В настоящее время наблюдается очевидное снижение интенсивности боев на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона.По утверждению командования ВСУ, за минувшие сутки на Артемовском направлении произошло всего одно боевое столкновение. Это свидетельствует, отметил Череватый, об общем снижении активности российских и украинских войск.В то же время, по словам представителя ВСУ, ВС РФ проводят в данное время ротацию своих подразделений на Артемовском направлении, включая и сам город Артемовск. Такая необходимость возникла у ВС РФ после отвода из Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер».Представитель ВСУ заявил, что российское командование направляет в Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск, рассматривая их как наиболее боеспособные. Интересно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Артемовском направлении ВСУ якобы продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища. Это весьма впечатляет – попытка считать в метрах расстояние вне населенных пунктов. Еще бы о продвижении на сантиметры отчитывались бы украинские военные.Такие заявления командования ВСУ свидетельствуют о том, что Артемовское направление пока уступило свою значимость для Киева Запорожскому и Южно-Донецкому направлениям. Именно здесь в последнее время безуспешно пытаются наступать украинские формирования, теряя большое количество личного состава и военной техники.