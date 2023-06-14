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Депутат Госдумы от Чечни Делимханов обсудил с губернатором Белгородской области вопросы охраны границ региона батальоном «Запад – Ахмат»

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Депутат Госдумы от Чечни Делимханов обсудил с губернатором Белгородской области вопросы охраны границ региона батальоном «Запад – Ахмат»

Подразделения батальона «Запад – Ахмат» начали прибывать в Белгородскую область для противодействия вылазкам с украинской стороны. На этом фоне стало известно о встрече, которую провёл депутат Госдумы РФ от Чеченской Республики Адам Делимханов с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. На встрече присутствовали также представители Росгвардии и Минобороны. Напомним, что батальон «Запад – Ахмат» теперь входит в состав российских Вооружённых сил – после подписания контракта с министерство обороны страны.


Герой России Адам Делимханов отметил, что участие главы Чечни Рамзана Кадырова позволяет направить бойцов батальона из ЧР для защиты сограждан на белгородском направлении, для защиты границ региона.

Депутат Делимханов:

Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий. У нас есть всё необходимое для выполнения поставленной задачи. Нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях.

Он пообещал на 100% выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий.

Тем временем с вечера 13 июня стали приходить данные о том, что очередная диверсионная группа попыталась прорваться в направлении Новой Таволжанки южнее Шебекино. Российские подразделения не позволили противнику войти и закрепиться. Диверсионная группа при попытке пересечения границы понесла потери и отступила.

Напомним, что накануне в ходе встречи с журналистами президент Владимир Путин заявил о том, что если украинские вылазки будут продолжаться, то есть вариант с созданием на украинской территории «санитарной зоны». После этого заявления украинская сторона предположила, что Россия может воспользоваться «опытом Эрдогана», создавшего буферную зону на севере Сирии для обеспечения безопасности южных границ Турции.
Использованы фотографии:
Адам Делимханов
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15 комментариев
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  1. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:49
    +3
    Чего это Делимханов озаботился границами Белгородчины? И раз чеченскй батальон подписал контракт с МО, то пусть воюют там, куда пошлют, а не там где захочут.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:57
      0
      Чего это Делимханов озаботился границами Белгородчины? И раз чеченскй батальон подписал контракт с МО, то пусть воюют там, куда пошлют, а не там где захочут.

      Как чего? В Марьинке война идет, а им надо на контртеррористическую операцию против партизан...эрзац-команда.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:11
        -4
        Всё правильно, Апты взял под козырёк и на границу...
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:17
        0
        Лёгкую пехоту надо использовать именно в таких операциях.
        Как клевещут недоброжелатели, вокруг Херсона наш спецназ пол года безвылазно в окопах сидел. Ну и где результат?
        А тут дело как раз по профилю.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:21
      0
      Чего это Делимханов озаботился границами Белгородчины?

      Вы всерьёз думаете, что это всё бесплатно? Это надо рассматривать как работу ЧВК, напрямую может деньги не возьмут, но счёт за технику, ГСМ, боеприпасы губернатору выставят.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:14
        0
        И так тоже.
        А ещё важно самому стать спасителем Белгорода, оттеснив Пригожина.
    3. Ave_patriam
      Ave_patriam Сегодня, 07:47
      +3
      Приезжайте к нам на Белгородчину, поживите тут а потом сами ответите на свой вопрос. Умники епть
    4. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:47
      +1
      "то пусть воюют там, куда пошлют, а не там где захочут.'
      Куда пошлют там таки стреляют.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +6
    Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий.
    С этим трудно не согласиться. Опыт действительно накоплен большой и пойдет только на пользу при противодействии проникновению через границу украинских ДРГ и отдельных подразделений усиленных бронетехникой. Есть надежда на то, что противник при таких попытках будет не "вытесняться" на свою территорию, а уничтожаться и желательно полностью.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:01
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Есть надежда на то, что противник при таких попытках будет не "вытесняться" на свою территорию, а уничтожаться и желательно полностью.

      И можно было бы его погнать, догнать и уничтожить уже и не на русской территории.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:14
        -1
        ... можно, но осторожно.)
        Кстати ВВП высказался о создании "санитарных зон" в пограничных областях....
        Харьковскую наверно имел в виду. Может Апты Ароныч этим будет заниматься.
        1. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 07:22
          +1
          Боюсь, что на столь крупный город, как Харьков их силёнок не хватит. Да и разрушать его не станут, а без этого его не взять.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:03
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий.
    С этим трудно не согласиться. Опыт действительно накоплен большой и пойдет только на пользу при противодействии проникновению через границу украинских ДРГ и отдельных подразделений усиленных бронетехникой. Есть надежда на то, что противник при таких попытках будет не "вытесняться" на свою территорию, а уничтожаться и желательно полностью.

    Клин-клином вышибают
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:07
    0
    Кадыров ,сформировал и отправил на Украину - 3 полка и З батальона.А на белгордчине будет только один батальон.Остальные на ЛБС .
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:27
    +1
    Герой России Адам Делимханов отметил, что участие главы Чечни Рамзана Кадырова позволяет направить бойцов батальона из ЧР для защиты сограждан на белгородском направлении, для защиты границ региона.

    Депутат Делимханов:

    Чеченские спецподразделения накопили огромный опыт ведения боевых действий. У нас есть всё необходимое для выполнения поставленной задачи. Нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях.
    Предложения от ЧВК"Вагнер" в интерпретации чеченских "товарищей", арфы нет возьмите бубен... request