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Ситуация на Ореховском направлении свидетельствует о том, что своё контрнаступление на этом участке линии соприкосновения противник приостановил.
В первые дни наступательных действий командование ВСУ пыталось использовать прошлогоднюю «харьковскую тактику», при которой за несколько дней удалось взять значительные территории вместе с городами Балаклея, Изюм и Купянск. Затем, когда потери в живой силе стали исчисляться четырёхзначными числами, а кадры с уничтоженной натовской техникой заполонили сеть, украинское командование свою операцию приостановило.
К настоящему моменту противник предпринимает небольшие рейды, основная цель которых состоит в проделывании проходов в российских минных полях. Эти рейды совершались и в ночь на 14 июня. Сообщается о том, что такие действия были активизированы противником в связи с ухудшением погоды в Запорожской области. В регионе снова обильные осадки в виде дождя, что затрудняет разведку с воздуха.
Противодействует вылазкам врага к минным полям снайперская деятельность российских войск. Современные оптика и само оружие позволяют снайперам ВС РФ ликвидировать противника на значительном расстоянии, причём с тех направлений, с которых он не ожидает. Результатом действий российских снайперов прошедшей ночью стало уничтожение как минимум 12 украинских спецназовцев, которых командование направляло на осуществление разминирования. Одна из групп украинских военных подорвалась на мине южнее Орехова. К настоящему моменту противник тела погибших своих «побратимов» с минных полей не забрал.