Военное обозрение
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Президент России: Сейчас необходимости в мобилизации нет, но если нужно идти на Киев, она потребуется

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Президент России: Сейчас необходимости в мобилизации нет, но если нужно идти на Киев, она потребуется

В настоящее время в России нет необходимости проводить новую мобилизацию граждан на военную службу. Однако все будет зависеть от того, какие цели Москва поставит в специальной военной операции дальше. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.


По словам главы государства, сейчас Вооруженные силы РФ делают упор на набор контрактников. Это у Минобороны делать получается. Путин подчеркнул, что с января 2023 года набрали в армию уже 156 тысяч человек. Напомним, что ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что только за первую декаду июня 2023 года в армию пришли 13,5 тысяч контрактников. Но если будут поставлены масштабные задачи, дал понять Путин, без мобилизации страна не обойдется.

Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет

- заявил глава государства.

Не увидел Путин необходимости и объявлять в России военное положение. Между тем, сегодня в Государственную думу РФ поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести лиц, мобилизованных на военную службу или подписавших контракт с российской армией.

Таким способом депутаты рассчитывают повысить численность потенциального контингента контрактников и добровольцев, а также решить вопрос с социализацией осужденных. Напомним, что военнослужащие срочной службы до сих пор не участвуют в специальной военной операции в зоне ее проведения и проходят службу исключительно в «старых» регионах России (включая и Крым).
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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103 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:02
    0
    Президент России: Сейчас необходимости в мобилизации нет, но если нужно идти на Киев, она потребуется
    На Кыыв идти не нужно, яблочко должно само сгнить на ветке, погда живот болеть не будет. request
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:11
      +4
      Дык можно было бы "длинной рукой" всё долбать пока не у шароварных всё не посыпется..... Если на это средств достаточно....
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 18:39
        +1
        Ещё время "Ч" не пришло. Жахнет туда куда нужно и в своё время, наберитесь терпения.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:32
      +5
      По факту нам сказали что на киев олигархи армию не желают отправлять...то есть как всегда,полумеры от Путина...
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 18:45
        -1
        Цитата: Бережливый
        По факту нам сказали что на киев олигархи армию не желают отправлять

        Вы Путина олигархом считаете? Или думаете, у нас в стране Олигархи что то решают? Простой пример, сказали собрать налог на сверх прибыль и все сразу скинулись, Примерно также на 2 ярда баксов в 21 году нагнули Норку.
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 18:56
          +1
          Цитата: topol717
          Цитата: Бережливый
          По факту нам сказали что на киев олигархи армию не желают отправлять

          Вы Путина олигархом считаете? Или думаете, у нас в стране Олигархи что то решают? Простой пример, сказали собрать налог на сверх прибыль и все сразу скинулись, Примерно также на 2 ярда баксов в 21 году нагнули Норку.

          Вы вообще в РФ живёте? А то как то сказочно у вас всё. И да путин не олигарх,он их ставленник.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:02
            +1
            Цитата: lis-ik

            Вы вообще в РФ живёте? А то как то сказочно у вас всё. И да путин не олигарх,он их ставленник.

            У вас логическая ошибка, Путин начал СВО, олигархи пострадали очень сильно, санкции, отнятый капитал. Если бы олигархи что то решали то СВО не началось бы, олигархи руководствуются только экономической выгодой, а тут одни убытки.
        2. TwilightElf
          TwilightElf Сегодня, 19:13
          -1
          охужэти сказочки охужэти сказочники. напомнить вам как недавно призвалиэтих самыхскинуться..и как..скинулись?)))))) или нахрен послали..в том числе и Пу что он им там там мямлил с трибуны..про бе ме..объединение надо бы...а те сидели и просто ржали с него
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 18:43
      -1
      До тех пор, пока ноги солдата не будет на вражеской территории, эта территория не считается завоёванной. Поэтому вы не правы. Идти нужно. И идти придётся.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:16
        0
        Цитата: Светлан
        Идти нужно. И идти придётся

        Не обязательно. Как говорится - "Вода камень точит" и один из вариантов Окраину просто сдадут все её покровитель когда приспичит чегой-то там у них. А этот вариант тоже существует, но во времени, а когда никто не скажет.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 18:03
    +6
    Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет.

    Вот и пойми, сегодня не нужна а завтра неизбежна. Короче ВВП ещё не решил, хотя исходя из целей демилитаризации краины мобилизация неизбежна.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:11
      -3
      расшифровать можно так: "мобилизация вторая будет, но на киев никто не пойдет"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:17
        +1
        Я трактую это так - чтоб народ не мохал - скажем что не будет, но если очень понадобится, то объявим.
        1. Комментарий был удален.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:06
            +1
            Цитата: Vita VKO
            "Украл, впил - на фронт. Герой".

            Всё-таки, полезнее его кормить в окопе, на Украине, чем на нарах на зоне winked
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:04
    +10
    "В настоящее время в России нет необходимости проводить новую мобилизацию граждан на военную службу. Однако все будет зависеть от того, какие цели Москва поставит в специальной военной операции дальше."

    Вот и получается, что цели СВО до сих пор не определены, всё идёт по принципу "посмотрим, как пойдёт".
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 18:20
      +4
      Если денацификации Киева не будет, то для чего тогда СВО!? Запад киевскую укрофашистскую верхушку и Киев никогда не сдадут. Цели-то у нас кто ставит, Путин или Ванька Ветров!???
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:09
        +3
        Цитата: Egorovich
        Цели-то у нас кто ставит, Путин или Ванька Ветров!?

        А, это ещё кто такой? Пескова - знаю, Медведева - знаю... what
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:31
      +4
      .
      Вот и получается, что цели СВО до сих пор не определены, всё идёт по принципу "посмотрим, как пойдёт".

      Насколько я понимаю - цели определены и неизменны. Вопрос в том - потребуется ли взять Киев силой для их осуществления. Или же запад сольет Киев гораздо раньше.
      Или же как вариант - ждут реакции общественности на наживку с волной мобилизации. Так многие "за" request
      Как нас скомплектовать только. Это ж ещё 300 000
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 18:43
        +1
        Отлично. Нормальный ответ во время СВО, то есть планы конкретно не разглашаются и все действия по обстановке. А те кто от МО и президента требует осветить планы считаю скрытыми диверсантами.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 18:46
        0
        Цитата: igorbrsv
        Как нас скомплектовать только. Это ж ещё 300 000

        Почему 300 а не 500 или 800?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:12
          +1
          Цитата: topol717
          Цитата: igorbrsv
          Как нас скомплектовать только. Это ж ещё 300 000

          Почему 300 а не 500 или 800?

          С меня, при цифре 800, в момент слетает хмель... laughing
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:16
          0
          . Почему 300 а не 500 или 800?

          Ну триста довольно легко и в срок собрали. Там ^^^, конечно виднее, но куда ж больше-то request
    3. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 18:37
      0
      Наверное, самое страшное в этой войне, что у нас нет четких целей. Из этого много всяких неприятных выводов, например, даже многие (если не большинство) кадровые военные не понимают целей СВО. Проблема встала особенно остро после нескольких "перегруппировок".
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 18:48
        -1
        Цитата: shm_kv
        Наверное, самое страшное в этой войне, что у нас нет четких целей.

        Ваши цели никого не интересуют. А у верховного все цели есть и они понятны.
        Но в 1ом я с вами согласен. цели быстро закончить передел мирового порядка точно нет. И торопиться никто не будет.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:17
          0
          Какую многие любители целей ищут их в войне? request
          У бойцов на фронте одна цель - выжить самому и уничтожить врага.
          С чего вы взяли, что у президента другая цель?
    4. valek97
      valek97 Сегодня, 19:14
      0
      Ну, почему. Если стоит план обезкровить склады НАТО, то эта задача успешно выполняется и без таких прям ужасных потерь...
    5. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 19:15
      0
      конечно нет.ибо и старая мобилизация по решению КС РФ..по сути не отменена) не было указа того самого кто ее объявил)) все остальное пурга для необразованных
  4. alystan
    alystan Сегодня, 18:05
    +2
    По словам главы государства, сейчас Вооруженные силы РФ делают упор на набор контрактников.

    Неужели Минобороны главу государства и Верховного ГК не поставило в известность о своей затее с новыми контрактниками из добровольцев?
  5. grem
    grem Сегодня, 18:07
    -1
    Я уже писал ниже ...Как то Кадыров высказался очень интересно и верно."Зачем мобилизация ? ,когда у нас одних охранников и росгвардейцев почти миллион или больше ! Здоровые мужики с оружием и амуницией" ,Ну немного подучить и вперед на Киев и т.д.
    Где они все ?
    Ну а ВВП сигнал подал западу ,что Россия пойдет до конца !!! Пора кончать с этой территорией
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:15
      +1
      Ну а ВВП сигнал подал западу

      это точно, как в каменном веке - подаем сигналы пространными заявлениями "не пойми - не разбери, вдруг кто прочитает и переведет"... а на западе плевать хотели, что тут болтают, там по делам определяют - РФ продаёт газ и нефть, значит всё у нас (запада) под контролем!
    2. Million
      Million Сегодня, 18:16
      +1
      Он подал сигнал,что Киев нам не нужен.
      1. grem
        grem Сегодня, 18:35
        -2
        Цитата: Million
        Он подал сигнал,что Киев нам не нужен.

        Как минимум Одесса-Киев-Харьков ..А скорее всего пойдем к границам польши ...У всу первые пошли в наступ ,что Россия и выжидала ..Бронетехника натовская горит и хорошо и черти трупами укладываются по всему фронту ..Дальше будет интересней !
    3. S.Николаев
      S.Николаев Сегодня, 18:20
      +6
      у нас одних охранников и росгвардейцев почти миллион или больше

      А сколько у нас мигрантов, неподконтрольных диаспор и всяких прочих, что и не скрывают особо, что живут по своим законам?
    4. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 18:22
      -1
      Или так: мобилизация будет, но только после ещё одного к̶р̶у̶п̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶р̶а̶ж̶е̶н̶и̶я̶ перегруппировки.
    5. ААК
      ААК Сегодня, 18:45
      0
      Интересно, а как же тогда с главными объявленными целями СВО - "де..." и ещё "де...", одна из них так точно без взятия Киева невозможна, если конечно не оставить нацизм неуничтоженным, похоже всё таки у Величайшего очередное помутнение... а что до миллиона охранников, то во-первых половина из них глубоко "за..." и их ценность как штурмовых пехотинцев весьма сомнительна, максимум - это ТРО и усиление охраны всяческих объектов в тылу, а во-вторых и это самое главное - охраняют-то они в основном объекты олигархов и всяческих федеральных ведомств, кто же своё имущество позволит оставить без охраны...
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:07
    +9
    Пенсионный возраст тоже обещали не повышать. Как бы....
    А посему я несколько сомневаюсь в таких заявлениях. Потом опять попросят "понять ситуацию".....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      +9
      Что ему этот Киев,в данный момент?Надо освобождать все Запорожье,Херсон,Днепропетровскую,Николаевскую и Одесскую...Да,и приграничные-Харьков,Сумы,Чернигов
      1. grem
        grem Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Что ему этот Киев,в данный момент?

        Ну как вам объяснить бы ..Ну допустим Киев -мать городов Русских и Киево -печорская лавра (захваченная бесами) Это святыня для всего Православного мира ! Суляки все захватили и развязали войну(англосаксы за ними стоят ) ..У них ни веры ни Родины ни предков ..Лишь бы все загадить и разрушить ,что сейчас и делается активно
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 19:12
          0
          Цитата: grem
          .Ну допустим Киев -мать городов Русских и Киево -печорская лавра (захваченная бесами) Это святыня для всего Православного мира !

          Брать "Иерусалим" безусловно надо, но путь должен лежать ч.з. Одессу.
    2. grem
      grem Сегодня, 19:17
      0
      Цитата: Nexcom
      Пенсионный возраст тоже обещали не повышать. Как бы....
      А посему я несколько сомневаюсь в таких заявлениях. Потом опять попросят "понять ситуацию".....

      Предлагаете сдаться и скинуть "ненавистный режим " и навального выпустить "миссию" и Тогда заживем демократично и запад нас хвалить начнет ,как горбача и ельцина ..Этого хотите ? Ну нойте дальше ..Тьфу блин ..
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:07
    +8
    Между тем, сегодня в Государственную думу РФ поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести лиц, мобилизованных на военную службу или подписавших контракт с российской армией.

    Проф. армия будет по фене разговаривать. Дрянь затея. "Вагнер" это одно, а регулярная армия это другое
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:09
    +10
    "Если будут поставлены масштабные задачи?..."
    КЕМ, Обкомом ?
    Может я чего не понимаю, но обычно политики откуда-то всегда знают, с какими целями, силами, средствами им самим следует начинать кампании.... Наверное потому, что сначала ставят задачу, которая все и определяет?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:16
      +7
      обычно политики знают, с какими целями и задачами они сами начинают кампании

      именно, но кое-кто решительно делает вид что он вообще "не при делах"...
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 18:35
        +4
        То есть гроссмейстер начал игру играть смутно понимая цели этой войны?
        Прям Наполеон ... главное ввязаться
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:10
    +5
    А вы говорите Песков.Да тут пойди пойми кто "круче"Песков или Путин.С если серьезно очень плохой знак.По ходу наш Верховный все же надеется на мирняк или как вариант смена власти в Киеве,с последующим мирняком.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:32
      +1
      А вы хотите с Украиной еще годами воевать ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:48
        +1
        Никто из нас не хочет годами воевать, но нас с Вами не спрашивают. А посему предполагаю что СВО будет не коротким мероприятием....
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 18:58
          +1
          Это экономика Украины содержании и они могут еще и десять лет воевать, а вот России будет все труднее.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:11
    -10
    Наступление - это потери. Всегда... А на данный момент и без наступления нашего все идет к тому, что Украина самоликвидируется. Просто потому, что она саму себя кормить не в состоянии, ее приходится кормить всему Западу... Которому это уже явно надоело
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:19
      +8
      Которому это уже явно надоело

      устаревшая мантра "запад устал от украины", у запада все в шоколаде, может новости про окраену там теперь не на первых полосах газет, но вооружение они хох.лам с удовольствием поставляют регулярно!!!
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 18:23
      -1
      А Европа замёрзнет! Уррряя́яяяяя!
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 18:32
        +3
        А Европа замёрзнет! Уррряя́яяяяя!

        Так точно, еще доллар вот-вот рухнет, осталось немного подождать.... Наши деды ждали, отцы ждали, чем мы хуже?
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:11
    +5
    Может быть сначала провести национализацию? Избавиться от олигархических сущностей? Этих слуг Ротшильдов и Рокфеллеров? И кому принадлежит Центробанк России, если он не подчиняется правительству? А там уже и про Киев можно подумать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:15
      +7
      Вы тут это, того... "На святое" то не замахивайтесь. Там "все свои". Таких не можно трогать.
      (сарказм)
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:12
    +12
    Странно как-то, САМ не знает наших дальнейших планов...
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 18:37
      -4
      Эти планы зависят от дальнейшего поведения Украины. Мы можем знать, каким оно будет? Нет. Поэтому и планов раз и навсегда у нас тоже нет. Они имеют свойство меняться по обстановке.
    2. Nest
      Nest Сегодня, 18:42
      -2
      Ну может не хочет пока спойлерить... Вспомним при каких обстоятельствах и как капитулировала Япония, а у неё армия и мотивация была существенно больше. В результате без какой-либо доп.мобилизации Япония была демилитаризированна на 70 лет, полосатики разместили в Японии 40 военных баз и Япония сильно вложилась в долговые бумаги штатов (фактически репарации платит).
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:56
        -2
        Япония капитулировала когда разгромили основные силы их флота и армии, когда их территория планомерно занималась американцами, а СССР разбил квантунскую армию.
  13. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 18:14
    +9
    Гражданин Путин отметился и еще несколькими эффектными высказываниями - об отношениях с Западом: "мы считали, что мы свои буржуинские, и в НАТО я удочки забросил, нас даже рассматривать не стали". О Минских соглашениях- " нас обманули и кинули", о Минских договоренностях- нас обманули и договоренности выкинули.
    Что же делать ? По Путину -военное положение не вводить,на Киев не идти,признание Зеленского не отзывать,и в будущем если обстрелы не прекратятся-то рассмотреть возможность создания санитарной зоны.
    Как говориться- без комментариев........
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:20
      -1
      рассмотреть возможность создания санитарной зоны

      и боюсь эта санитарная зона будет на нашей, российской территории :(
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 18:31
        +4
        Цитата: Владимир80
        и боюсь эта санитарная зона будет на нашей, российской территории :(

        Так уже- посмотрите соседнею новость , о Шебекине-городе призраке.Так что все идет по плану и даже с опережением графика.
        Ну и крайне неполиткорректно напомню,что в прошлом году все начиналось с того,что представители властей РФ говорили о сокрушительных ударах новейшим оружием в случае если Запад только начнет вмешиваться в конфликт, затем говорили о ударах по центрам принятия решений в случае ударов по Российской территории,затем в случае продолжение обстрелов.
        Прошло 15 месяцев, границы старой России атакуют войсковыми подразделениями,по Москве прилетают беспилотники.... и тут гр.Путин решил рассмотреть вопрос ,что в случае продолжения обстрелов мы можем вернуться туда откуда ушли в 2022 в ходе "жестов доброй воли" и " перегруппировок".
      2. Комментарий был удален.
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 18:24
      +1
      Ещё нужно "с уважением относиться к существованию Украины"
    3. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 18:34
      +4
      Как говориться- без комментариев........

      Комментариев на самом деле за глаза, как и выводов, но урякалки тут за них яро минусуют)
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 18:45
        +1
        Цитата: NotPetya
        Комментариев на самом деле за глаза, как и выводов, но урякалки тут за них яро минусуют)

        Да наплевать на минусы, ботов и уряколок.
        Принципиально важно,что если отбросить очень странную риторику, смысл сказанного гр.Путиным- мы ничего делать не будем. политическая и военная стратегия не меняется.
        То есть,мы будем сидеть в обороне,по возможности вытесняя врага с Донбасса прямыми ударами и ждать договоренности с Западными и Украинскими партнерами в расчете на то,что или Запад устанет или украинский мобилизационный потенциал закончиться.
        Беда в том,что эта стратегия просто не сработает, "святого договорника" не будет. Для того чтобы Запад пошел на договорняк ( про победу я уже и не заикаюсь) нужны военные успехи.
  14. Million
    Million Сегодня, 18:15
    +14
    Что то не пойму Президента:задачи СВО изменились?Или BBП забыл для чего начал СВО?
  15. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:15
    +1
    Чево так скромно?!Давайте уже на Варшаву,или на Ла Манш. 16 месяцев не можем освободить Донецкую обл., Черепашьими шагами.Там и сейчас на фронте не хватает пр.500 тыс.--нужно людей менять,да и усилить.С такими силами нас точно попрут обратно. hi
  16. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 18:16
    -2
    Пойдём на Киев - нам рога обломают. Потери будут адские. Артёмовск больше полугода брали. Киев - не Артёмовск, это ещё и столица, сердце рейха. Они его будут оборонять, как мать родную. Задача стоит удержать завоёванное и перемалывать мясо рейха. Наступит момент, когда им придётся садится за стол переговоров.
  17. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:16
    +6
    Когда входили в Афганистан, никакой мобилизации не было. И контрактников не было. Просто после учебки спрашивали, поедешь или нет. Наш Костромской 331 ПДП ВДВ месяц сидел в Иваново в ожидании погрузки. А сейчас учим год подгузники одевать...
    1. grem
      grem Сегодня, 19:02
      -1
      Цитата: sabakina
      Когда входили в Афганистан, никакой мобилизации не было. И контрактников не было. Просто после учебки спрашивали, поедешь или нет. Наш Костромской 331 ПДП ВДВ месяц сидел в Иваново в ожидании погрузки. А сейчас учим год подгузники одевать...

      Верно подметили Вячеслав и самое интересное за 10 лет потерь всего 15 тыс было !!!!! А сейчас ,чем больше в демократию играем,тем больше воя ,нытья и потерь ..Вот парадокс !!!
      А афганцы те жемоджахеды ,как это ни странно с уважением вспоминают теперь "шурави" и как воинов достойных и как строителей и несущх просвещение (сколько тысяч афгацев мы в своих вузах обучили врачей учителей инженеров и т.д.)
      А сейчас на украине все что было построенно им всем Советским союзом разрушено и разграблено ..А такое наследство им досталось ,у России таких предприятий не было как у них ,а склады огромные НЗ ..Где все ?
  18. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:19
    0
    на Киев? Если да, то нужна мобилизация
    Сейчас необходимости в мобилизации нет
    – т.е. Киев не сейчас, логично, ок
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 19:10
      0
      А вообще фик его знает. Это же цель, озвученная публично.
      Т.е. он предлагает Киеву ориентироваться на мобилизацию в РФ?
      Т.е. расслабиться, так получается? Убрать оттуда ВСУ - это?
      И жахнуть!
      Такое тоже может быть.

      Хотя по Санитарной зоне в Харьковской все звучит однозначно.
      Или тоже.. сигнал, иии и уже ВСУ будут перераспределять силы

      Интересная партия
  19. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:20
    +4
    — Алло-алло, главком Зеленский?
    Давно я карту не брала,
    Двенадцать дней, как контрнаступ,
    Ну, как идут у нас дела?

    — Всё хорошо, швятой прекрасный Барен,
    Дела идут и жизнь легка,
    И все идет согласно планам
    За исключением пустяка:
    Так, ерунда, пустое дело,
    Лохлов 6 тысяч околело,
    Всё хорошо, швятой прекрасный Барен
    Всё хорошо, всё хорошо!

    — Алло, алло?
    Ах Влад, ужасный случай
    Полно лохлишек полегло...
    Скажите мне, скорее лучше
    Как это все произошло?

    — Всё хорошо, швятой прекрасный Барен
    Всё хорошо, как никогда
    К чему скорбеть от глупого сюрприза
    Ведь это право ерунда

    С лохлами что - пустое дело
    Они все в Бредли погорели
    А в остальном, швятой прекрасный Барен
    Всё хорошо, всё хорошо

    — Алло, Алло?
    О Влад, мутится разум
    Да как вы Бредли про***...
    Скажите мне всю правду разом
    Чому их танки не спасли?

    — Всё хорошо, швятой прекрасный Барен
    И хороши у нас дела
    Но вам судьба, как видно из каприза
    Ещё сюрприз преподнесла

    Все леопарды запылали
    Когда с вертушек их долбали
    А в остальном, швятой прекрасный Барен
    Всё хорошо, всё хорошо


    — Алло, алло?
    Сгорели танки?
    Ах до чего ж мне тяжело...
    Я вне себя, скажите прямо
    Как это всё произошло?

    — Все расскажу, базара нету
    Все наш Залужный генерал
    Словил таблом он в бункере ракету
    И в наступ всех лохлов послал

    Ракетой вдарили в загон, и долбанулся тут же он
    лохлов на мины он послал, швятой наш парк весь запылал
    Еще вертушки подгребли и бредли с танками сожгли
    Хоть это выглядит как бред, но все равно потерь там нет
    Арта хреншит мощно там и мрут лохлы все по полям

    А в остальном, швятой прекрасный Барен
    Всё хорошо, всё хорошо
    1. frolishe
      frolishe Сегодня, 18:53
      0
      Прикольно, прямо спел всю песню. Талант, написавший это))
  20. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 18:20
    -4
    То ли выпь захохотала
    То ли филин заикал
    На душе тоскливо стало
    У Ивана дурака.....
    (С)
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: Мрачный Жнец
      То ли выпь захохотала
      То ли филин заикал
      На душе тоскливо стало
      У Ивана дурака.....
      (С)

      - То ли чудится, то ли кажется,
      То ли злой колдун надо мною куражится...(с)
  21. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:23
    +3
    Президент России упорно видит только военное движение к миру и заключение мира с бандеровцами, как цель. для такой Победы нужно напряжение всех сил страны и трёхмиллионная армия. Но признание русских Украины государствообразующим народом Украины, планомерное физическое уничтожение бандеровского госаппарата, заключение мира с русскими властями Украины и всё прочее, что может снизить наши потери, находится за гранью допустимого для него.
  22. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:23
    +7
    Каких же из поставленных целей добился главнокомандующий, по приказу которого военные действия и начались? Ответа нет. Зато нам в очередной раз заявили, что "Россию "надули" с минскими соглашениями". Во-первых, "надули" не Россию, а её нынешнее руководство. Во-вторых, подобные заявления являются признанием несоответствия занимаемой должности.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 18:37
      -1
      Разве он жалуется? (сам же и спровоцировал, дал возможность обмануть)
      Использует в качестве аргумента, подкрепленного фактом. Юрист же.

      А как бы поступили вы? (если там у вас "еще в 2014г нужно было..", то сразу нет)
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:58
      -1
      А цели они вообще не на Украине. Вы не там их ищете. Цель сейчас одна,пошатнуть доминирование США в мире. И тем самым обеспечить себе безопасность.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 19:03
        +2
        США обеспечивает ВСУ целеуказанием для ударов по российским объектам, поставляет вооружение и военных специалистов. Чем же ответила на это РФ? Поставками нефти и газа? Вот так пошатнули...К слову, Путин сегодня признался, что поскольку считает себя "буржуинским", то и в НАТО "удочки забрасывал", да вот не взяли "белые люди"...
    3. Per se.
      Per se. Сегодня, 19:08
      +1
      Цитата: Борис Сергеев
      Во-первых, "надули" не Россию, а её нынешнее руководство.

      "Надули" не то слово, всё было изначально очевидно, ну, не дети же в разведке и политике. Смех и грех, нас, оказывается, обманули проклятые буржуины, хозяева капитализма надули наших мальчишей плохишей!...
      Мой ангел, я любви не стою!
      Но притворитесь! Этот взгляд
      Все может выразить так чудно!
      Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 19:17
        0
        так именно! что очевидно, именно поэтому и велась подготовка
        сколько там лет одни только склады с БК взрывали на У, и учения за учениями
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:24
    +1
    Это такой звоночек для наших партнёров; где мы остановимся?
  24. Cresta999
    Cresta999 Сегодня, 18:28
    +5
    Т.е. наш президент начал войну целей которой до сих пор не определил?! Вот это я понимаю - уровень импровизации!
  25. aleks700
    aleks700 Сегодня, 18:33
    +4
    Тоесть он сам не знает что нужно. Во всяком случае победа в войне не является целью. Вот это очень хитрый план. Похоже он боится мобилизованной армии. Боится повторения 1917 года.
  26. Stoler
    Stoler Сегодня, 18:37
    +2
    Служить плечом к плечу с зеками? НЕТ СПАСИБО!
  27. Deon59
    Deon59 Сегодня, 18:40
    +3
    Все очень плохо ,но я не виноват . Когда все хорошо то я впереди всех . Но в атаку как Лапин не поведу .
  28. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 18:42
    0
    Короче, надежда на "договонячок".
    Кукуев пойдет на переговоры только в одном случае - если увидит реальную угрозу своему существованию. А пока у нас нет резервов способных нанести стратегическое поражение врагу, то ни о каких переговорах не может быть и речи. Даже если успешно отразим наступление угрозы для хох-лов никакой. Будут клянчить опять оружие и готовить новое наступление и так до бесконечности.
    В целом такое наивное видение ситуации у Верховоного вызывает у меня чувство тревоги.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 18:47
      +1
      украинцы могут успокоиться, Киев брать не будет .
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:54
      0
      Киев пойдёт на переговоры только если им скажут. Для этого угроза существованию должна быть для США. Ну или по крайней мере отвечать их интересам.
  29. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:45
    0
    Цитата: частное лицо
    Короче ВВП ещё не решил

    Промедление - смерти подобно!
    Выходит, что задачу наступать - в верхах и не ставили...
  30. Drug67
    Drug67 Сегодня, 18:47
    0
    Хотел много написать, напишу кратко. я в афиге.
    1. Drug67
      Drug67 Сегодня, 19:09
      +1
      Мы воюем против всего нато. Но это не война и мобилизацию объявлять не будем??? А что я тогда тут делаю?
  31. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:48
    +1
    Мобилизация просто неизбежна. Сейчас её нет скорее всего из-за дефицита кадров и техники. Формирование соединений созданных в прошлый раз ещё в процессе. Не помню кто сказал 5 дивизий и 26 бригад. Как проблемка решится,это вероятно следующий год, будет мобилизация.
  32. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:52
    +1
    Цитата: topol717
    Цитата: Бережливый
    По факту нам сказали что на киев олигархи армию не желают отправлять

    Вы Путина олигархом считаете? Или думаете, у нас в стране Олигархи что то решают? Простой пример, сказали собрать налог на сверх прибыль и все сразу скинулись, Примерно также на 2 ярда баксов в 21 году нагнули Норку.

    Олигархи может и не все решают, зато делают, что хотят и когда хотят, особенно преуспели в вывозе бабла в офшоры. А Юкос и ходорковский были просто перераспределением бабла к друзьям олигархам деда, не более.
  33. Скорин
    Скорин Сегодня, 18:54
    -1
    Господа хорошие, руководители страны....Вы уж определитесь с целями, то как то уже даже не смешно. Не могу себе представить, чтобы Сталин году в 43-м заявил: "все будет зависеть от того, какие цели Москва поставит в Великой Отечественной Войне дальше". Не решил мол ещё будем брать Берлин или нет.
  34. Per se.
    Per se. Сегодня, 18:55
    +2
    Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет

    Звучит, как, - "Если жизнь на Марсе?" или, что если будет зима, то куплю и одену валенки...
    Снова на Киев? Если, как в первый раз, то уж точно, такие "походы" не нужны. До сих пор никто за эту "гениальность" не ответил. Вообще, когда начинали СВО, всё было озвучено, - демилитаризация и денацификация Украины. Выходит, уже об этом речь не идёт? Как вообще можно бы было победить Гитлера, с режимом которого так часто сравнивают украинский нацизм, если бы не ставились цели взятия Берлина?
    Вот так, до сих пор не пресекли обстрелы Донецка, более того, теперь обстреливают и Белгородскую область, бандеровцы до Кремля беспилотники запускали, а у нас, после года войны, нет чётких планов...
    Где же она теперь, великая Красная Армия, где идея, вместо рекламы для контакта от 200 000 рублей в месяц, и что будет с нашими арсеналами после такой СВО в лобовых атаках?
    Хотель бы быть оптимистом.
  35. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 19:00
    0
    освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести лиц

    Раньше "Украл, выпил - в тюрьму. Романтика". Сейчас получается "Украл, впил - на фронт. Герой".
    А ведь преступники тоже читать и думать умеют. Последствия такого "призыва" думаю понятны. Неужели было обязательно афишировать? Можно было ведь сделать все по тихому, в колониях что бы не дискредитировать мобилизованных и добровольцев которых после СВО фактически уровняют с теми кто таким образом захотел избежать колонии.
  36. Квинто
    Квинто Сегодня, 19:04
    +1
    Исходя из всего вышесказанного, следует понимать, что никакого плана действий далее чем на неделю у нас нет, и не предвидеться ….все по принципу «куда рябая кобыла вывезет»
  37. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:05
    0
    Wirklich Jeder, der die täglichen Nachrichten nicht vollkommen ignoriert und nur jeden Morgen seine "rosa Brille" aufsetzt weiß ganz genau, dass es absolut UNVERMEIDLICH IST, das Krebsgeschwür des NAZI-Hauptquartiers in KIEW mit Mann und Maus zu beseitigen ...!!!
    Die USA bereiten jetzt ebenfalls die Lieferung von radioaktiver, hochangereicherter Uran-Munition vor!
    Die angelsächsischen Ratten aus London haben es schon getan und werden es mit Sicherheit auch weiter tun...! So what...?!?

    Eine weitere Mobilisierung ist angesichts der sich ständig
    zuspitzenden Situation unvermeidlich und muss verantwortungsvoll rechtzeitig vorbereitet werden, um nicht schon wieder erst zu mobilisieren, wenn die NATO endgültig vor der Haustüre steht...!!!

    "Defender 2023" , ausgerechnet in Deutschland lässt schön Grüßen...!!!
    Tod den Faschisten!

    Tod den Angelsachsen in London und Washington!

    Und TOD den US-Speichelleckern in dieser widerwärtigen
    und bis ins Mark verdorbenen Neo-Faschistischen- "EU"...!!!
  38. grem
    grem Сегодня, 19:05
    +1
    Ну вот набежали ,даже страшно писать ..Запинают сразу хе хе
  39. Федька
    Федька Сегодня, 19:10
    +1
    Воюют и срочники. Мой племянник призывался осенью, три месяца отслужил, подписал контракт и на украину. Ехали они на БТРе, начался обстрел, он успел чуть отбежать, а бтр в хлам. Руку ему перебило, теперь инвалид, 19 лет парню. Ну понятно, если контракт подписан ты уже не срочник если даже 3 месяца отслужил.
  40. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 19:10
    -1
    оба)) перепуганный о ..походе на киев? опять?))) а зачем. ты цели для начала определи наконец ТО .может тогда икиев будет нужно брать..