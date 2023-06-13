Общий рост цен на газ на Европейском континенте с утра составил 16 процентов. Европейские газовые цены выросли до 400 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
К 18 часам стоимость фьючерса на газ на июль составила 404 доллара за 1 тыс. м3 (чуть более 36 евро за 1 МВт-ч), что стало максимальным показателем сегодняшнего дня. Но спустя чуть более двадцати минут она слегка снизилась – до отметки 392 доллара.
Сложно прогнозировать, как цены поведут себя дальше, но стоит отметить, что 16-процентный рост в течение дня – это явное ускорение темпов их роста.
Лондонская биржа ICE оценивала стоимость тысячи кубометров газа, который будет торговаться в июле на газовом хабе TTF в Нидерландах.
Как ни странно, рост цен на газ начался с начала лета. 9 июня она перевалила за отметку 350 долларов и продолжила расти. В определенной степени это связано с остановкой 31 мая завода по производству сжиженного природного газа Hammerfest в Норвегии, причиной которой стала утечка топлива. Продукция предприятия составляла примерно пять процентов от общего объема норвежского газового экспорта, или около 6,5 миллиарда кубометров за год. Предполагается возобновить производство уже завтра.
А до его остановки фиксировалось резкое падение цен на газ в Европе, примерно двухкратное. Они превышали 400 долларов за тысячу кубометров, но затем упали до 282 долларов. Одной из причин такого снижения стали большие остатки топлива в европейских газовых хранилищах к концу сезона.