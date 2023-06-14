В ночное время поражены военные объекты противника в Одессе и Кировоградской области

Вооружённые силы России в течение ночных часов наносили очередные удары с применением ракет и беспилотников по тыловым объектам на контролируемой противником обширной территории. И использованием дронов «Герань» были поражены как минимум три объекта, относящихся к военной инфраструктуре, в Одессе. По некоторым данным, одна из поражённых целей – место размещение морских дронов в районе портовой инфраструктуры Одессы.
Серия взрывов прогремела в Кировоградской области. Там поражен логистический узел, использовавшийся для переброски в южном и восточном направлениях личного состава и военной техники.
Воздушная тревога в течение ночи объявлялась не только в указанных регионах. Сирены звучали также в Полтавской и Николаевской областях.
К настоящему моменту Генштаб ВСУ ещё не успел, что называется, состряпать сводку, в которой укажет сколько ракет и беспилотников «летело», а сколько «было сбито».
Накануне ГШ ВСУ впервые за несколько месяцев опубликовал сводку, где было отмечено, что сбит был лишь один ударный российский дрон из четырёх. Ранее обычно публиковались такие материалы, в которых утверждалось, что сбиты либо «все дроны», либо что-то из серии «35 из 36».