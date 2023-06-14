Экс-министр дал прогноз о росте экономики России в текущем году

Сегодня в Северной столице открывается Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 17 июня.
К ПМЭФ-2023 особенное внимание. Связано оно в первую очередь с тем, что Россия вместе с рядом других стран (включая в первую очередь страны БРИКС), по сути, предлагает новое экономическое устройство мира. Основа этого устройства – равноправное развитие экономик без гегемонии со стороны отдельно взятого государства и отдельно взятой валюты.
Немало вопросов в этом контексте связано с тем, как перестраивается под новые условия российская экономика.
В интервью РБК на вопросы о ситуации в российской экономике отвечал Герман Греф. По его убеждению, падение экономики РФ в 2022 году на 2,1% - «минимум, который, наверное, и представить себе никто не мог». Напомним, что западные эксперты прогнозировали падение ВВП России минимум на 25 процентов по итогам года.
У Грефа поинтересовались возможной динамикой экономики страны по итогам текущего года. Давая свой прогноз, Греф заявил, что в этом году экономика демонстрирует рост. К концу года он может составить «порядка 2-х процентов». По словам Грефа, это хороший результат.
При этом экс-министр экономики России не исключает будущей рецессии, однако, делая оговорку о том, что всё будет зависеть от состояния мировой экономики. По словам Грефа, сейчас в России идёт «активная перестройка экспортно-импортных операций», смена логистических цепочек. Он отметил, что сейчас подходящее время для того, чтобы освобождающиеся от западных компаний ниши занимали отечественные производители.