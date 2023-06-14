Военное обозрение
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В Пентагоне не уверены, что в дальнейшем смогут заменять Украине каждую потерянную в боях бронемашину

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В Пентагоне не уверены, что в дальнейшем смогут заменять Украине каждую потерянную в боях бронемашину

Соединенные Штаты компенсировали Украине потерю в ходе контрнаступления боевых машин пехоты Bradley, но не уверены, что в дальнейшем эта практика продолжится. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.


Выступая на очередном брифинге и комментируя срочную отправку Киеву дополнительных бронемашин взамен утраченных в боях, Сингх заявила, что не уверена в дальнейших способностях Пентагона заменять каждую уничтоженную на Украине единицу бронетехники новой. Да и планов таких у американских военных вроде бы нет, хотя какое-то количество техники в Минобороны США закладывали в качестве компенсации. Так что в Киеве зря надеются, что американцы бесконечно будут поставлять им бронемашины взамен потерянных.

Я не знаю, будет ли это соотношение один к одному (...), когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается

- заявила представитель Пентагона.

Накануне военное ведомство США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который в срочном порядке были включены 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker в качестве замены американской бронетехники, уничтоженной российскими войсками на Запорожском направлении в первые дни контрнаступления.

А вот немцы компенсировать Киеву потерянные танки Leopard 2A6 совсем не хотят, вместо этого обещая поставить старые Leopard 1A5. Об этом накануне заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, ФРГ нарастит усилия по поставкам Украине бронетехники и к концу года Киев получит примерно сто танков Leopard первой серии.
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:25
    +2
    От ведь какой обломантус назревает для шароварных.... А на чём же воне воювати будуть если технику перестанут поставлять?? what
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:40
      +2
      А на чём же воне воювати будуть если технику перестанут поставлять??
      ...на 25 -ти перегруппированных бригадах с ахтаматами
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:44
        +1
        Читал что у них и со стрелковкой не очень - если СМИ конечно художественно не свистят.
        Болгары вроде как подкидывают пока что.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:08
          +1
          Читал что у них и со стрелковкой не очень
          ...как раз с этим у шароваров всё нормально, именно этим и выживают в своём существованием в обыденной жизни население 404...единственное неприятно то что всё оружие когда то напичканое бывшим братушкам по вскм континентам возвращается и стреляет по нам...
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:47
      0
      А на чём же воне воювати будуть если технику перестанут поставлять??

      Сказано же в статье что америкосы уже подписали очередной пакет помощи да и немчура готова поставить кошаков пусть и не новых. Не переживайте желающих нагадить России не мало, вон и ляхи что то через чур оживились.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:26
    +5
    Два "леопарда" и БМП "бредли" были захвачены ВС России практически целыми, даже с работающими двигателями, экипажи ВСУ просто свалили при первом шухере. Как заявляют в ведомстве Пентагона, им на обучение прислали туповатых селян, а что они хотели, других там нет.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:32
      +3
      экипажи ВСУ просто свалили при первом шухере
      Может кто-то и свалили, но не все. Сегодня смотрел более полный ролик где наши собирают оружие и боекомплект у убитых нациков рядом с "Леопардом" и "Бредли", у одной из которых еще работает движок.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:50
        0
        у одной из которых еще работает движок.

        Но если вы не заметили гусля у этой БМП сбита, а без гусли это просто мишень.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:32
      +5
      Ну надеюсь наши спецы от души поковыряются в захваченной технике, может и чего полезного для себя уяснят. Заодно получше слабые места изучат чтобы знать куда из РПГ и СПГ шмалять чтобы гарантированно вывести из строя.
      "Военторг" - вещь полезная ! good
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +2
    не уверена в дальнейших способностях Пентагона заменять каждую уничтоженную на Украине единицу бронетехники новой
    Это хорошо когда в Пентагоне появляются такие сомнения. Но в то же время первые потери возмещают и вопрос решили практически сразу. Конечно один к одному возмещать не собираются, но и пока не собираются и сокращать военную помощь. Как показывает практика западная логистика работает нормально. Иногда наши все таки уничтожают западную технику и б/п в местах разгрузки и сосредоточения, но такая информация к сожалению приходит не так часто, как этого бы хотелось.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:00
      +1
      БМП - расходник, а вот самое ценное - разные спец. машины для разминирования, ПВО, инженерные машины, понтоны - не возместят, а без них и БМП не надолго. Да и с ними - не надолго.

      А вообще эти сомнения намекают на то, что техники максимум на этот год у Запада осталось. Слишком быстро расходуется
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:34
    0
    вместо этого обещая поставить старые Leopard 1A5.
    ... из КиШ " зря братец снял сапоги, с мёртвой холодной ноги"...прогресс в показательной порке имеет место быть даже для кухарок и поветух
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:38
    0
    Откуда только в Вашингтоне в "говорящие головы" находят таких страшных баб?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      0
      А зачем Вам красавица на должности говорящей головы? Сиськи и прочие части тела рассматривать? laughing Дык там для другого назначения такую берут - главное чтобы озвучивала то что скажут.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:50
      +2
      Откуда только в Вашингтоне в "говорящие головы" находят таких страшных баб?
      ...она просто не накрашенная, потому и страшная...это ж индуска...джими.джими .джими..ача. ача ача
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:52
        +2
        у них не принято сильно красится. там только сексуальные работницы штукатурятся по полной.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 07:18
          0
          Да и правильно. Нечего химпромовскую продукцию переводить на ерунду всякую по типу тушей и помад. Лучше удобрений побольше выпустить или реагентов каких для промышленности.
        2. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:21
          -1
          у них не принято сильно красится.
          ...это для негров не принято, а для индусов принятор...ты вообще вживую индусов видел? они черные как смоль
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 06:40
    0
    Соединенные Штаты компенсировали Украине потерю в ходе контрнаступления боевых машин пехоты Bradley, но не уверены, что в дальнейшем эта практика продолжится.

    Украина совершенно не ценит западную помощь. Бросают всё при малейшем шухере - халява, а ей редко кто дорожит. Шароварные думают, что на них весь мир работать будет до скончания веков и тут так обломали хозяева. И как после такого воевать? Ну не верхом же на хряках, в самом деле, в атаки ходить? what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:49
      0
      Хряки у шароварных теперь в дефиците. Они их зъилы и на сальце пустили.
  7. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 06:42
    0
    Эта представитель хоть на человека похожа.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:45
    0
    Цитата: Дилетант
    Откуда только в Вашингтоне в "говорящие головы" находят таких страшных баб?

    Радуйтесь, что не показали представителя в ООН из США.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:50
      -1
      Ну всё равно, ведь кто-то же эту представительницу США в ООН порет... belay
      Несмотря на такую страшность....
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:54
      -1
      жирную негритянку?..да без разницы...для поржать я б хотел бы вновь посмотреть бестселлер Джени и Мэта
  9. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 07:02
    0
    Ой это ж надо! Беда то какая! Прям совсем совсем в Пентагоне не смогут? А может очередные санкции против России ввести за уничтожение немецких и американских зверушек?
  10. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 07:23
    0
    Подождите, но ведь в США на хранении пару тысяч Брэдли. Это ж дочерта. Что им стоит поставить их на Украину? Из ВС изымать не надо, а что в Штатах не хватит ремонтных мощностей - да не поверю, с этим даже в России особых проблем вроде как незаметно.
    Между прочим, там же более 3000 Абрамсов на хранении.
    Так в чём проблема?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:30
      0
      Так в чём проблема?
      ..в таньге проблема...если кратко...товар-деньги-товар-деньги ....а так как товара нет то и денег тоже
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:14
    0
    Цитата: Тарелка
    Подождите, но ведь в США на хранении пару тысяч Брэдли. Это ж дочерта. Что им стоит поставить их на Украину? Из ВС изымать не надо, а что в Штатах не хватит ремонтных мощностей - да не поверю, с этим даже в России особых проблем вроде как незаметно.
    Между прочим, там же более 3000 Абрамсов на хранении.
    Так в чём проблема?

    На Украине ремонтных мощностей нет. Мало того, что импортную технику в Польшу и Чехию таскают, так ещё была инфа, что и некоторую советскую. Обслуживать Абрамсы небратья сами тоже не смогут. Между тем, обслуживать их необходимо постоянно. Вдобавок ко всему этому, матрасы кивали на то, что у Абрамсов своё специализированное топливо, которое на Украине не выпускают. На выходе имеют увеличение времени и затрат на логистику. Из всех этих нюансов и складывается проблема.