службами.

      Вы на самом деле думаете что им не плевать.(
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 18:19
    +2
    Жалко горожан и город. Проезжал транзитом лет 20 назад. Из промышленности был завод по производству лифтов, как будто единственный в России. Были лучше чем белорусские, теперь видать закрыт. Еще кругом были заводики по производству сахара, также наверное закрыты. Великий стратег молчит, если бы это была столица уже наверное были митинги, а так на это власти откровенно очень то и реагируют. Хочется задаться вопросом , что дальше Вова? Сталин бы порвал всех в клочья.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 18:38
      +1
      Путаете Шебекино и подмосковную Щербинку.
      ЩЛЗ - Щербинский Лифтостроительный Завод. И он работает.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:05
    -1
    Киев и Львов должны стать городами призраками..