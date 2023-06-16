Герой Иводзимы с необычным оружием в руках

Фотография американского флота вторжения и десантных судов, направляющихся к берегу острова Иводзима, сделанная с самолёта ВМФ США 19 февраля 1945 года.
Битва за остров Иводзима стала лебединой песней Корпуса морской пехоты США во Второй мировой войне. Ожесточённое и кровопролитное сражение породило множество примеров героизма атакующих, которые иногда были вооружены необычными оружейными системами.
По результатам сражения 27 американских военнослужащих удостоились высшей военной награды США – медали Почета. 22 из них служили в Корпусе морской пехоты США, 25 % всех морпехов, награждённых медалью Почёта в ходе Второй мировой войны, удостоились этой награды за свои действия в ходе боёв на острове Иводзима. Об одном из них мы сегодня и вспомним.
Энтони Майкл «Тони» Штейн родился 30 сентября 1921 года в городе Дейтон, штат Огайо, в семье эмигрантов из бывшей Австро-Венгрии. В образовавшемся после распада империи Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущее Королевство Югославия) немецкоговорящим евреям жить стало трудно, и они решили начать с чистого листа в Америке.
Фотография Тони Штейна из личного дела.
Тони был непоседой и забиякой. Драки, побеги из дома, плохие оценки. Но при этом рос он отважным и спортивным юношей. В 1940 году он спасает из реки Мэд тонущего мальчика. В том же году он начинает заниматься боксом и в феврале 1942 года становится чемпионом города в своей весовой категории.
Плохие оценки и наплевательское отношение к учёбе не оставляют шансов на поступление в колледж (да, в общем, Штейн к высшему образованию и не стремится, плюс это недостижимая роскошь для небогатой семьи), и Тони идёт работать. Сначала на лесоповал и плотником, а потом инструментальщиком.
В качестве инструментальщика на заводе Delco Products он и застаёт начало войны. Завод, где работает Штейн, является субподрядчиком автомобильного гиганта General Motors. В 1942 году Delco Products вслед за GM получает огромное количество важных правительственных заказов. На заводе будут делать стойки шасси бомбардировщиков, электромоторы приводов поворота морских зенитных установок, комплектующие для радиостанций и многое другое. Тони мог не переживать насчёт перспектив попасть на фронт, как работник оборонного предприятия он почти гарантированно получал бронь от драфта.
Но Штейн хочет служить своей стране и непременно в боевых частях. Поэтому в сентябре 1942 года он идёт записываться в Корпус морской пехоты США. Спортивного парня с удовольствием берут, и уже после курса молодого бойца он добровольно записывается в части парамаринов, только формируемые подразделения воздушного десанта КМП США.
Штейн в период прохождения парашютной подготовки.
А дальше были Соломоновы острова и бои на острове Бугенвиль. Парамаринам не довелось повоевать в качестве парашютистов-десантников, вместо этого они стали разведчиками и лёгкой пехотой. В тяжелейших условиях боёв на тропическом острове Штейн проявляет себя как прекрасный боец. В один из дней он лично уничтожает пять японских снайперов, замаскировавшихся в густой тропической растительности.
В начале 1944 года части парамаринов расформировывают. Штейн получает небольшой отпуск для поездки домой, после чего – новое назначение: на Гавайские острова во вновь формируемое подразделение – 5-ю дивизию КМП США.
Тони Штейн демонстрирует приём стрельбы «по Базилоновски» из пулемёта М1919А4 в период подготовки на Гавайских островах.
5-я дивизия была подразделением новым, но, понимая, какие перед ним будут стоять задачи, командование КМП США попыталось усилить его максимальным количеством имеющих боевой опыт рядовых, сержантов и офицеров. Например, в составе нового подразделения оказался герой боёв на острове Гуадалканал – сержант Джон Базилон. Как показали дальнейшие события – решение оказалось абсолютно верным.
В период формирования дивизии Штейн встречает на Гавайях своего бывшего сослуживца парамарина сержанта Грейвича. Грейвич руководит группой энтузиастов, собирающих уникальное оружие – модернизированный для общевойскового боя авиационный пулемёт. Хотя служат они в разных полках, Штейн включается в работу группы Грейвича. Видимо, кучке энтузиастов оказалась очень кстати помощь бывшего мастера-инструментальщика.
По результатам работы рождается серия из шести пулемётов, один из которых в благодарность за помощь достаётся Штейну. С ним Тони и грузится на транспорт, что доставит его к острову Иводзима, небольшому клочку суши в океане, который станет ареной одного из самых ожесточённых сражений на Тихоокеанском театре военных действий.
Один из модернизированных авиационных пулемётов системы Браунинга AN/M2, созданных при участии Тони Штейна. Фото из отчёта о послевоенных испытаниях одного из образцов.
Штейн высаживается в первой волне десанта. С самого первого момента становится ясно, что высадка идёт не по плану, а сражение не будет простым. То, что офицеры высокого ранга, планировавшие операцию на базе в Перл-Харбор, назвали «удачным пляжем для высадки», оказалось узкой полоской пляжа, сразу за которой был подъём, а потом местность, покрытая вулканическим песком, по которому было трудно передвигаться, и там буквально тонула техника. Практически весь пляж высадки простреливался миномётами, артиллерией, а иногда даже стрелковым оружием.
Бойцы 5-й дивизии КМП США укрываются от вражеского огня на пляже высадки в секторе «Красный», 19 февраля 1945 года.
Тони в одиночку атакует несколько японских дзотов, расположенных недалеко от пляжа. Скорострельный пулемёт винтовочного калибра буквально режет дерево и вскапывает песок, которым японцы укрепляют свои огневые позиции. В одиночку Штейн заставляет замолчать несколько японских пулемётов.
Но высокая скорострельность имеет и обратную сторону, патроны быстро кончаются. Штейну приходится возвращаться на пляж к ротному пункту боепитания. Передвигаться по вулканическому песку очень тяжело, так что бесстрашный морпех решает, что легче это ему будет делать без каски и ботинок.
Каждый раз, уходя в тыл, Штейн помогает дойти до пункта первой помощи легкораненому, а несколько раз несёт не ходячих раненных на себе. Всего за день он 8 раз отправится в тыл за патронами, каждый раз помогая добраться до пункта первой помощи раненному товарищу.
Японский дзот, располагавшийся недалеко от пляжа высадки, Иводзима, февраль 1945 года.
До конца дня он несколько раз помогает группам солдат, укрывающимся на пляже от миномётного огня, выйти в более безопасное место, вызывается добровольцем корректировать огонь пулемёта 50-го калибра с бронетранспортёра, в одиночку остаётся вечером прикрывать отход своего взвода, вклинившегося в оборону противника, на основную оборонительную линию.
Когда 5-я дивизия подходит к подножью горы Сурибати, доминирующей над всем островом, бои вспыхивают с новой силой. Сопротивление становится ожесточённее, укрепления уже по большей части обустроены в пещерах, укреплены камнями, а иногда железобетонные, американцам часто приходится атаковать противника, находящегося на возвышенности. Капрал Штейн получает огнестрельное ранение, и на этот раз его самого эвакуируют, он оказывается на госпитальном судне, стоящем на якоре недалеко от острова.
Госпитальное судно ВМФ США «Самаритянин» (USS Samaritan, AH-10) на рейде острова Иводзима, февраль 1945 года. На заднем плане видна гора Сурибати.
Но Штейн, как и в начале войны, решает, что не время отсиживаться в безопасности. Он сбегает с госпитального судна и возвращается в своё подразделение.
1 марта 1945 года, меньше чем через две недели после начала высадки, капрал Тони Штейн погибает. Он возглавляет патруль из 19 морпехов, заметивший их японец стреляет в лидера патруля, капрал Штейн падает замертво.
Первоначально капрала Штейна хотели наградить Крестом Военно-морских сил, но один из членов наградного комитета ВМФ решил запросить дополнительную информацию о подвиге морпеха у его батальонного командира. После рассмотрения дополнительных материалов, было принято решение о повышении статута награды. Медаль Почёта была вручена вдове Штейна в первую годовщину начала высадки на острове Иводзима в 1946 году.
Память о Тони Штейне жива в его родном городе до сих пор.
Самое интересное, что в наградных документах дважды отмечается факт использования самостоятельно модифицированного пулемёта, как бы подчёркивая, что подвиг бесстрашного морпеха сложился из нескольких составляющих: его беспримерного мужества, высокой выучки, опыта и уникального оружия, с которым он шёл в бой.