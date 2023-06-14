В Пентагоне не уверены, что в дальнейшем смогут заменять Украине каждую потерянную в боях бронемашину

Я не знаю, будет ли это соотношение один к одному (...), когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается

Соединенные Штаты компенсировали Украине потерю в ходе контрнаступления боевых машин пехоты Bradley, но не уверены, что в дальнейшем эта практика продолжится. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Выступая на очередном брифинге и комментируя срочную отправку Киеву дополнительных бронемашин взамен утраченных в боях, Сингх заявила, что не уверена в дальнейших способностях Пентагона заменять каждую уничтоженную на Украине единицу бронетехники новой. Да и планов таких у американских военных вроде бы нет, хотя какое-то количество техники в Минобороны США закладывали в качестве компенсации. Так что в Киеве зря надеются, что американцы бесконечно будут поставлять им бронемашины взамен потерянных.- заявила представитель Пентагона.Накануне военное ведомство США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который в срочном порядке были включены 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker в качестве замены американской бронетехники, уничтоженной российскими войсками на Запорожском направлении в первые дни контрнаступления.А вот немцы компенсировать Киеву потерянные танки Leopard 2A6 совсем не хотят, вместо этого обещая поставить старые Leopard 1A5. Об этом накануне заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, ФРГ нарастит усилия по поставкам Украине бронетехники и к концу года Киев получит примерно сто танков Leopard первой серии.