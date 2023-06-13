Евгений Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» после окончания доукомплектования штурмовых отрядов

Касательно бойцов ЧВК "Вагнер", "музыканты" 5 июня вышли, 5 августа, по прогнозам, в полной боевой готовности смогут выполнять те задачи, которые поставлены

Подразделения ЧВК "Вагнер" находятся на переформировании, возвращение в зону боевых действий планируется не раньше начала августа. Об этом заявил Евгений Пригожин.Основатель и куратор "Оркестра" продолжает турне по городам России, где проводит встречи с журналистами и молодежью, рассказывая о ЧВК "Вагнер" и участии отрядов "Оркестра" в боях на Украине. На встрече в Ульяновске ему был задан вопрос об украинском наступлении и о том, как действуют российские силы. По словам Пригожина, на данный момент ВСУ наступают в рамках своей стратегии, пытаясь отрезать отдельные части российской армии, а наши пока делают недостаточно, чтобы "дать ВСУ по шапке".Говоря о дальнейших планах "музыкантов", он пояснил, что сейчас отряды выведены на переформирование, доукомплектование и обучение, на которые отводятся два месяца. Возвращение в зону боевых действий планируется в начале августа.- добавил Пригожин, при этом не раскрыв, где планируется использовать отряды ЧВК.Напомним, что ЧВК "Вагнер" отказалось заключать контракт с Минобороны. По словам Пригожина, часть других добровольческих отрядов, воюющих в зоне СВО, также не намерена идти под крыло военных. При этом некоторые отряды не прочь войти в состав "Оркестра".Ранее некоторые российские ресурсы сообщали, что в российском Генштабе планируют использовать "Оркестр" в качестве дополнительной силы, которая при необходимости сможет закрыть наиболее опасное направление.