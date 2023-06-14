Новейший всепогодный FPV-дрон «Ультиматум» с повышенной грузоподъемностью готовится к отправке в зону СВО

Российские военные в ближайшее время получат на вооружение новый FPV-дрон повышенной грузоподъемности. Беспилотник, получивший название "Ультиматум", уже в этом месяце отправится в зону спецоперации. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Новый дрон входит в линейку беспилотников "Джокер", является всепогодным и обладает повышенной грузоподъемностью. Как заявили разработчики, "Ультиматум" можно применять при очень сильном ветре и дожде, это не влияет на его способность наносить удары. Кроме того, беспилотник не боится низких температур. Сам беспилотник универсальный и может применяться не только как дрон-камикадзе, но и выполнять другие функции.
Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. (...) Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом
- приводит ТАСС слова директора центра.
Грузоподъемность дрона повышена, но в Центре отказались называть точные цифры заявив, что они не подлежат разглашению. В то же время уточнили, что беспилотник спокойно летает с кирпичом. Увеличение данного показателя очень важно для FPV-дронов, это означает применение более мощного заряда для уничтожения бронетехники.
Как подчеркнули в ЦКБР, беспилотник разработан с учетом требований российских военных, а также опыта применения беспилотников в зоне СВО.
Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. "Ультиматум" будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни
- добавили в ЦКБР.