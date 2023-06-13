Украинская сторона: Президент России может воспользоваться опытом Эрдогана по созданию санитарных зон в Сирии для попыток создания таковых на Украине

В ходе сегодняшней встречи с отдельными военкорами, журналистами и блогерами Владимир Путин, отвечая на вопрос о нападении на «старые» российские регионы, заявил о вероятности создания на приграничных территориях Украины так называемой санитарной зоны.Напомним, что в последнее время украинские войска и подготовленные боевики в составе механизированных подразделений атаковали территории двух «старых» российских регионов (регионов, которые признаются российскими самой Украиной): нарушали границу РФ в Брянской и Белгородской областях. И там, и там погибли мирные граждане. И там, и там атаки приходилось сдерживать в том числе с помощью задействования военнослужащих-«срочников».По словам верховного главкома, если такие атаки с украинской стороны будут продолжены, то Россия оставляет за собой право создать «санитарную зону» на прилегающих украинских территориях. Глава государства не конкретизировал, что он имеет в виду под данным термином. Однако на Украине, комментируя заявление Владимира Путина, посчитали, что под «санитарной зоной» президент РФ понимает «нечто похожее на то, что создала Турция на севере и северо-западе Сирии».В украинских эфирах прозвучали заявления о том, что президент России «может воспользоваться опытом Эрдогана по созданию санитарных зон в Сирии для попытки создания таких на Украине». Речь идёт о фактически находящихся под контролем турецких войск достаточно обширных территориях в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Ракка, Хасака.Действительно: если турецкая армия не имеет никакого международного мандата на пребывание в этих сирийских регионах, и ни НАТО, ни ООН до этого нет никакого дела, то и в случае продолжения украинских атак на российские территории, уже на севере Харьковской, а, возможно, и Сумской и Черниговской областей могут появиться буферные зоны для повышения безопасности границ РФ.