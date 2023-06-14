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Экс-министр дал прогноз о росте экономики России в текущем году

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Экс-министр дал прогноз о росте экономики России в текущем году

Сегодня в Северной столице открывается Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 17 июня.

К ПМЭФ-2023 особенное внимание. Связано оно в первую очередь с тем, что Россия вместе с рядом других стран (включая в первую очередь страны БРИКС), по сути, предлагает новое экономическое устройство мира. Основа этого устройства – равноправное развитие экономик без гегемонии со стороны отдельно взятого государства и отдельно взятой валюты.

Немало вопросов в этом контексте связано с тем, как перестраивается под новые условия российская экономика.

В интервью РБК на вопросы о ситуации в российской экономике отвечал Герман Греф. По его убеждению, падение экономики РФ в 2022 году на 2,1% - «минимум, который, наверное, и представить себе никто не мог». Напомним, что западные эксперты прогнозировали падение ВВП России минимум на 25 процентов по итогам года.

У Грефа поинтересовались возможной динамикой экономики страны по итогам текущего года. Давая свой прогноз, Греф заявил, что в этом году экономика демонстрирует рост. К концу года он может составить «порядка 2-х процентов». По словам Грефа, это хороший результат.

При этом экс-министр экономики России не исключает будущей рецессии, однако, делая оговорку о том, что всё будет зависеть от состояния мировой экономики. По словам Грефа, сейчас в России идёт «активная перестройка экспортно-импортных операций», смена логистических цепочек. Он отметил, что сейчас подходящее время для того, чтобы освобождающиеся от западных компаний ниши занимали отечественные производители.
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16 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:05
    -1
    Всё упирается в технологии, и желания правительства помогать развивать их.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:22
      -2
      Все упирается в открытых границах.Какое может быть желание в развитии технологий,коода есть возможность купить конечный товар
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 07:33
        0
        Закрыть границы = повторить развал СССР. Начнут толпами опять бродить с Перестройками и джинсами. А потом рассказывать, что они ни при чем.

        Все упирается в сознательность потребителя. Он же делает ВЫБОР. Т.е. МЫ.
        Если он понимает, что китайский фонарик за 10коп в сотни раз дороже российского за 5руб, потому что эти средства улетают из страны (в виде валюты с продажи дедовских ресурсов), а 5руб. идут на зп и пенсии ему же, на развитие производств и технологий, то все получится.
        (если что, ВВПутин обязательно даст волшебного эволюционного пендаля, подстрахует обязательность желания все понять парочкой эмбарго)

        Так что, господа, ловите момент, берите список импорта и вперед - импортозамещать.
        Заодно узнаете, как сложно продавать СВОЕ своим. Тебя 10 раз назовут г, потому что у нас сдвиг по фазе еще с конца СССР, баг прошивки мозга "наше = г, а вот западное лучше!" (да-да, именно поэтому столько чубайсов на дорогах, мы все в импорте), и полное непонимание, что "наше = МЫ", что наше = НАША обязанность давать обратную связь и помогать разработчикам/производителям. Ценить друг друга СПРОСОМ и критиковать, ПРЕДЛАГАЯ, выгодно НАМ же.

        Ну или хотя бы в овгзшки и банковские вклады - эти средства помогут той части народа, кто действительно развивает страну, действует, а не ноет, не ищет вовсемвиноватых фз в ком и не уповает на фз кого.
        1. Джексон
          Джексон Сегодня, 07:57
          +3
          А может быть, нужно просто нашим производителям меньше борзеть с ценами?? Объясните мне, почему отечественный автомобиль стоит одинаково с иномаркой, которая, прежде чем попасть к нам, должна уплатить кучу ввозных пошлин? Почему тот же УАЗ , в котором нет изменений уж 30 лет, стоит на уровне китайца с более высоким качеством?
          Конкурируйте снижением цены и повышением качества...
        2. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:05
          +2
          Цитата: Трямс
          если что, ВВПутин обязательно даст волшебного эволюционного пендаля, подстрахует

          Я вообще не знаю, как бы мы жили без Путина и без его пендалей! Святой человек!! Пару десятилетий стабильности перед войной подарил! Подстраховал.
        3. Злой орк
          Злой орк Сегодня, 08:11
          0
          Судя по минусам, не хотят покупать отечественное, а потом ноют - почему мы сидим на нефтяной игле)
        4. zloybond
          zloybond Сегодня, 08:17
          +1
          Согласен.
          Если обратить внимание - то все ведомства пересели дружно на иномарки. Необходимо ввести уголовную статью за выбор иностранного товара при наличие Российского для ведомственных служб. Если МВД или Любая другая казенная контора приобрела автопарк, пылесос, телевизор не отечественный - автоматом все кто эту сделку одобрил должны отправляться на лесоповал.
          Но при этом кормить народ рассказами о налаживании к 2030 году выпуска самолетов - это отсрочка своей персональной ответственности. Если даже собственное производство свели к отверточной сборке из импортных агрегатов и переклеиванию шильдиков - за это необходимо так же привлекать к ответственности и руководство промышленного комплекса- нельзя допускать чтобы создавалась иллюзия и имитация бурной деятельности.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 07:06
    -4
    освобождающиеся от западных компаний ниши занимают отечественные производители.

    А Греф не ... глуп (вооще-то я печатала другой синоним)
    Может это часть плана СВО...
    но проср... Каховку... какая ошибка.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 07:20
      +2
      Греф очень умный, по его понятиям все должны равняться на блохера, как его там? Ведь блохеры-двигатель прогресса.
      1. Mari33
        Mari33 Сегодня, 07:34
        +5
        — Экономика в заднице. Она держится только на потоке халявных денег, который неуклонно уменьшается. Страна давно ничего не производит, кроме понтов. Всеобщее падение морали у населения. Читать книги считается западлом. Мужчины, женщины и даже дети пьют и беспорядочно трахаются. Зажравшиеся правители — на понтах. Они давно оторвались от реальности и верят в свою божественность. Постоянные и никому не нужные провокации и ссоры с соседями. Озверевшие силовики давно не способны защитить страну, зато регулярно грабят собственных граждан...
        — Сынок, хватит о политике, и так тошно, иди лучше готовься к экзаменам.
        — Так я и готовлюсь. Изучаю тему об упадке и падении Римской империи.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
    +7
    в Северной столице открывается Петербургский международный экономический форум.

    Всегда скептически отношусь к таким сходкам и стрелкам буржуинов.
    Сидят с умным видом рассуждают как бы половчее лапшу на уши миру повесить.
    Вся их философия основана на жесточайшей эксплуатации наемного труда рабочих и хищнического разграбления природных ресурсов нашей планеты.
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:10
    +1
    Нашли кого спрашивать. А как учтён вклад в экономику от вновь приобретённых территорий? А как учитывается возобновление работы остановившихся в начале 2022 года предприятий?
  5. beybender
    beybender Сегодня, 07:15
    +4
    Все идёт к тому , что скоро доллар по 200 и чудо "Москвич" 5 лямов !!! За годы сладкой цены на нефть ничего не сделали , даже к войне нормально не подготовились !!!
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:21
    +5
    Цитата: beybender
    Все идёт к тому , что скоро доллар по 200 и чудо "Москвич" 5 лямов !!! За годы сладкой цены на нефть ничего не сделали , даже к войне нормально не подготовились !!!

    С какой это радости доллар за двести?
    Китайцы наооборот активно скупают золото и сливают излишки долларовых фантиков.
    А Москвич за 5 лямов охотно верю...наши буржуи от жадности могут и повыше цены заломить...у них моральных тормозов нет.
  7. Million
    Million Сегодня, 07:26
    +4
    Говорить они все мастера!Результатов положительных только не видно.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:32
    +6
    У них и деньги на форумы есть? Кстати авторы постебались обозвав Грефа экс-министром, всё это было более пятнадцати лет,