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Американская пресса: США планируют заключить с Индией крупный контракт на поставку БПЛА MQ-9B SeaGuardian

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Американская пресса: США планируют заключить с Индией крупный контракт на поставку БПЛА MQ-9B SeaGuardian

Соединенные Штаты ожидают заключения крупного контракта с Индией на поставку многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator MQ-9B SeaGuardian. В Вашингтоне надеются, что индийцы уже "созрели" для сделки, которая принесет США несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.


По данным агентства, которое ссылается на неназванные источники, американцы планируют окончательно уговорить индийцев пойти на сделку в ходе визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди, который запланирован на 22 июня. Индия давно вынашивает планы поставить на вооружение американские беспилотники, но сделка постоянно срывается по различным причинам. США намерены поставить в этом вопросе точку, но возникает одна проблема, которую будет очень трудно решить. Все дело в том, что Индия желает часть компонентов БПЛА производить на своих предприятиях, а США против этого.

По предварительным данным, индийцы хотят закупить большое количество MQ-9B SeaGuardian, но точные цифры не раскрывают. В 2019 году Министерство обороны Индии отказалось закупать в США до 30 БПЛА на общую сумму около 6 млрд. долларов. В заказ должны были войти 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk (или других БПЛА) для ВМС Индии.

На сегодняшний день ВМС Индии используют два MQ-9B SeaGuardian, взятых в лизинг у США еще в 2020 году сроком на один год, "чтобы посмотреть". Пока соглашение об аренде продлевается.

БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    0
    В Вашингтоне надеются, что индийцы уже "созрели" для сделки, которая принесет США несколько миллиардов долларов.

    Сколько откат стоит индусам?
    Если процентов 10 от суммы многомиллиардной сделки можно стать богачом не особо напрягаясь.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:45
      +2
      Я, похоже, отстал от жизни... Делю 6 млрд. на 30 штук и получаю 200 млн. долл. за штуку. Столько стоит самый крутой истребитель 5 поколения. Неужели всё так?
      1. Menshoff_D_V
        Menshoff_D_V Сегодня, 07:54
        0
        Я тоже не владах с циферки, но 200 лямов за штуку, это очень горячо. Индийские специи отдыхают.
  2. _просто
    _просто Сегодня, 07:22
    0
    Ах, хитрые какие индусы... Согласились приобрести, но с оговоркой. А производить детали от такой технологичной штучки у себя значит оградить себя от некоторых неприятных сюрпризов. Амеры конечно будут бороться. Они разрешают только своим сателлитам.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    0
    БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator.
    . И все таки, большие беспилотники предназначены для выполнения специфических, частных задачь.... много их не надо.
    Поблизости от поля боя, против серьёзного противника, контролирующего воздушное пространство, они мало эффективны.
    В общем, как всегда, соотношение ЦЕНА - ЭФФЕКТИВНОСТЬ, на первом месте.
    Впрочем, это их дела, а там могут быть и танцы с бубном.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    0
    В Вашингтоне надеются, что индийцы уже "созрели" для сделки
    Так не зря американские представители, как "юные мичуринцы" не вылезают из индийского "сада" дожидаясь когда плоды созреют. Окучивают, отгоняют вредителей (своих конкурентов), поют дифирамбы, шебуршат зеленными... К тому же действительно есть, что предложить.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:06
    0
    Соединенные Штаты ожидают заключения крупного контракта с Индией на поставку многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator MQ-9B SeaGuardian. В Вашингтоне надеются, что индийцы уже "созрели" для сделки,
    recourse Вопрос, для чего это нужно Индии?
    Если Индия хочет стать одним из центров мира, то США будет противодействовать этому и БПЛА будут костью в горле Индии.
    Если Индия хочет противостоять Китаю, то БПЛА повысит уровень разведки и ударной мощи, но и обострит проблемы с Китаем, а США еще подбросят ей оружия, танки и самолеты, да и спутников и везде-везде будут закладки request .
    Только покупка оружия в РФ, пусть и не дотягивающего по качеству, повысит уровень обороны и обеспечит свободу геополитических решений Индии. request