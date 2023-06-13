Президент РФ объяснил фразу «к сожалению», говоря о том, что подрыв дамбы сорвал планы наступления ВСУ через Днепр

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами и блогерами заявил, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, к сожалению, были изменены планы наступления украинской армии. и было отменено предполагавшееся изначально форсирование Днепра. По словам президента, он использовал термин «к сожалению», так как наступление через Днепр стало бы катастрофой для ВСУ.
В остальном, по словам Путина, Россия совершенно точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС из-за возникших вследствие разлива реки тяжелых последствий, с которыми столкнулись новые российские регионы.
Российский лидер также подчеркнул, что ни на одном из направлений, на которых продолжается начавшееся 4 июня масштабное наступление ВСУ на юге, боевики киевского режима не могут похвастаться какими-либо успехами. Потери украинской армии в ходе наступательных действий крайне неблагоприятные для Киева и близки к катастрофическим.
Путин отметил, что за время с начала наступательных действий украинская армия свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, однако это не окончательная оценка - часть потерь украинской армии мы не видим. Что касается потерь ВС РФ, по словам главы государства, они составили 54 единиц бронетехники. Общее соотношение потерь составляет 1 к 10 не в пользу украинской армии.
Президент добавил, что Россия постепенно и методично продолжает демилитаризацию Украины. Все заявленные задачи спецоперации, которые не претерпели никаких принципиальных изменений, будут неизбежно выполнены.