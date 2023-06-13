Противник прекратил атаковать позиции ВС РФ в Пологовском районе на стыке Запорожского и Донецкого фронтов

После недели безуспешных попыток прорвать оборону ВС РФ, понеся значительные потери и оставив на полях десятки единиц подбитой натовской бронетехники, командование ВСУ, похоже, решило взять паузу для тактического переосмысления результатов неудачного контрнаступления. По крайней мере, на Запорожском направлении.
В частности, в Пологовском районе Ореховского направления на стыке Запорожского и Донецкого фронтов, где в последние дни противник атаковал регулярно, сегодня движения со стороны украинских позиций не было. Стороны обмениваются артиллерийскими и танковыми ударами, сообщают российские военкоры, знакомые с обстановкой.
Наши бойцы, воспользовавшись паузой, проводят дополнительное минирование серой зоны. Именно минные заграждения стали одним из серьезных препятствий для украинских бронеколонн, пытавшихся с ходу прорвать первую линию нашей обороны.
По данным нашей разведки ВСУ стягивают на этот участок фронта дополнительные резервы для возобновления наступления. Сообщается о переброске как минимум двух бригад, усиленных бронетехникой.
В российских источниках пишут о возобновлении штурмовых действий ВС РФ под Великой Новоселкой в Донецкой республике. Ранее здесь был уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.
Тяжелые бои разворачиваются на Угледарском направлении, где противник сумел взять село Новодаровка. Таким образом, украинские части стремятся выйти на Приютное не только со стороны Левадного, но и по трассе с севера. Ожесточённые встречные бои у Старомайорского и Урожайного. Наши отражают атаки ВСУ на подступах к Старомлиновке, в которой находится ключевая на этом участке автодорожная развязка.
Без изменений в Донецкой агломерации. Наши продолжают бои на западе Марьинки, продвижения нет, как и на северо-западных подступах к Авдеевке. Аналогичная ситуация с позиционными боями на так называемых южных и северных флангах вблизи с Артемовском.
Интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась, сообщил пресс-секретарь Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По словам спикера украинского командования, за сутки было зафиксировано всего одно серьезное боестолкновение. Череватый считает, что российское командование продолжает ротацию войск в городе, после ухода из Артемовска бойцов ЧВК «Вагнер» их заменяют десантники ВС РФ.
На Херсонском направлении подразделения ВС России восстанавливают линию обороны после ухода воды во многих местах, противник наносит артиллерийские удары, вновь пытается поджечь лесные массивы. Наши отвечают тем же.
Тревожная для ВСУ обстановка складывается в Харьковской области. Местные власти старательно замалчивают правду о происходящем на фронте, однако горожане за более чем год военных действий в стране привыкли не доверять официальным заявлениям. Народ внимательно отслеживает косвенные признаки по ситуации на фронте: перемещение военной техники, заполненность больниц ранеными.
Местные жители сообщают, что в городе значительно увеличилось количество окон, забитых фанерами. В магазинах активно закупаются продукты и предметы первой необходимости. Харьковчане ждут контрнаступления ВС РФ на юге, которое наверняка последует после провала попыток ВСУ добиться успеха в Запорожье. Становиться «живым щитом» жители административного центра не намерены.