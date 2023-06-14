Новейший всепогодный FPV-дрон «Ультиматум» с повышенной грузоподъемностью готовится к отправке в зону СВО

Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. (...) Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом

Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. "Ультиматум" будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни