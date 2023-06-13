Общий рост цен на газ на Европейском континенте с утра составил 16 процентов. Европейские газовые цены выросли до 400 долларов за тысячу кубометров.Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.К 18 часам стоимость фьючерса на газ на июль составила 404 доллара за 1 тыс. м3 (чуть более 36 евро за 1 МВт-ч), что стало максимальным показателем сегодняшнего дня. Но спустя чуть более двадцати минут она слегка снизилась – до отметки 392 доллара.Сложно прогнозировать, как цены поведут себя дальше, но стоит отметить, что 16-процентный рост в течение дня – это явное ускорение темпов их роста.Лондонская биржа ICE оценивала стоимость тысячи кубометров газа, который будет торговаться в июле на газовом хабе TTF в Нидерландах.Как ни странно, рост цен на газ начался с начала лета. 9 июня она перевалила за отметку 350 долларов и продолжила расти. В определенной степени это связано с остановкой 31 мая завода по производству сжиженного природного газа Hammerfest в Норвегии, причиной которой стала утечка топлива. Продукция предприятия составляла примерно пять процентов от общего объема норвежского газового экспорта, или около 6,5 миллиарда кубометров за год. Предполагается возобновить производство уже завтра.А до его остановки фиксировалось резкое падение цен на газ в Европе, примерно двухкратное. Они превышали 400 долларов за тысячу кубометров, но затем упали до 282 долларов. Одной из причин такого снижения стали большие остатки топлива в европейских газовых хранилищах к концу сезона.