Легкий танк MPF получил обозначение и пошел в серию

Один из опытных образцов MPF от GDLS, 2020 г.
В течение нескольких последних лет в интересах сухопутных войск США разрабатывался перспективный легкий танк Mobile Protected Firepower. К настоящему времени заказчик завершил конкурсную стадию программы и заказал малосерийное производство новой техники. Кроме того, боевая машина получила официальное обозначение. Все это приближает момент поступления танков в войска и начала их эксплуатации.
Под новым обозначением
Сейчас армия США отмечает очередную годовщину своего основания. 10 июня в рамках праздничных мероприятий на базе Форт-Бельвуар (шт. Виргиния) состоялась торжественная церемония присвоения официального обозначения новому образцу бронетехники, принятому на вооружение сухопутных войск. Легкий танк, ранее известный по названию программы MPF, теперь будет носить индекс M10 и имя Booker.
Как и в случае с бронемашинами Stryker, новый танк назвали в честь двух американских военнослужащих, проявивших себя в бою. Первый – рядовой Роберт Д. Букер, участник североафриканской кампании. Он погиб в Тунисе в 1943 г. и был посмертно награжден Медалью почета. Второй – штаб-сержант Стевон А. Букер, танкист и участник боев в Багдаде в 2003 г. Награжден Крестом за выдающиеся заслуги (посмертно). Подчеркивается, что впервые боевую машину называют в честь бойца, погибшего после терактов 11 сентября.
Новый M10 Booker официально именуют боевой машиной, без более точного указания класса. Неофициально это изделие нередко называют легким танком, но армия не соглашается с такой классификацией. Так, накануне церемонии присвоения названия, 8 июня, замминистра армии по закупкам и логистике Дуг Буш в ходе пресс-конференции призвал отказаться от «религиозных диспутов» на тему классификации и поставил точку – MPF является просто боевой машиной (Combat Vehicle).
Исполнительный директор программы наземных боевых систем генерал-майор Гленн Дин пояснил эту позицию. Он напомнил, что в прошлом в армии США легкие танки использовались в роли разведывательных машин. Новый M10 должен решать задачи огневой поддержки и т.д. Поэтому, имея внешнее сходство с легкими танками, «Букер» к ним не относится.
На стадии производства
Программа MPF стартовала в 2015 г. Ее целью было создание новой боевой бронированной машины массой 32 т с орудием калибра 105 или 120 мм, а также с усиленной защитой. Такие бронеобъекты в будущем должны были дополнить в войсках полноценные основные танки M1 Abrams и отличаться от них большей подвижностью и мобильностью в тактическом и оперативном отношении.
В конце 2018 г. начался конкурсный этап программы, в нем участвовали компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems. Весной 2020 г. обе компании представили опытную технику двух типов. В течение двух следующих лет армия проводила сравнительные испытания разного рода. В марте 2022 г. из конкурса исключили проект BAE Systems, а в июне победителем официально назвали разработку GDLS.
Став победителем программы, компания GDLS получила контракт на запуск производства «с малым темпом» (LRIP). По этому документу, до конца октября 2024 г. компания должна изготовить и передать заказчику 26 бронемашин MPF / M10 общей стоимостью ок. 320 млн долл. 18 танков построят с нуля, а оставшиеся 8 переделают из машин опытной партии, ранее участвовавших в испытаниях. Первые «Букеры» передадут заказчику до конца текущего года.
Танк M10 Booker на церемонии 10 июня
К прошлогоднему контракту приложен опцион на LRIP-производство еще 70 легких танков стоимостью ок. 820 млн долл. Сроки поставки техники, если опцион переведут в твердый контракт, не уточняются. Средняя стоимость каждой машины в рамках двух документов не превышает 11,9 млн долл.
Сообщается, что не позднее лета 2025 г. (в 3 квартале 2025 финансового года) армия США получит первый батальонный комплект из 42 бронемашин. Через несколько месяцев после этого, к концу года, собираются запустить полноценное серийное производство – это также указывает примерные сроки выполнения опциона.
Актуальные планы Пентагона предусматривают закупку 504 легких танков новой модели в течение следующих 12 лет. Эксплуатацию такой техники поручат специально сформированным отдельным батальонам, по разным данным, двух- либо трехротного состава. Роты получат по 14 машин; их планируют придавать пехотным бригадам (Infantry Brigade Combat Teams) для усиления и огневой поддержки.
Программа MPF создавалась с прицелом на отдаленное будущее. Срок службы техники определен в 30 лет. На производство и эксплуатацию всего парка танков M10 Booker, обучение личного состава, обслуживание и т.д. за все время планируют потратить 17 млрд долл. в нынешних ценах. Таким образом, строительство и эксплуатация каждой машины обойдется налогоплательщикам в 33 млн долл.
Нелегкий танк
Компания GDLS выиграла конкурс MPF с оригинальным проектом боевой бронированной машины, выполненным на основе доступных компонентов. Так, в десятых годах компания неоднократно показывала на выставках машины-демонстраторы технологий Griffin I/II. Второй вариант этого проекта предусматривал использование доработанного шасси ASCOD 2 и башни танка M1A2 SEP v.3 с другим вооружением.
В ходе разработки нового «легкого танка» по программе MPF проект Griffin II существенно переработали с учетом пожеланий заказчика. В итоге был получен желаемый облик с требуемыми характеристиками при сохранении преемственности конструкции и унификации. По итогам испытаний были внесены новые коррективы, в результате чего сформировался окончательный облик новой бронемашины M10 Booker.
Изделие M10 в серийном облике представляет собой гусеничную бронемашину с усиленной защитой и крупнокалиберным вооружением. Боевая масса в ходе разработки превысила изначальные ограничения и вышла на уровень 38 т. При этом установка дополнительных средств, таких как накладная броня или комплекс активной защиты, может довести этот параметр до 42 т.
Корпус и башня получили максимально возможную для своей массы защиту. Тип и характеристики брони неизвестны. Поверх собственной брони машины устанавливаются накладные элементы. Анонсировано внедрение одного из современных КАЗ. Предполагается, что все это позволит защитить танк не только от малокалиберного оружия, но и от противотанковых систем.
Боевое отделение и корпус башни выполнены с использованием решений танка M1A2C. Башня несет орудие XM35 калибра 105 мм. Оно использует унитарные выстрелы разных типов, подаваемые вручную. Предполагается, что такая пушка позволит поражать разнообразные цели, в т.ч. танки устаревших типов. Система управления огнем заимствована у «Абрамса» последней версии, однако перенастроена под орудие другого калибра.
В носовом отсеке корпуса помещаются дизельный двигатель марки MTU мощностью 800 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison. Использована шестикатковая ходовая часть с индивидуальной гидропневматической подвеской; ведущие колеса впереди. Заявлена максимальная скорость на шоссе до 65 км/ч и запас хода боле 300 км. Ввиду большой массы «легкий танк» не может плавать.
Промежуточные результаты
В свое время программа Mobile Protected Firepower вызвала споры в определенных кругах. Прежде всего, подвергалась критике сама концепция «легкого» танка. Так, жесткие требования по массе, которые в дальнейшем пришлось пересмотреть, накладывали существенные ограничения на достижимый уровень защиты и огневой мощи. Кроме того, возникали вопросы к роли такой техники на поле боя, вплоть до сомнений в ее необходимости ввиду наличия полноценных ОБТ M1A2.
Тем не менее, Пентагон последовательно провел все этапы программы, не реагируя на критику. К настоящему времени ведомство выбрало наиболее удачный проект, разместило заказ на малосерийное производство новых бронемашин, а также присвоило им официальное обозначение. Теперь можно не сомневаться, что новые M10 Booker в обозримом будущем попадут в войска и поступят в эксплуатацию. Насколько полезной будет такая техника для армии, покажет время.