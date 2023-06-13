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Евгений Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» после окончания доукомплектования штурмовых отрядов

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Евгений Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» после окончания доукомплектования штурмовых отрядов

Подразделения ЧВК "Вагнер" находятся на переформировании, возвращение в зону боевых действий планируется не раньше начала августа. Об этом заявил Евгений Пригожин.


Основатель и куратор "Оркестра" продолжает турне по городам России, где проводит встречи с журналистами и молодежью, рассказывая о ЧВК "Вагнер" и участии отрядов "Оркестра" в боях на Украине. На встрече в Ульяновске ему был задан вопрос об украинском наступлении и о том, как действуют российские силы. По словам Пригожина, на данный момент ВСУ наступают в рамках своей стратегии, пытаясь отрезать отдельные части российской армии, а наши пока делают недостаточно, чтобы "дать ВСУ по шапке".

Говоря о дальнейших планах "музыкантов", он пояснил, что сейчас отряды выведены на переформирование, доукомплектование и обучение, на которые отводятся два месяца. Возвращение в зону боевых действий планируется в начале августа.

Касательно бойцов ЧВК "Вагнер", "музыканты" 5 июня вышли, 5 августа, по прогнозам, в полной боевой готовности смогут выполнять те задачи, которые поставлены

- добавил Пригожин, при этом не раскрыв, где планируется использовать отряды ЧВК.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" отказалось заключать контракт с Минобороны. По словам Пригожина, часть других добровольческих отрядов, воюющих в зоне СВО, также не намерена идти под крыло военных. При этом некоторые отряды не прочь войти в состав "Оркестра".

Ранее некоторые российские ресурсы сообщали, что в российском Генштабе планируют использовать "Оркестр" в качестве дополнительной силы, которая при необходимости сможет закрыть наиболее опасное направление.
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23 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:26
    +11
    Одно лишь пожелание - "Найти общий язык со всеми и не выносить сор из избы на радость врагу".
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:33
      +4
      Есть дополнительное пожелание: "Вычистить авгиевы конюшни Минобороны!"
    2. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 19:06
      0
      Не выносить сор из избы ,лишнии потери. Заплатили выполним.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:27
    +2
    Так, давайте займёмся нашим любимым делом - гаданием на кофейной гуще.

    Думаю, что следующий концерт оркестра пройдёт или в Угледаре, или в Купянске, или большой концерт в Славянске.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 18:28
      +4
      Таким и Киев по зубам и Львов с Варшавой да и остальные поднаторели уже за время СВО. Все хороши.
    2. Бледар
      Бледар Сегодня, 18:29
      +6
      Пора в Одессе концерт устраивать, 500к вагнеров устроили бы джаз
    3. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 18:42
      +3
      Цитата: parabyd
      Так, давайте займёмся нашим любимым делом - гаданием на кофейной гуще.

      Харьков, Путин же сказал про "санитарную зону".
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 19:01
        0
        В те направления уже Ахмат выезжает.
      2. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 19:12
        0
        Харьков нам не по зубам без мобилизации,а санитарную нужно до Киева проводить
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:16
        0
        Да многое он говорил и говорит.С исполением как то не очень..Нет,тут Путин безусловно прав.Время покажет,что и как
  3. monetam
    monetam Сегодня, 18:29
    +4
    Хм, так вроде бы раньше Пригожин говорил, что его бойцы будут месяц отдыхать? А по факту получились своеобразные летние каникулы.
    1. fanatos123
      fanatos123 Сегодня, 18:38
      +2
      Месяц бойцам отдохнуть, 2-3недели на боевое сглаживание с новичками. Неделя на устройство по месту. Всё норм
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:29
    +2
    Ну в случае форс мажора возможно что Вагнер появится на войне раньше указанной Пригожиным даты.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:30
    +7
    Где планирует действовать Вагнер не раскрыл, И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ балованные все стали на этот счёт, наступления за пол года состав частей и войск на участке пожалуйста, скрытнее надо быть и хитрее, время благородных поединков прошло уже давно. Путь войны - путь обмана!!!!
  6. Normann
    Normann Сегодня, 18:31
    -3
    что в российском Генштабе планируют использовать "Оркестр" в качестве дополнительной силы, которая при необходимости сможет закрыть наиболее опасное направление.

    Ну конечно, если что пойдет не так можно спрыгнуть - это не мы, это наемники напартачили.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:34
      +1
      Normann hi, это когда последний раз Оркестр да напортачил?
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:42
    +1
    С хорошими действиями русской армии на юге, возобновлением чеченских действий Ахмата на других фронтах в августе вновь прибудет Вагнер, вероятно, для наступления на Киев
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: Carlos Sala
      в августе вновь прибудет Вагнер, вероятно, для наступления на Киев

      По словам Путина, что бы идти на Киев, придется проводить мобилизацию.
      Если проводить мобилизацию, пройдет не меньше трёх месяцев до серьёзного наступления.
      Т.е. этим летом Главнокомандующий больших наступлений, увы, не планирует.
  8. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:44
    -2
    Обычный вопрос обывателя: - При такой военной машине и их великолепной работе, как ЧВК "Вагнер", почему-то "работа" Шойгу и Герасимова оценивается отрицательно и почему они остаются на своих местах!?
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 18:48
      -1
      Потому, что Вы не президент и это правильно.
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:50
    0
    задачи, которые поставлены
    ну теперь понятно, для кого эпизод "мы не подчиняемся МО"
    не для нас
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:52
    +1
    По словам Пригожина, на данный момент ВСУ наступают в рамках своей стратегии, пытаясь отрезать отдельные части российской армии, а наши пока делают недостаточно, чтобы "дать ВСУ по шапке".

    Читается как "Да я бы ух!!!". Но я, допустим, видел в Артемовске-Бахмуте что-то не то, там внезапно обнаружилось что украинские войска яростно сражались за каждый дом (охотно верю, но почему сейчас, допустим, они не могут так же яростно сражаться?), снарядов не хватало (Сладков вон пишет - с ними и сейчас какие-то проблемы) и вообще "Я устал я ухожу".
    Как-то того... выглядит все это не очень, кмк.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:04
      0
      Из Пригожина делают идола нашими руками.
      "Да не сотвори идола себе" - это что-то из завета