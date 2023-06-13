Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ признало снижение интенсивности боевых действий на Артемовском направлении

3
Командование ВСУ признало снижение интенсивности боевых действий на Артемовском направлении

В настоящее время наблюдается очевидное снижение интенсивности боев на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона.


По утверждению командования ВСУ, за минувшие сутки на Артемовском направлении произошло всего одно боевое столкновение. Это свидетельствует, отметил Череватый, об общем снижении активности российских и украинских войск.

В то же время, по словам представителя ВСУ, ВС РФ проводят в данное время ротацию своих подразделений на Артемовском направлении, включая и сам город Артемовск. Такая необходимость возникла у ВС РФ после отвода из Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер».

Представитель ВСУ заявил, что российское командование направляет в Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск, рассматривая их как наиболее боеспособные. Интересно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Артемовском направлении ВСУ якобы продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища. Это весьма впечатляет – попытка считать в метрах расстояние вне населенных пунктов. Еще бы о продвижении на сантиметры отчитывались бы украинские военные.

Такие заявления командования ВСУ свидетельствуют о том, что Артемовское направление пока уступило свою значимость для Киева Запорожскому и Южно-Донецкому направлениям. Именно здесь в последнее время безуспешно пытаются наступать украинские формирования, теряя большое количество личного состава и военной техники.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:49
    0
    Неужели, у укропа, биться лбом об стенку на всех направлениях сил не хватает... Или решили сконцентрироваться на одном... Им очень нужна перемога для отчёта перед хехемоном.
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 18:52
    0
    на самом деле, а зачем им теперь Бахмут, когда все дела на Запорожском фронте?
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:05
    0
    Надолго ли это снижение активности?Попытка усыпить бдительность,или оттянуть часть войск для усиления атак в другом месте.