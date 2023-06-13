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Пресса США со ссылкой на разведку заявляет о том, что подготовкой диверсии на «Северных потоках» руководил главком ВСУ Залужный

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Пресса США со ссылкой на разведку заявляет о том, что подготовкой диверсии на «Северных потоках» руководил главком ВСУ Залужный

После публикации в крупном американском издании Politico свежего материала о виновниках подрывов газопроводов «Северный поток вполне может укрепиться уверенность в том, что пресса США всеми силами пытается выгородить американские и британские спецслужбы, одновременно занимаясь поиском вариантов того, на кого подрывы можно списать. Причём если ранее заявления делались о неких «не связанных с правительством Украины проукраинских группах», то теперь в качестве виновника обозначена самое что ни на есть правительственная персона. И это Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.


Из материала Politico:

Главком украинских вооружённых сил Залужный непосредственно руководил подготовкой операции по подрыву газопроводов «Северный поток».

Далее следуют заявления о том, будто бы ЦРУ обращалось к Киеву с призывом отказаться от диверсии на газопроводах, однако «в Киеве это обращение проигнорировали».

Откуда такие данные у американской прессы? Авторы материала заявляют, что о действиях Залужного стало известно «благодаря военной разведке Нидерландов MIVD, которая и проинформировала ЦРУ».

Из статьи:

MIVD получила исчерпывающие данные о неизбежной атаке на «Северный поток» от неназванного украинского источника в июне 2022 – за три месяца до серии подводных взрывов. Главком ВСУ Залужный руководил подготовкой водолазов, которые на небольшой яхте подплывали к месту прохождения трубопровода.

Эта публикации говорит не только о попытке выгородить разведку США, но и о том, что Залужный, похоже, Западом рассматривается как отработанный материал. Соответственно, это может говорить о том, что если он всё ещё жив, не тяжело ранен, то от него Украина и Запад будут избавляться.

Напомним, что ранее появлялась информация об отстранении Залужного от командования ввиду того, что он выразил несогласие с конкретными планами контрнаступления.

Если возвращаться к теме публикации, то получается,что перед подрывами ЦРУ уже знало о том, кто за этими подрывами будет стоять и международную общественность не проинформировало. А если так, то как тогда расценивать американские заявления о том, что Россия «подорвала свои газопроводы сама»? То есть Politico, пытаясь выгородить США, однозначно свидетельствует, что власти изначально лгали своими собственным гражданам.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:48
    +1
    Стрелки переводят на Залужного и Украину в целом.Но разве диверсии входят в его задачи?К тому же все давно прекрасно знают кто реально руководит этим тряпичным цирком.Без американцев тут явно не обошлось.
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 20:50
      +3
      Скорее всего Залужный сдох и поэтому стрелки переводят на него
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:51
        0
        Ну а как же недавнее видео,где он был на совещании?
        1. Lemur2023
          Lemur2023 Сегодня, 20:52
          +2
          Был он или не был, кто знает? Компьютерные технологии сейчас что хочешь смоделируют.
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 21:00
        +1
        +1
        Главком украинских вооружённых сил Залужный непосредственно руководил подготовкой операции по подрыву газопроводов «Северный поток».

        Так топорно лапши навесить надо уметь wink . Надули в уши всем, а кто ж с них спросит? Колбаса, Микрон, Судак?
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 20:48
    +2
    Угу, и Зеленского там в трусах видели. С маской для ныряния.
  3. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 20:49
    +1
    Вот ведь козлища! Вали всё на мёртвого(окраина)! Оно конечно не жалко, но подход - просто Западная Классика! МЫ самые Белые! МЫ самые Пушистые!
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:49
    +4
    Лучшее доказательство, что Залужный -фсё laughing Валите все на Валеру, ему фиолетово.
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:50
    0
    я за последние пару недель слышал все, мол это они, они вы слышите!! но не мы)))))))) ох как не хочется этим ,, партнерам,, слышать фактуру...
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:50
    0
    Хорошо, когда есть тот, на кого можно все бумаги переоформить. И официальные, и ДСП и более серьёзные.
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:53
    0
    Ну допустим Залужному уже действительно пофиг; но однако это же на тот момент лицо официальное... Вытерпит ли Германия такой уже безо всякого политеса плевок в лицо?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:54
    0
    И вот же зараза такая! Так подставить Президента Украины! Сам всё придумал, сам всё организовал, ни с кем не согласовал, а теперь миролюбивому Зеленскому отдуваться.
  9. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:55
    0
    Как матрасники стараются от своих ягодиц ... отвести. Знают что бандеровцам конец неминуемый, вот и вешают всех собак на них.
  10. Быков.
    Быков. Сегодня, 20:56
    +1
    Цитата: invisible_man
    Угу, и Зеленского там в трусах видели. С маской для ныряния.

    Не привлекая внимани шлепали ластами и тащили при всём ещё и пару тонн зрывчатки.
  11. Трямс
    Трямс Сегодня, 21:03
    +1
    На карете прибыли к берегу, на яхте приплыли к трубе, бросили якорь, устроили перекур
    ..и что-то пошло не так