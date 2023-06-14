Депутат Госдумы от Чечни Делимханов обсудил с губернатором Белгородской области вопросы охраны границ региона батальоном «Запад – Ахмат»

Подразделения батальона «Запад – Ахмат» начали прибывать в Белгородскую область для противодействия вылазкам с украинской стороны. На этом фоне стало известно о встрече, которую провёл депутат Госдумы РФ от Чеченской Республики Адам Делимханов с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. На встрече присутствовали также представители Росгвардии и Минобороны. Напомним, что батальон «Запад – Ахмат» теперь входит в состав российских Вооружённых сил – после подписания контракта с министерство обороны страны.
Герой России Адам Делимханов отметил, что участие главы Чечни Рамзана Кадырова позволяет направить бойцов батальона из ЧР для защиты сограждан на белгородском направлении, для защиты границ региона.
Депутат Делимханов:
Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий. У нас есть всё необходимое для выполнения поставленной задачи. Нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях.
Он пообещал на 100% выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий.
Тем временем с вечера 13 июня стали приходить данные о том, что очередная диверсионная группа попыталась прорваться в направлении Новой Таволжанки южнее Шебекино. Российские подразделения не позволили противнику войти и закрепиться. Диверсионная группа при попытке пересечения границы понесла потери и отступила.
Напомним, что накануне в ходе встречи с журналистами президент Владимир Путин заявил о том, что если украинские вылазки будут продолжаться, то есть вариант с созданием на украинской территории «санитарной зоны». После этого заявления украинская сторона предположила, что Россия может воспользоваться «опытом Эрдогана», создавшего буферную зону на севере Сирии для обеспечения безопасности южных границ Турции.