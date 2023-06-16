Импортозамещаем корветы проектов 20380 и 20385

Корвет «Меркурий» проекта 20380 в его последнем варианте. Неимпортозамещённые дизели 16Д49 и РЛК «Заслон» ставят на этом проекте крест в его нынешнем виде.
Несмотря на очевидные будущие проблемы с постройкой новых корветов, они продолжают закладываться. Так, например, 9 июня 2023 года на Амурском Судостроительном заводе был заложен корвет «Ретивый» проекта 20385.
В целом же список корветов, задел к которым или с высокой степенью вероятности не получится сформировать из-за санкций, или абсолютно точно не получится из-за них же, выглядит так.
Проект 20380: «Строгий» («Северная верфь», заложен аж в 2015, но до недавних пор его корпус стоял у стенки, статус сейчас неясен), «Грозный», «Бравый».
Проект 20385: «Бурный», «Разумный», «Быстрый», «Ретивый».
Все эти корабли, кроме «Строгого», заложены на АСЗ, все они, по идее, нужны ослабленному флоту, особенно корветы АСЗ Тихоокеанскому (правда, не в том виде, в котором они спроектированы, а в боеспособном, ниже будет пояснение), и заводу, только встающему на ноги, нужны тоже.
Но беда в том, что их теперь нельзя построить.
Дизели
Корветы оснащены четырьмя дизельными двигателями 16Д49 производства «Коломенского завода».
О том, что санкции тяжело ударили по «Коломенскому заводу», говорилось уже не раз, последний – в статье «Новые корабли в постсанкционную эру. Что мы сможем строить после СВО?».
Цитату о положении дел, однако, лучше взять из другого источника:
«Коломенские дизельные двигатели 10Д49 входят в состав морского дизель-газотурбинного агрегата М-55Р, который устанавливают на фрегатах проекта 22350. Дизель 16Д49 стоит на корветах проектов 20380 и 20385. Его же, 16Д49, планируется ставить и на новые большие десантные корабли (БДК) проекта 11711/II. Но все эти планы рухнут, если российские конструкторы не создадут для этого дизеля свои, отечественные турбокомпрессоры, поршни и кольца. Для их производства по программе импортозамещения профильным институтам необходимо разработать станки с более высоким уровнем механообработки, создать соответствующие новые сплавы, автоматику, точную механику».
Кто это публикует? Смотрим данные издания: сетевое издание «Армейский стандарт» (armystandard.ru) (далее – издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–73947 от 12 октября 2018 года). Учредителями являются: Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда» (ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда») и Открытое акционерное общество «Издательский дом «Звезда» (ООО «Издательский Дом «Звезда»). Функции редакции издания осуществляют сотрудники ООО «Издательский дом «Звезда».
Фактически аффилированное с самим Минобороны издание. То есть информация из первых рук.
Но – не вся, увы. Есть и другие трудности, такие же по сложности. Как уже говорилось ранее, «Коломенский завод» активно вкладывался в импортозамещение и модернизацию.
Но чудес не бывает.
Таким образом, приходится констатировать – наше гениальное Минобороны, гениальный флот и гениальная ОСК закладывают корабли, для которых нет двигателей.
Встаёт вопрос – на что они рассчитывают?
Вариантов ровно два. Первый – всё-таки получится «всё импортозаместить». По некоторым позициям подвижки есть.
Но, во-первых, это означает огромные сроки постройки каждого корабля (по восемь лет на корвет мы ещё вспомним с тоской), во-вторых, рост его цены, причём непредсказуемо. И в-третьих... скорее всего, всё равно не получится, те же турбокомпрессоры АВВ+ вряд ли в разумные сроки импортозаместил бы даже Китай, а уж Россия с её уцелевшим технологическим «багажом» – и подавно.
И второй вариант – «или ишак сдохнет, или падишах». На сегодня в России сформирована «культура безнаказанности» – если некий руководитель дорос до определённого уровня в государственной иерархии, то он становится неприкосновенным.
Эта опция подсказывает другое решение – заложить корабли и не строить их вообще, а потом, когда В. В. Путин перестанет быть президентом, под прикрытием начавшегося хаоса как-то отскочить. До этого же момента можно не напрягаться, так как ответственность нести всё равно не придётся ни за что.
Плюс промежуточный вариант – не строить в расчёте на то, что когда-нибудь получится что-то решить с поставками с Запада. Не через год, так через три, не через три, так через пять.
Это, кстати, может получиться, но сроки «успеха» будут ошеломляющими.
Кстати, фрегаты проекта 22350 с коломенскими же дизелями 10Д49, которые должны были закладываться в этом году, закладывать не стали.
Радиолокационные комплексы и надстройка
Корветы строятся (или уже теперь не строятся) с так называемым «Многофункциональным радиолокационным комплексом» – МФ-РЛК, производства АО «Заслон». Об этом комплексе и его проблемах также уже писалось ранее, например, в статье М. Климова «Гремящий» и другие. Получит ли наш флот эффективные корабли ближней зоны».
Если кратко, то раньше всё сводилось к тому, что комплекс экстремально дорог (стоимостью в малый ракетный корабль), не может применяться по предназначению в силу ошибок в конструкции, делает корабль-носитель небоеспособным и имеет длительный цикл производства, в силу проблем с импортозамещением.
Нетрудно догадаться, что с началом СВО последний пункт должен был приобрести критическое значение.
«Заслон» – это организация, бенефициары которой – по-настоящему уважаемые люди, а масштабы сопричастности военных структур к этой афёре, вкупе с последствиями для страны (до СВО – неспособный флот, после – пустые корпуса навсегда) приводят к тщательной фильтрации всей имеющейся информации, вместе с обычной военной секретностью.
Однако шило в мешке не утаить.
С импортозамещением у МФ-РЛК всё ещё до СВО было «непросто», с началом СВО они кое-как скомплектовали РЛК для последних корветов, что будет дальше – загадка, покрытая мраком.
Встаёт вопрос – как они в этих условиях собираются достраивать аж семь кораблей?
Ответы тут похожие на те, что озвучены для дизелей – «где-нибудь за 8–10 лет наскребём комплектухи» или «после Путина как-нибудь пропетляем».
Вопросы обороноспособности страны в стремительно накаляющейся международной обстановке не волнуют никого, судя по всему.
Но они должны волновать нас, неравнодушных граждан.
Впереди смена эпохи. Кому-то обязательно придётся разгребать нагромождения последствий той политики в области кораблестроения, которая сейчас ведётся.
К нагромождению корпусов боевых кораблей, в которые нечего поставить, это относится в полной мере.
РЛК – решение
Как уже много раз писалось и говорилось, корвет должен быть массовым кораблём и строиться в больших количествах, а значит – он должен быть простым в производстве и дешёвым.
Можно ли силами российской промышленности создать дешёвый и эффективный радиолокационный комплекс для малого корабля? Да, и в уже упоминавшейся статье «Новые корабли в постсанкционную эру. Что мы сможем строить после СВО?» перечислен ряд вариантов.
К сожалению, обстановка с тех пор ещё несколько усложнилась так, что, видимо, по организационным причинам не получится произвести высококлассную РЛС управления огнём артиллерии 5П10 «Пума» (не из-за санкций), есть и другие сложности, поэтому сегодня оптимальный для корвета, как для массового корабля Ближней морской зоны, радиолокационный комплекс выглядит следующим образом (расположение антенн «сверху вниз по списку»):
1. РЛС обнаружения воздушных целей (сантиметровый диапазон) – «Позитив-М/МК».
2. РЛС дециметрового диапазона на базе антенных полотен обзорной РЛС «Панциря-М».
Две этих станции полностью и взаимно перекрывают все высоты, начиная от приводного слоя, «Позитив» к тому же обеспечивает точное целеуказание для зенитно-ракетного комплекса, ещё один плюс – это то, что совместное применение этих РЛС снижает зависимость эффективности РЛК от метеоусловий до пренебрежимо малой, а широкий диапазон (см и дм) затрудняет подавление РЛК средствами РЭБ противника.
К тому же всё это оборудование серийное, отработанное, без детских болезней и относительно недорогое.
3. Интегрированные в общую мачту с предыдущими двумя позициями полотна РЛС «Минерал-М», аналогичные установленным на первых двух МРК «Каракурт». Это даст кораблю возможность полноценно работать по надводным целям на большие дистанции.
4. РЛС МР-123-02 «Багира» для управления огнём артустановки на носу и ещё одна такая же на корме для управления стрельбой кормовых АК-630М. Это наиболее бюджетное решение.
5. Аппаратура радиокоррекции ЗУР.
Здесь нужно сказать, что существует почти готовая к серии система наведения будущего морского варианта ЗРК «Тор», и как эффективную альтернативу кормовой «Багире» впоследствии можно будет рассматривать её.
Данное решение дает возможность отказаться от применения очень дорогой ЗУР 9М100 (заменой ее много более эффективной при отражении массированных «плотных» налетов ЗУР 9М318), в дополнении к которым обязательно нужны ЗУР 9М96 и 9М96Д (в небольшом количестве, основной ЗУР в боекомплекте должна стать относительно дешевая 9М318).
«Позитив», полотна «Минерала» уже опробованы в одной мачте – на «Каракуртах». Видна РЛС «Багира» (перед мачтой), нужно будет ещё одну назад.
А вот эти полотна (в рамке) будут между «Позитивом» и «Минералом», ниже первого и выше последнего, в общей мачте
Этот набор радиолокационных средств полностью закрывает потребности такого корабля, как корвет, причём за умеренные деньги. И с весьма высокой боевой эффективностью.
С энергетической установкой всё сложнее.
Главная энергетическая установка
Если проблему с РЛК можно легко решить, то с главной энергетической установкой всё куда сложнее.
Дизелей нужной мощности нет, и в обозримом будущем не будет.
Положение, в котором оказался «Коломенский завод», было описано выше, «Синара» имеет проект своего семейства ДМ185, внутри которого создаётся и мощный судовой дизель. Ещё до СВО в прессе можно было встретить утверждения, что двигатель почти готов, и его локализация составляет 92 %.
Реально там действительно хороший прогресс и многообещающая конструкция, но, во-первых, до серии ей ещё далеко, во-вторых, санкции против РФ и у «Синары» вызвали ряд проблем, и сейчас на эти двигатели рассчитывать нельзя. Да и мощности там бы не хватило.
Китайские дизели, которые по массогабаритным характеристикам и мощности подходят для корветов, являются лицензионными копиями западных дизелей, с высокой степенью вероятности их нам не продадут, по крайней мере, MTU для проекта 21631 меняли не на подходящий для военного применения дизель, а на абсолютно гражданский и малопригодный для военного применения HND CHD622V20, лицензия на производство которого не содержала никаких ограничений. Дизель под военные задачи пришлось долго доводить.
В условиях невозможности оснащения этих двигателей дизельными ГЭУ, остаётся только один-единственный разумный вариант – оснастить их ГЭУ, в которых дизели не нужны.
На эту тему можно фантазировать очень много, но фактически «быстрое» решение, не требующее ждать годы только лишь одной разработки главной энергоустановки, потом её постройки, потом ещё чего-то, только одно.
Нужно адаптировать для корпусов корветов 20380 и 20385 единственную «почти серийную» и полностью импортозамещённую главную энергетическую установку – от корвета проекта 20386.
Этот корабль давно стал синонимом позора отечественной военно-морской мысли. О том, что это за чудо техники написано много статей, публиковавшихся ранее в «Военном обозрении». Он даже стал объектом политической афёры с осознанным обманом президента, которая, как и другие афёры с осознанным обманом президента, осталась безнаказанной для инициаторов. Увы, но у «культуры безнаказанности» в нашей военной сфере долгие традиции.
Тем не менее у него есть то, что нужно, чтобы наши боевые корабли продолжали строиться, его энергетическая установка.
В состав главной энергетической установки корвета проекта 20386 входят следующие основные системы (из тех, что нас интересуют применительно к другим корветам):
1. Газотурбинная установка форсажного хода М90ФР, серийная и полностью отечественная, 2 ед.
2. Выскооборотистый ходовой электродвигатель экономхода серии АДР-1600, мощностью 1 600 кВт, 2 ед., серийный и полностью отечественный.
3. Редукторная передача 6РП, состоящая из двух редукторов, обеспечивающих работу электродвигателя и ГТУ на одну валолинию, и межредукторной передачи (МРП), обеспечивающей работу двух валолиний от одной ГТУ или даже одного электродвигателя при необходимости.
Изготовлена полностью на отечественном заводе «Звезда-Редуктор», собрана в одном экземпляре, готова к испытаниям.
4. Аппаратура управления. Несмотря на использование импортной элементной базы, может производиться без ограничений.
Один электродвигатель и одна турбина работают через один редуктор на валолинию. Всего валолиний две. Переброску крутящего момента с одной на другую выполняет МРП. У редукторов нет реверса, вместо него на корабле должны применяться винты с реверсивным шагом.
Нужно сказать, что это такая же нерациональная и в каком-то смысле безумная установка, как и сам проект 20386.
Газотурбинная установка М90ФР при погрузке на фрегат проекта 22350
Во-первых, само количество превращений энергии в ней нерационально с точки зрения КПД, у нас имеется одно превращение энергии в дизель-генераторе (горение топлива-механическое вращение, потом электричество), потом ещё одно обратное в электродвигателе, и потом электродвигатель крутит понижающий редуктор.
Если бы авторы концепции помнили про КПД, они просто применили бы работу дизеля на редуктор, выкинув лишние звенья.
Те преимущества, которые есть у электродвигателя (им можно очень гибко управлять, если аппаратура управления позволяет), минусов схемы не перевешивают.
Распространяемое утверждение о том, что движение на электродвигателях снижает шумность и нужно в противолодочной борьбе применительно к этому кораблю, является ложью, так как сочетание высокооборотистого электромотора, питающего его мощного дизель-генератора и понижающего редуктора с большим передаточным числом, априори не может быть малошумным.
Редукторная передача 6РП
Кроме того, мощности электродвигателей, примененных в установке, не позволяют бороться с подлодками в принципе.
Главным способом поиска подлодок у современного корвета является поиск с буксируемой гидроакустической станцией. Последняя создаёт немалое сопротивление и требует немалой же мощности для обеспечения достаточной скорости поискового хода.
Корвет проекта 20386 не сможет тащить буксируемую ГАС на электродвигателях со сколько-нибудь приемлемой скоростью, ему придётся «ходить под турбинами», а значит ни о какой малой шумности речь идти не может.
В целом мощность мала и для простого перехода без буксируемой гидроакустической станции. Два электродвигателя на полной мощности имеют 3 200 кВт, или, если пересчитать в л. с. – 4 400 л. с. (округлённо).
Для сравнения: у корвета проекта 20380, идущего под двумя дизелями из четырёх, максимум доступной мощности – 12 000 л. с.
Такой недостаток мощности приведёт к систематическому использованию турбин и большому расходу топлива, а следовательно – высокой стоимости жизненного цикла корабля и сокращению его дальности хода.
Собственно, в этой ГЭУ фактически воплотился уровень осмысленности проекта 20386 в целом – этот корабль настолько же чудовищен во всём, как и его главная энергетическая установка.
Вот только для кораблей в размерениях наших корветов других энергоустановок нет. И когда будут – неизвестно.
В 2023 году намечается интенсификация работ по полностью газотурбинной ГЭУ МА7, в которой на каждый редуктор и валолинию будут работать маршевая ГТУ М70ФРУ и форсажная М90ФР. Турбины серийные, но самого редуктора пока нет. Сколько его будут делать, сегодня не знает никто.
Теоретически такую ГЭУ можно было бы попробовать вписать в корпус 20386, но в меньшие по размерам корпуса проектов 20380 и 20385 она не встанет.
Выбора не остаётся, чтобы не плодить металлолом, нужно как можно скорее начать работы по адаптации задела ГЭУ корвета проекта 20386 к корпусам корветов проектов 20380 и 20385.
Адаптация и политика
Кто-то может спросить – а не проще ли было отменить строительство корветов, расторгнуть контракты и выплатить в ОСК неустойки? Ответ – да проще и рациональнее.
По сути именно это решение является идеальным в сложившейся ситуации.
Но с корветами будет то же самое – нет таких жертв, на которые многие военные и околовоенные чиновники не обрекли бы страну, чтобы не доложить «наверх», как оно там на самом деле.
А это значит следующее – сейчас правильно начать строить корабли, под которые нет ни дизелей, ни РЛК, а потом будет правильно пытаться их достроить любой ценой (буквально и во всех смыслах). Иначе придётся признать, что их зря заложили, а это недопустимо.
С другой стороны, стратегически это неплохо для страны. Иначе мы буквально будем иметь флот без кораблей вообще с одними адмиралами.
А значит, придётся адаптировать ГЭУ. Но сделать это непросто, и потребуется полное перепроектирование кораблей.
Изменения в конструкции
Первая и главная проблема – мощность. А значит – первым шагом должна быть проработка варианта установки с большим по мощности двигателем. Каким? Каким получится максимально.
И здесь, видимо, придётся пожертвовать передачей 6РП, которую сделали под единственный 20386, сиротливо стоящий у стенки на «Северной верфи», и вместо установки её на чудо-корабль использовать для испытаний, которые дадут ответ о пределах её применимости и позволят подтвердить расчёты, показывающие предельно допустимые для редукторов мощности и обороты.
Что, если окажется, что серийная 6РП «не выдержит» требуемый электродвигатель?
На самом деле редукторы, входящие в 6РП, во многом конструктивно похожи и частично унифицированы на редукторы РО55, применяемые на фрегатах проекта 22350, а там мощность дизеля 5 200 л. с. Они и изготавливаются на том же оборудовании (передачи РРП12000 и РРП6000 изготавливаются в основном на других мощностях «Звезды-Редуктор»).
Сборка передачи 6РП. Фото: forums.airbase.ru
Поэтому, даже если предположить, что изготовленные редукторы нужную мощность не выдерживают, можно быстро разработать изменения в их конструкцию, которые не будут значительными по сравнению с разработкой нового редуктора.
Таким образом, это будет первый шаг – получение возможности установки в корпус корабля максимально мощного электродвигателя.
Затем нас подкарауливает вторая проблема – 6РП в её нынешнем виде в корпуса 20380 и 20385 просто не помещается по ширине.
Но и это решаемый вопрос – необходимо отказаться от межредукторной передачи, и тогда положение редукторов, электродвигателей и турбин можно будет «подогнать» под валолинии и корпус, смещая редукторы ближе друг к другу.
Слева – проект 20380, справа – 20386. Разница в ширине корпусов очевидна, и для 6РП она критична. Но решение есть. Фото: forums.airbase.ru
Это, как и более мощный двигатель, потребует некоторых доработок, но, опять же, незначительных.
Итак, валолинии с ВРШ смонтированы, установлены электродвигатели, редукторы и турбины, всё отцентровано.
Теперь встаёт следующая проблема – воздуховоды и газоходы. При той компоновке, которую имеют корветы, для воздухоприёма и воздухоподготовки (очистка, удаление воды) там просто нет места.
Нужны большие объёмы. Также понадобятся существенно более мощные дизель-генераторы – теперь, благодаря гениальной по замыслу энергоустановке, они должны обеспечивать электрическим током ещё и электродвигатели.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что придётся полностью перепроектировать корабль, оставляя только корпус, и то не весь.
Другая ГЭУ, объёмы под воздуховоды и дизель-генераторы приведут к тому, что от 20380 или 20385 там останется одно название.
В силу необходимости найти объёмы под вышеуказанные системы в корпусе, размеры которого увеличивать нет никакой возможности, понадобится полное перепроектирование надстройки и помещений в самом корпусе.
Скорее всего, чем-то придётся пожертвовать, возможно, ангаром, с оставлением только посадочной площадки под вертолёт (предпочтительный вариант) или же наступательным ударным оружием (ПКР «Уран» или пусковой установкой 3С14 УКСК, той самой, из которой стартуют к цели «Калибры» и «Ониксы»).
Последнее было бы нежелательно, но, с другой стороны, ценность корабля такая потеря к нолю не сведёт.
Во-первых, останется зенитно-ракетный комплекс, более того, в отличие от корветов с МФ РЛК от «Заслона», на этих новых кораблях ЗРК будет попадать куда надо, в том числе и по целям в массированном налёте, на малых высотах, с малыми ЭПР и т. д.
Более того, при работающем взаимном обмене информацией между кораблями ордера, возможно, получится по наведению с этих «новых» корветов стрелять ракетами со «старых», по внешнему целеуказанию.
В морском бою внутри дальности прямой радиовидимости корвет сможет поразить надводную цель зенитной ракетой и добить артиллерией.
Его противолодочные возможности уменьшатся в той части, что не будет противолодочных ракет (это верно для 20385, у 20380 и так их нет, он тут ничего не теряет), в остальном же они не изменятся.
Сверх того, когда-то в будущем, когда появится возможность подходить к вопросам военно-морского строительства с точки зрения здравого смысла, то, возможно, удастся вооружить противокорабельными ракетами корабельные вертолёты, что давно уже пора было сделать, и тогда отсутствие наступательного оружия отчасти можно будет компенсировать вертолётом.
Хотя, может быть, удастся отделаться ангаром.
Во-вторых, при любых раскладах скорость на форсажных турбинах у них будет выше, чем у 20380 или 20385. Немногим, но больше.
В-третьих, даже с учётом перепроектирования, они будут дешевле. Устранение из состава РЭВ заслоновского РЛК автоматически перекрывает своей экономией все возможные дополнительные расходы на перепроектирование, кроме того, надстройку можно будет сделать из стали или алюминия, а не из дорогого композита.
Так или иначе, такие корабли лучше никаких, а при упорствовании построить корабли по первоначальному проекту будут именно никакие.
Корабли или металлолом?
Понятное дело, что всё вышеописанное – благие пожелания, направленные строго на то, чтобы в условиях санкций не терять темп в кораблестроении – а те, кто имеет отношение к корветам, знают, что темпы замедляются, и до коллапса недалеко. Правда, в ОСК и «под шпицем» (Адмиралтейство – Главкомат) «успехи и благодушие». Там с этим всем нет никаких проблем.
И они не одни такие оптимисты.
Специфика нашей страны в том, что коллапс будет проигнорирован всеми – и на официальном уровне, и в массах.
Пример – корвет «Строгий», корпус которого долго стоял брошенным на «Северной верфи» с 2019 года (может, и сейчас стоит) и который заложили в 2015 году.
Ещё пример – «Проворный» проекта 20385, сгоревший (очень, вовремя, кстати) на «Северной верфи» – в этом году его «постройке» исполняется 10 лет.
Проект 20386 «Дерзкий», формальная закладка в 2016, реальное начало постройки в 2018, под конец года.
И ни у кого не возникает по этому поводу никаких вопросов.
Возможно, их не возникнет и если где-то ближе к 2030, когда наш с американцами клинч будет на грани открытой войны, эти корпуса молча сгребут и отправят на металлолом, стерев память о них из Интернета и сделав вид, что ничего не было и всё идёт по плану.
Тем не менее не стоит забывать, что мы живём в эпоху перемен, да ещё и в состоянии СВО. Всё может измениться внезапно, и так же внезапно может быть покончено с культурой безнаказанности.
После чего расслабившихся до предела людей, привыкших, что отвечать не надо никогда и ни за что, внезапно могут спросить за результат.
А потом закономерным образом заменить их на других, которые этот результат должны будут всё-таки дать.
И тогда понадобятся решения – как всё-таки сделать то, что сделать, по идее, уже невозможно.
И тогда, может быть, решения, подобные предложенным в этой статье, окажутся востребованными.
Естественно, подобное «эрзац-решение» не является самым эффективным, оно просто позволит достроить уже заложенные корпуса, а для нормального оснащения флота кораблями нужны будут другие проекты кораблей и иное управление кораблестроением.