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Европейские газовые цены выросли до 400 долларов за тысячу кубометров

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Европейские газовые цены выросли до 400 долларов за тысячу кубометров

Общий рост цен на газ на Европейском континенте с утра составил 16 процентов. Европейские газовые цены выросли до 400 долларов за тысячу кубометров.


Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 18 часам стоимость фьючерса на газ на июль составила 404 доллара за 1 тыс. м3 (чуть более 36 евро за 1 МВт-ч), что стало максимальным показателем сегодняшнего дня. Но спустя чуть более двадцати минут она слегка снизилась – до отметки 392 доллара.

Сложно прогнозировать, как цены поведут себя дальше, но стоит отметить, что 16-процентный рост в течение дня – это явное ускорение темпов их роста.

Лондонская биржа ICE оценивала стоимость тысячи кубометров газа, который будет торговаться в июле на газовом хабе TTF в Нидерландах.

Как ни странно, рост цен на газ начался с начала лета. 9 июня она перевалила за отметку 350 долларов и продолжила расти. В определенной степени это связано с остановкой 31 мая завода по производству сжиженного природного газа Hammerfest в Норвегии, причиной которой стала утечка топлива. Продукция предприятия составляла примерно пять процентов от общего объема норвежского газового экспорта, или около 6,5 миллиарда кубометров за год. Предполагается возобновить производство уже завтра.

А до его остановки фиксировалось резкое падение цен на газ в Европе, примерно двухкратное. Они превышали 400 долларов за тысячу кубометров, но затем упали до 282 долларов. Одной из причин такого снижения стали большие остатки топлива в европейских газовых хранилищах к концу сезона.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:53
    +1
    что 16-процентный рост в течение дня

    Я считать разучился?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:54
    0
    А!Точно выросли..Кстати,напомните про 2000 бакинских за тысячу...Когда это было?В прошлом году,вроде.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 20:19
      0
      Нет, Дима, в октябре 2021г.
      Цены на газ в Европе достигли очередного рекорда — почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/business/06/10/2021/615d8bb09a7947d8b28eb719
    2. solar
      solar Сегодня, 20:50
      0
      Не, в прошлом году было 3000
      Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $3000/тыс. куб. м.

      Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $3024 за тысячу кубометров.

      С начала августа средняя цена на TTF составила $2237, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

      Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:04
    -1
    ни черта не понял, но очень интересно))))
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    +1
    Европейская энергетическая безопасность в действии,а всего один заводик 2 недели стоит.И в Англии только узнали ,что при температуре более 25 градусов солнечные панели теряют энергопроизводительность ,пришлось угольную ТЭС запускать.Лопушки плохо крутятся в жару - ветра нетути.Зато СП 1,2 взорвали.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:15
      +1
      Да какая там энергобезопасность... Им надо было репу чесать еще когда голландские месторождения газа кончились, а сейчас и норвеги заявляют, что добычу будут сокращать, а Европе что в лоб, что по лбу:
      https://hi-news.ru/eto-interesno/pochemu-v-evropa-sokrashhaet-dobychu-gaza-na-fone-energeticheskogo-krizisa.html
      Поэтому по оценке аналитиков добыча газа в Норвегии сократится до 50 млрд метров кубических в год к 2027 году. Это примерно 50% от того объема, который добывается сейчас.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:54
        0
        Как норги радовались когда ,у них появился участок баренцева моря в обмен на технологии.У нас нет технологий ,у них нет газа lol ,а рыба дело водяное сегодня она здесь а завтра там.Теперь Штокмановское газовое месторождение точно нашим детям останется. hi
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:52
      +1
      тут еще и в Азии жара, а это пики потребления, значит станции на полую мощность - Китай - "Метеостанции в 446 точках по всей стране зафиксировали температуру, которая <...> превысила самую высокую из зарегистрированных там ранее"... Электросети КНР испытывают перегрузки и из-за активного использования кондиционеров, прежде всего в таких мегаполисах, как Шанхай. Так, компания China Southern Power Grid, один из ключевых операторов электросетей, зафиксировала пиковую нагрузку, превысившую 200 млн кВт, на несколько недель раньше, чем обычно. https://tass.ru/obschestvo/17912325