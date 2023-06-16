Импортозамещаем корветы проектов 20380 и 20385



Корвет «Меркурий» проекта 20380 в его последнем варианте. Неимпортозамещённые дизели 16Д49 и РЛК «Заслон» ставят на этом проекте крест в его нынешнем виде.

Дизели

«Коломенские дизельные двигатели 10Д49 входят в состав морского дизель-газотурбинного агрегата М-55Р, который устанавливают на фрегатах проекта 22350. Дизель 16Д49 стоит на корветах проектов 20380 и 20385. Его же, 16Д49, планируется ставить и на новые большие десантные корабли (БДК) проекта 11711/II. Но все эти планы рухнут, если российские конструкторы не создадут для этого дизеля свои, отечественные турбокомпрессоры, поршни и кольца. Для их производства по программе импортозамещения профильным институтам необходимо разработать станки с более высоким уровнем механообработки, создать соответствующие новые сплавы, автоматику, точную механику».

Радиолокационные комплексы и надстройка

РЛК – решение



«Позитив», полотна «Минерала» уже опробованы в одной мачте – на «Каракуртах». Видна РЛС «Багира» (перед мачтой), нужно будет ещё одну назад.



А вот эти полотна (в рамке) будут между «Позитивом» и «Минералом», ниже первого и выше последнего, в общей мачте

Главная энергетическая установка



Газотурбинная установка М90ФР при погрузке на фрегат проекта 22350



Редукторная передача 6РП

Адаптация и политика

Изменения в конструкции



Сборка передачи 6РП. Фото: forums.airbase.ru



Слева – проект 20380, справа – 20386. Разница в ширине корпусов очевидна, и для 6РП она критична. Но решение есть. Фото: forums.airbase.ru

Корабли или металлолом?