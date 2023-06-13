Пресса США со ссылкой на разведку заявляет о том, что подготовкой диверсии на «Северных потоках» руководил главком ВСУ Залужный

Главком украинских вооружённых сил Залужный непосредственно руководил подготовкой операции по подрыву газопроводов «Северный поток».

MIVD получила исчерпывающие данные о неизбежной атаке на «Северный поток» от неназванного украинского источника в июне 2022 – за три месяца до серии подводных взрывов. Главком ВСУ Залужный руководил подготовкой водолазов, которые на небольшой яхте подплывали к месту прохождения трубопровода.

После публикации в крупном американском издании Politico свежего материала о виновниках подрывов газопроводов «Северный поток вполне может укрепиться уверенность в том, что пресса США всеми силами пытается выгородить американские и британские спецслужбы, одновременно занимаясь поиском вариантов того, на кого подрывы можно списать. Причём если ранее заявления делались о неких «не связанных с правительством Украины проукраинских группах», то теперь в качестве виновника обозначена самое что ни на есть правительственная персона. И это Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.Из материала Politico:Далее следуют заявления о том, будто бы ЦРУ обращалось к Киеву с призывом отказаться от диверсии на газопроводах, однако «в Киеве это обращение проигнорировали».Откуда такие данные у американской прессы? Авторы материала заявляют, что о действиях Залужного стало известно «благодаря военной разведке Нидерландов MIVD, которая и проинформировала ЦРУ».Из статьи:Эта публикации говорит не только о попытке выгородить разведку США, но и о том, что Залужный, похоже, Западом рассматривается как отработанный материал. Соответственно, это может говорить о том, что если он всё ещё жив, не тяжело ранен, то от него Украина и Запад будут избавляться.Напомним, что ранее появлялась информация об отстранении Залужного от командования ввиду того, что он выразил несогласие с конкретными планами контрнаступления.Если возвращаться к теме публикации, то получается,что перед подрывами ЦРУ уже знало о том, кто за этими подрывами будет стоять и международную общественность не проинформировало. А если так, то как тогда расценивать американские заявления о том, что Россия «подорвала свои газопроводы сама»? То есть Politico, пытаясь выгородить США, однозначно свидетельствует, что власти изначально лгали своими собственным гражданам.