Депутат Госдумы от Чечни Делимханов обсудил с губернатором Белгородской области вопросы охраны границ региона батальоном «Запад – Ахмат»

Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий. У нас есть всё необходимое для выполнения поставленной задачи. Нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях.

Подразделения батальона «Запад – Ахмат» начали прибывать в Белгородскую область для противодействия вылазкам с украинской стороны. На этом фоне стало известно о встрече, которую провёл депутат Госдумы РФ от Чеченской Республики Адам Делимханов с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. На встрече присутствовали также представители Росгвардии и Минобороны. Напомним, что батальон «Запад – Ахмат» теперь входит в состав российских Вооружённых сил – после подписания контракта с министерство обороны страны.Герой России Адам Делимханов отметил, что участие главы Чечни Рамзана Кадырова позволяет направить бойцов батальона из ЧР для защиты сограждан на белгородском направлении, для защиты границ региона.Депутат Делимханов:Он пообещал на 100% выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий.Тем временем с вечера 13 июня стали приходить данные о том, что очередная диверсионная группа попыталась прорваться в направлении Новой Таволжанки южнее Шебекино. Российские подразделения не позволили противнику войти и закрепиться. Диверсионная группа при попытке пересечения границы понесла потери и отступила.Напомним, что накануне в ходе встречи с журналистами президент Владимир Путин заявил о том, что если украинские вылазки будут продолжаться, то есть вариант с созданием на украинской территории «санитарной зоны». После этого заявления украинская сторона предположила, что Россия может воспользоваться «опытом Эрдогана», создавшего буферную зону на севере Сирии для обеспечения безопасности южных границ Турции.