США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который вошли БМП Bradley взамен уничтоженных российской армией

В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я разрешаю наше 40-е по счету выделение [уже имеющихся вооружений] Украине

Соединенные Штаты в срочном порядке выделили Украине новый пакет военной помощи, в который вошли обещанные американцами в качестве компенсации за потерянную бронетехнику БМП Bradley. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.Итак, обещанные Киеву боевые машины пехоты взамен уничтоженных отправляются на Украину. Общая сумма поставки, как и было обещано, составила 325 млн. долларов, а техника взята из резервов Пентагона, поэтому Белый дом сумел так быстро все провернуть. По срокам поставки ничего не сообщается, но скорей всего, техника уже находится в Европе, поэтому прибудет на Украину очень быстро.- заявил Блинкен.Всего американцы выделили Зеленскому 15 БМП Bradley, что не вполной мере компенсирует потери бронетехники, на сегодняшний день ВСУ потеряли 17 из 109 американских БМП. Кроме Bradley, Пентагон отправляет Киеву еще и 10 БТР Stryker, хотя потерь данных бронемашин у ВСУ не было, ну или о них не сообщали официально. В какой конфигурации будут поставлены БТР не сообщается.Кроме бронетехники в поставку вошли: дополнительные ракеты для ЗРК NASAMS, ПТРК Javelin и TOW, ручные противотанковые гранатометы AT-4 и ПЗРК Stinger, более 22 миллионов боеприпасов стрелковых калибров и гранаты, артиллерийский снаряды калибров 155 и 105 мм, подрывные заряды для разрушения препятствий, защищенное оборудование тактической связи, запасные части и различное полевое оборудование.