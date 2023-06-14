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Новейший всепогодный FPV-дрон «Ультиматум» с повышенной грузоподъемностью готовится к отправке в зону СВО

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Новейший всепогодный FPV-дрон «Ультиматум» с повышенной грузоподъемностью готовится к отправке в зону СВО

Российские военные в ближайшее время получат на вооружение новый FPV-дрон повышенной грузоподъемности. Беспилотник, получивший название "Ультиматум", уже в этом месяце отправится в зону спецоперации. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.


Новый дрон входит в линейку беспилотников "Джокер", является всепогодным и обладает повышенной грузоподъемностью. Как заявили разработчики, "Ультиматум" можно применять при очень сильном ветре и дожде, это не влияет на его способность наносить удары. Кроме того, беспилотник не боится низких температур. Сам беспилотник универсальный и может применяться не только как дрон-камикадзе, но и выполнять другие функции.

Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. (...) Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом

- приводит ТАСС слова директора центра.

Грузоподъемность дрона повышена, но в Центре отказались называть точные цифры заявив, что они не подлежат разглашению. В то же время уточнили, что беспилотник спокойно летает с кирпичом. Увеличение данного показателя очень важно для FPV-дронов, это означает применение более мощного заряда для уничтожения бронетехники.

Как подчеркнули в ЦКБР, беспилотник разработан с учетом требований российских военных, а также опыта применения беспилотников в зоне СВО.

Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. "Ультиматум" будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни

- добавили в ЦКБР.
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13 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
    +2
    . В то же время уточнили, что беспилотник спокойно летает с кирпичом

    Ежели в кирпиче будет кумулятивный заряд это будет даже очень большое хорошо. smile
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 07:05
      +1
      Ежели в кирпиче будет кумулятивный заряд это будет даже очень большое хорошо

      Из МОНки тоже неплохой кирпич получается
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:24
        +1
        Цитата: Jafar
        Из МОНки тоже неплохой кирпич получается

        Да, а как у неё с теплоизоляцией и декоративными свойствами? laughing
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 08:36
          +2
          У нее прекрасная теплоизоляция с КПД более 100% - еще и подогреет как надо. И с декоративными все на уровне - файршоу красивое, хоть и короткое wassat
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:03
    +3
    Надеюсь что ни по цене, ни по качеству это не "Добрыня-сяо"
    А кирпич это тяжесть , а тяжесть это хорошо, тяжесть это надёжно. Даже если он не взорвётся, им всегда можно дать по башке! laughing
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 07:11
    +3
    На картинке происходит какой-то киберпанк.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:41
      +1
      FPV оно такое laughing Правда меня поначалу прилично тошнило, особенно если головой вертеть рефлекторно, а картинка не реагирует hi
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:00
        0
        Цитата: vadimtt
        Правда меня поначалу прилично тошнило, особенно если головой вертеть рефлекторно, а картинка не реагирует

        Лбом в стенку упираться. Поначалу по крайней мере...
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:32
    +3
    Увидел заголовок и решил вставить свои пять копеек: Дрон он да, всепогодный и может летать и в ветер и в дождь и в туман. Они и сегодня такие, до определённых пределов "всепогодные".

    Но ветер будет уносить в сторону, мороз уменьшать дальность полёта, а туман прикрывать цель оператору. В результате чего оператор, а не дрон, будет мазать, не долетать до цели. Короче не это для дрона главное.

    Главное это длинна видеолинка, помехозащищённость и заряд батарей. И самое главное это человек. Его умение работать в FPV, его рефлексы.

    Но не все пишущие это понимают и знают.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:41
      0
      Насчёт всепогодного коптера какая-то чушь. Особенно про ветер и град.
      1. Multig
        Multig Сегодня, 08:31
        0
        Скорее всего сделали защиту по стандарту IP67 вот и всепогодный
  5. Алекс354
    Алекс354 Сегодня, 08:28
    0
    А сколько штук будет отправлено? Один или два или сто
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:42
    0
    Если бы прилепить на такой дрончик две МОН-500...или больше..вкруг....