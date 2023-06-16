Июньские конвульсии ВСУ

Без предварительного разминирования или хотя бы разведки инженерная техника оказалась бесполезна. ВСУ не получили штатные минные тралы к Leopard. А сейчас потеряли половину поставленных инженерных машин Leopard 2R HMBV. Это должно заметно усложнить дальнейшее наступление