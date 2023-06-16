Герой Иводзимы с необычным оружием в руках



Фотография американского флота вторжения и десантных судов, направляющихся к берегу острова Иводзима, сделанная с самолёта ВМФ США 19 февраля 1945 года.



Фотография Тони Штейна из личного дела.



Штейн в период прохождения парашютной подготовки.



Тони Штейн демонстрирует приём стрельбы «по Базилоновски» из пулемёта М1919А4 в период подготовки на Гавайских островах.



Один из модернизированных авиационных пулемётов системы Браунинга AN/M2, созданных при участии Тони Штейна. Фото из отчёта о послевоенных испытаниях одного из образцов.



Бойцы 5-й дивизии КМП США укрываются от вражеского огня на пляже высадки в секторе «Красный», 19 февраля 1945 года.



Японский дзот, располагавшийся недалеко от пляжа высадки, Иводзима, февраль 1945 года.



Госпитальное судно ВМФ США «Самаритянин» (USS Samaritan, AH-10) на рейде острова Иводзима, февраль 1945 года. На заднем плане видна гора Сурибати.



Память о Тони Штейне жива в его родном городе до сих пор.