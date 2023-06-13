Президент России: Сейчас необходимости в мобилизации нет, но если нужно идти на Киев, она потребуется

В настоящее время в России нет необходимости проводить новую мобилизацию граждан на военную службу. Однако все будет зависеть от того, какие цели Москва поставит в специальной военной операции дальше. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам главы государства, сейчас Вооруженные силы РФ делают упор на набор контрактников. Это у Минобороны делать получается. Путин подчеркнул, что с января 2023 года набрали в армию уже 156 тысяч человек. Напомним, что ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что только за первую декаду июня 2023 года в армию пришли 13,5 тысяч контрактников. Но если будут поставлены масштабные задачи, дал понять Путин, без мобилизации страна не обойдется.
Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет
- заявил глава государства.
Не увидел Путин необходимости и объявлять в России военное положение. Между тем, сегодня в Государственную думу РФ поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести лиц, мобилизованных на военную службу или подписавших контракт с российской армией.
Таким способом депутаты рассчитывают повысить численность потенциального контингента контрактников и добровольцев, а также решить вопрос с социализацией осужденных. Напомним, что военнослужащие срочной службы до сих пор не участвуют в специальной военной операции в зоне ее проведения и проходят службу исключительно в «старых» регионах России (включая и Крым).