Как Горбачёв и Ельцин загнали Россию в долговую кабалу

Донор Запада
Развал Советского Союза шёл параллельно с закабалением нашей страны, превращением её в дойную корову Запада (Как Россию сделали дойной коровой Запада) и частично Востока. С конца 1980-х и начала 1990-х годов из России стали выводиться ежегодно минимум 25 миллиардов долларов. И эта цифра постоянно росла. Эта ситуация продолжается даже сейчас, когда против нас воюет весь коллективный Запад. Так, в 2022 году граждане России вывели из страны рекордную сумму денег. Чистый отток капитала к концу года составил более 250 млрд долларов.
Казалось, что в масштабах капиталистической системы 25 млрд долларов – совсем немного. Там вращаются триллионы. Однако дело в том, что эти капиталы чем-то связаны. Это не чистая наличность, а акции, облигации, сделки, контракты и пр. А из России вывозили и вывозят чистые деньги и золото. В результате каждый доллар, евро, золотой рубль, который вывезли из России, имел огромный эффект. Тянул за собой десяток обычных, «связанных» финансовых единиц.
Дело в том, что валюта появилась у российских капиталистов, олигархов в результате продажи ресурсов, собственности, оборудования, товаров, технологий по бросовым, сильно заниженным ценам. Все эти ресурсы, в сущности – энергия экономики, и помогли Западу на время избежать новой волны кризиса капитализма, который уже вызревал и начал проявляться в 80-е годы. Грабеж России («операция Эльдорадо») на небольшой срок оттянул начало новой Великой депрессии.
Горбачёв загоняет страну в кабалу
Крупнейшей добычей Запада стал золотой запас СССР-России. Запад во второй раз после ограбления золотого запаса Российской империи смог украсть у России её золото. В 1990 году у СССР было 2 300 тонн золота. Это вдвое больше, чем у царской России. В декабре 1991 года, когда группировка Ельцина, добив Красную империю, окончательно захватила власть, в самом крупном обломке – Российской Федерации, в запасниках осталось всего 240 тонн драгоценного металла.
То есть Горбачёв просто сдал золотой запас СССР: его проели, отдали за покупку залежалых, старых западных товаров. В позднем СССР искусственно организовали дефицит, когда колонны грузовиков просто сбрасывали мясо и рыбу в овраги. А полки были пустыми. Народ испугали призраком голода. По сути, повторили операцию по организации Февральской революции, когда в Петрограде внезапно исчез дешёвый хлеб. Хотя продуктов и зерна в стране было навалом. Его хватило на всю Смуту, а ещё массу вывезли разного рода интервенты.
Так и в СССР продовольственная безопасность была полностью обеспечена. Имелись большие стратегические запасы на случай мировой войны. Но саботажники, готовя развал страны, организовали локальный дефицит, плюс очереди за табаком, алкоголем и прочими товарами. Народ испугался и легко повёлся на сказки разного рода шарлатанов-демократов, националистов. В частности, на Украине рассказывали байки, что как только они выйдут из СССР, то сала и горилки будет навалом, ещё и Западу будут продавать за валюту. Страна будет процветать. На деле благие пожелания привели Русскую украйну в ад.
В результате золотой запас страны, который накапливали даже в годы тяжелейшей Великой Отечественной войны, вывезли и проели, отдали за западное барахло, просроченные продукты. Более того, именно Горбачёв со своей командой загоняет страну в долговую ловушку. Вместо мобилизации ресурсов страны на развитие Москва начинает набирать кредиты. Набрали их на 70–80 млрд долларов. По тем временам огромная сумма.
На эти деньги можно было с нуля возвести несколько технополисов. Можно было запустить несколько проектов по освоению космоса, полностью захватив этот перспективный рынок. Можно было протянуть новейший Транссиб-2. Протянуть транспортный коридор Балтика – Волга – Каспий – Персидский залив. К этой идее, после того как Запад оборвал большую часть западных транспортных и топливно-энергетических проектов, в РФ сейчас возвращаются.
То есть даже у позднего СССР имелись ресурсы, золото, чтобы осуществить масштабную модернизацию страны, в частности, транспортной инфраструктуры, космической отрасли. Запустить ряд полузабытых, отложенных гигантских проектов. Прорыть тоннель на Сахалин, либо построить мост. Проложить Трансполярную магистраль. Транссиб-2, чтобы иметь полноценную связь европейской части страны с восточной.
Однако золото просто проели, разграбили.
Да и кредитные 80 млрд долларов ушли без цели и смысла. Часть снова проели, часть «освоили», и они вернулись на Запад. А Россия оказалась в долговой кабале. Горбачёвцы и их наследнички на эти огромные средства ничего не построили. Часть кредитов были связанными – давали не деньги, а технику, оборудование. Причём сплавляли лежалый товар, старьё. Большая часть так и осталась лежать на складах, стала металлолом.
Таким образом, деньги при Горбачёве либо просто проели, потратили на никудышные товары, либо украли, выведя на заграничные счета. То есть Запад быстро вернул себе эти средства. А наше государство стало должником, ничего толком не получив.
При Ельцине этот праздник чудес для хозяев Запада и их российских подельников продолжался. В «суверенной» РФ в 1991–1999 гг. расчлененная, ограбленная Россия набрала долгов ещё более чем на 70 млрд долларов. С таким же нулевым результатом для государства и народа. Естественно, что «западные партнёры» и их российские подельники были более чем довольны. Народ опустили в нищету и бедность, зато конкретные личности и кланы сказочно обогатились.
Разница между советским и российским долгом
Одним из мифов, которым потчевали доверчивый российский народ в 90-е годы либералы-демократы, была ложь о том, что огромная внешняя задолженность досталась демократической России от СССР и коммунистов. Естественно, долги у Союза были. Но они есть у всех государств. Кстати, самый большой долг у США. Кроме того, они были сравнительно небольшими для такой экономически мощной и богатой страны, как СССР.
Также этот долг многократно перекрывался тем, что нам были должны ещё больше. Интересно, что демократическая РФ эти долги благополучно «простила». Мол, денег у бедных стран нет. Хотя Россия могла получить за них, если у должников не было средств, разного рода собственность, материальные ценности, товары. В частности, порты, аэропорты, железные дороги, курорты. Приоритетные права на разработку природных ресурсов, шахты, рудники и многое другое.
Вплоть до чёрного для нашей цивилизации 1985 года долг СССР колебался между 20–25 млрд долларов. При этом это были технические кредиты. Долгосрочные кредиты на выгодных нам условиях. Их не проедали, не тратили на сникерсы, колу и джинсы, а превращали в станки, ценное оборудование, новые заводы, трубопроводы, налаживали сборку новых моделей автомобилей на ВАЗе и КамАЗе. Осваивали производство новых товаров народного потребления, на нашей же промышленности.
Товарные кредиты позволяли в 1960–1970-е и в начале 1980-х годов значительно расширить импорт советских товаров. Эти кредиты погашались эквивалентными поставками газа, нефти, удобрений и другой продукции из СССР.
Началась перестройка – спланированный развал советской цивилизации. В 1991 году долг был уже более 70 млрд долларов. В конце 1992 года было уже 95 млрд долларов долга, в 1994 году – свыше 110 млрд, в 1996 году – 125 млрд, в 1998 году – уже более 156 млрд долларов. Страна по уши увязла в долгах. В 1999 году долг вырос до 166 млрд, а в 2000 году – более 177 млрд долларов.
Таким образом, в долговую кабалу Россию загнали не Брежнев, Андропов и Черненко, а «перестойщики-демократизаторы» – Горбачёв, Яковлев, Шеварнадзе, Ельцин, Гайдар и прочие.
В демократической России Ельцин и его команда не только не смогли наладить финансы страны, более того, они ухудшили ситуацию. Долг выплатить не могли, он обрастал процентами. К этому добавлялись кредиты МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Начиная с осени 1996 года РФ посадили на новую финансовую иглу – выпуск еврооблигаций, которые распространяли в Западной Европе. Они были очень доходными для западных кредиторов. Так, на начало 1999 года долг по этим облигациям составил более 16 млрд долларов США.
Куда ушли эти колоссальные средства?
Мы знаем, что в СССР на них ставили огромные заводы, закупали новые станки и оборудование, прокладывали трубопроводы, которые приносили валюту и т. д. В РФ же не построили ни одного крупного завода, ни одного агрокомплекса, ни одной электростанции и т. д. Очевидно, средства уходили западным «партнерам». А в РФ образовалась чудовищно богатая каста олигархов-плутократов, хозяев пароходов-яхт, самолетов, газет, телеканалов, украденных у народа стратегических предприятий.
Так, по данным 2016 года, на долю 10 % богатых россиян приходится почти 90 % национального богатства. В мире пропорция такая же, но доля бедных в России выше среднемировой. То есть мы стали типичной страной капиталистической системы, где богатые постоянно богатеют, а бедные беднеют. Правда, страной капиталистической периферии, вовсе не частью ядра-метрополии, а лишь сырьевым придатком и трубой.