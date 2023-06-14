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Российские снайперы на Ореховском направлении препятствуют рейдам ВСУ по проделыванию коридоров в минных полях

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Российские снайперы на Ореховском направлении препятствуют рейдам ВСУ по проделыванию коридоров в минных полях

Иллюстративное фото



Ситуация на Ореховском направлении свидетельствует о том, что своё контрнаступление на этом участке линии соприкосновения противник приостановил.

В первые дни наступательных действий командование ВСУ пыталось использовать прошлогоднюю «харьковскую тактику», при которой за несколько дней удалось взять значительные территории вместе с городами Балаклея, Изюм и Купянск. Затем, когда потери в живой силе стали исчисляться четырёхзначными числами, а кадры с уничтоженной натовской техникой заполонили сеть, украинское командование свою операцию приостановило.

К настоящему моменту противник предпринимает небольшие рейды, основная цель которых состоит в проделывании проходов в российских минных полях. Эти рейды совершались и в ночь на 14 июня. Сообщается о том, что такие действия были активизированы противником в связи с ухудшением погоды в Запорожской области. В регионе снова обильные осадки в виде дождя, что затрудняет разведку с воздуха.

Противодействует вылазкам врага к минным полям снайперская деятельность российских войск. Современные оптика и само оружие позволяют снайперам ВС РФ ликвидировать противника на значительном расстоянии, причём с тех направлений, с которых он не ожидает. Результатом действий российских снайперов прошедшей ночью стало уничтожение как минимум 12 украинских спецназовцев, которых командование направляло на осуществление разминирования. Одна из групп украинских военных подорвалась на мине южнее Орехова. К настоящему моменту противник тела погибших своих «побратимов» с минных полей не забрал.
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:38
    -3
    само оружие позволяют снайперам ВС РФ ликвидировать противника на значительном расстоянии, причём с тех направлений, с которых он не ожидает. Результатом действий российских снайперов прошедшей ночью стало уничтожение как минимум 12 украинских спецназовцев, которых командование направляло на осуществление разминирования.
    мм 12-14 будет? recourseВсегда балдел читая Резуна-Суворова и его кураторов, аж писаются от натуги создавая образ ужаса сталинизма, а получается смешно, жизнь сама все подтверждает, и вопрос получается только в акцентах ("Выбор"). И помня, что, правда сказанная злобно, лжи отравленной подобна, можно много извлечь пользы читая того же fool .....
    1. Slon1978
      Slon1978 Сегодня, 07:55
      +1
      Вы удивитесь, но скорее всего не такой калибр. Насколько я понимаю, читая тг-канаг Лобаева, самым дальнобойным и точным патроном для сверхдальних выстрелов (1,500 - 2,000 метров и далее), является 0,408 Cheytac (10,3 x 77 мм).
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:40
    +5
    "Жить стало лучше, жить стало веселей." Каждый день начинается с хороших новостей.
    К настоящему моменту противник тела погибших своих «побратимов» с минных полей не забрал.
    Хороший удар по психике тех, кто по трупам своих поедет. Не киборги они без эмоциональные все таки.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:03
      0
      БойКот......Хороший удар по психике тех, кто по трупам своих поедет.

      Обычно санитарам дают возможность выполнять свою работу.
    2. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:04
      0
      Не киборги они без эмоциональные все таки.

      Да им пофиг...
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 08:50
        0
        Именно, поэтому и удар, видят отношение к ним.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:06
    0
    Результатом действий российских снайперов прошедшей ночью стало уничтожение как минимум 12 украинских спецназовцев
    Это только за одну ночь. А если учесть сколько таких ночей уже было и будет "сюрпризом" для солдат противника, то цифры для них неприятные.
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:06
    +1
    Эээ.. что-то я сомневаюсь об уничтожении двенадцати спецназовцев высланых на разминирование.

    В нашем понимании, спецназ разминированием не занимается. Разминированием занимаются сапёры или по другому, инженерные войска. Их походу и уложили.
    Спецназ это другое ))