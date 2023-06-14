Военное обозрение
Войти Регистрация

В ночное время поражены военные объекты противника в Одессе и Кировоградской области

6
В ночное время поражены военные объекты противника в Одессе и Кировоградской области

Вооружённые силы России в течение ночных часов наносили очередные удары с применением ракет и беспилотников по тыловым объектам на контролируемой противником обширной территории. И использованием дронов «Герань» были поражены как минимум три объекта, относящихся к военной инфраструктуре, в Одессе. По некоторым данным, одна из поражённых целей – место размещение морских дронов в районе портовой инфраструктуры Одессы.


Серия взрывов прогремела в Кировоградской области. Там поражен логистический узел, использовавшийся для переброски в южном и восточном направлениях личного состава и военной техники.

Воздушная тревога в течение ночи объявлялась не только в указанных регионах. Сирены звучали также в Полтавской и Николаевской областях.

К настоящему моменту Генштаб ВСУ ещё не успел, что называется, состряпать сводку, в которой укажет сколько ракет и беспилотников «летело», а сколько «было сбито».

Накануне ГШ ВСУ впервые за несколько месяцев опубликовал сводку, где было отмечено, что сбит был лишь один ударный российский дрон из четырёх. Ранее обычно публиковались такие материалы, в которых утверждалось, что сбиты либо «все дроны», либо что-то из серии «35 из 36».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:15
    +3
    К настоящему моменту Генштаб ВСУ ещё не успел, что называется, состряпать сводку, в которой укажет сколько ракет и беспилотников «летело», а сколько «было сбито».

    Медленно лепите, шароварные.... Пишите - 2 ракеты долетели но упали сами. Остальные 56 сбили державными силами ПВО. Пожары - это покурили неаккуратно возле бытовых баллонов с газом. Ага. yes
    Самое главное - Дайте ещё больше Пэтриотов !!! И денег дайте..... Танков тоже и Брэдли всяких там. Самолетов дайте !!! bully
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:20
      +6
      Красивый город Одесса, жаль если его придется брать штурмом с применением артиллерии и авиации. ВСУ на полном серьезе рассматривают вариант стрельбы из "пэтриотов" по "мопедам" smile Экономическая и военная составляющая от такого применения дорогостоящего ПВО минус бесконечность.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:28
        0
        да пусть хоть залпом по одному "мопеду" из всех пусковых Пэтриота лупят - нам то что? Разоряют то они этим не нас, а своих Хозяев. Им такое сбитие одного "мопеда" обойдется в оооочень круглую сумму. laughing
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 06:58
          0
          Цитата: Nexcom
          Разоряют то они этим не нас, а своих Хозяев

          Так восстанавливать то Одессу нам придется! А эти крысы с историческими зданиями (театр, например) разбираться не будут. Поставят там какую-нибудь гадость, и нашим придется бить. Или умные ракеты будут отслеживать "историческую ценность"?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    +4
    одна из поражённых целей – место размещение морских дронов в районе портовой инфраструктуры Одессы.
    Разрыв во времени между очередной попыткой удара по нашему кораблю и нанесения удара по расположению морских дронов связан очевидно с перепроверкой разведданных о их местонахождении. После подтверждения данных был нанесен удар и надеюсь результативный. Радует и
    в Кировоградской области. Там поражен логистический узел, использовавшийся для переброски в южном и восточном направлениях личного состава и военной техники
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:08
    0
    впервые за несколько месяцев опубликовал сводку, где было отмечено, что сбит был лишь один ударный российский дрон из четырёх. Ранее обычно публиковались такие материалы, в которых утверждалось, что сбиты либо «все дроны», либо что-то из серии «35 из 36».
    и по самолетам не пишут, если не сбивают. Т.е. они все время пишут реальное кол-во?