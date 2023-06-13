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Украинская сторона: Президент России может воспользоваться опытом Эрдогана по созданию санитарных зон в Сирии для попыток создания таковых на Украине

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Украинская сторона: Президент России может воспользоваться опытом Эрдогана по созданию санитарных зон в Сирии для попыток создания таковых на Украине

В ходе сегодняшней встречи с отдельными военкорами, журналистами и блогерами Владимир Путин, отвечая на вопрос о нападении на «старые» российские регионы, заявил о вероятности создания на приграничных территориях Украины так называемой санитарной зоны.


Напомним, что в последнее время украинские войска и подготовленные боевики в составе механизированных подразделений атаковали территории двух «старых» российских регионов (регионов, которые признаются российскими самой Украиной): нарушали границу РФ в Брянской и Белгородской областях. И там, и там погибли мирные граждане. И там, и там атаки приходилось сдерживать в том числе с помощью задействования военнослужащих-«срочников».

По словам верховного главкома, если такие атаки с украинской стороны будут продолжены, то Россия оставляет за собой право создать «санитарную зону» на прилегающих украинских территориях. Глава государства не конкретизировал, что он имеет в виду под данным термином. Однако на Украине, комментируя заявление Владимира Путина, посчитали, что под «санитарной зоной» президент РФ понимает «нечто похожее на то, что создала Турция на севере и северо-западе Сирии».

В украинских эфирах прозвучали заявления о том, что президент России «может воспользоваться опытом Эрдогана по созданию санитарных зон в Сирии для попытки создания таких на Украине». Речь идёт о фактически находящихся под контролем турецких войск достаточно обширных территориях в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Ракка, Хасака.

Действительно: если турецкая армия не имеет никакого международного мандата на пребывание в этих сирийских регионах, и ни НАТО, ни ООН до этого нет никакого дела, то и в случае продолжения украинских атак на российские территории, уже на севере Харьковской, а, возможно, и Сумской и Черниговской областей могут появиться буферные зоны для повышения безопасности границ РФ.
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7 комментариев
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  1. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 20:37
    -2
    Сам же Путин 5 раз отрекся, сказал что мы это не обсуждали, но может к этому придём. Хотя надо делать это уже сейчас, а точнее вчера, а не обсуждать. Слушаю его, он как будто в другом мире живет.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 21:00
      0
      А Вы в каком мире живёте, в том где не видно ничего на метр вперёд?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:41
    +2
    Совершенно верные слова! Так и надо сделать!
    Конечно, если мы такие буферные зоны начнём создавать, то никакие НАТО с ООН так же ничего не скажут?
    А ВСУ и Зеленского никто и слушать не будет.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:42
    +1
    ВВПутин, вот в чем его однозначность всегда была - он действует по закону
    Т.е. формально не подкопаться

    Крым - Косово признали? Ну и мы
    Тут - регионы признаны, потому что ВЫ отказались от М2, "обманули" и тп, и запросили помощь, соотв-но, их защищаем - это даже в Киеве признают
    Далее - ну вот там же есть опыт Турции, и весь мир Ок, ну все, у нас тут У своих РПК слепила - делаем
    Завтра и Израильский опыт, а по мере роста окреплости и тезисы США зазвучат
    Т.е. все методы рассматривает.

    И цель с 99г НЕ поменялась ни на йоту - возвращение земель и людей в Евразийскую цивилизацию.
    Хоть Союзное, хоть ЕАЭС или "Соотечественники", хоть прямое вмешательство и деоккупация от западной цивилизации.

    Все остальное, какие-то "признания Зеленского" или непризнания и тп чушь в угоду моменту и под разные варианты исполнения - это все стопорит только совсем одаренных людей, не способных распознать общую линию. Таких даже я выиграю в шахматы
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:50
    +1
    Граница должна быть по Днепру:+ побережье Чёрного моря тоже должно стать РУССКИМ.
  5. WIS
    WIS Сегодня, 20:51
    0
    Зачем продолжать мучиться и "танцевать с головной болью", возникающей вместе со смещением её эпицентра?, - сровнять с землёй и забыть. Может хватит глумиться над Донбассом? Каждому своё!
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 20:59
    -1
    Путин из чертёжника Красных линий решил в санитары переквалифицироваться! Хорошего явно ждать не придётся!