Президент России: Сейчас необходимости в мобилизации нет, но если нужно идти на Киев, она потребуется

Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет

В настоящее время в России нет необходимости проводить новую мобилизацию граждан на военную службу. Однако все будет зависеть от того, какие цели Москва поставит в специальной военной операции дальше. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам главы государства, сейчас Вооруженные силы РФ делают упор на набор контрактников. Это у Минобороны делать получается. Путин подчеркнул, что с января 2023 года набрали в армию уже 156 тысяч человек. Напомним, что ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что только за первую декаду июня 2023 года в армию пришли 13,5 тысяч контрактников. Но если будут поставлены масштабные задачи, дал понять Путин, без мобилизации страна не обойдется.- заявил глава государства.Не увидел Путин необходимости и объявлять в России военное положение. Между тем, сегодня в Государственную думу РФ поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести лиц, мобилизованных на военную службу или подписавших контракт с российской армией.Таким способом депутаты рассчитывают повысить численность потенциального контингента контрактников и добровольцев, а также решить вопрос с социализацией осужденных. Напомним, что военнослужащие срочной службы до сих пор не участвуют в специальной военной операции в зоне ее проведения и проходят службу исключительно в «старых» регионах России (включая и Крым).