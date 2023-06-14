Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту. Цель уничтожена. По второй цели работали - оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена

Подразделения артиллерии Западного военного округа ударами гаубиц Д-30 и «Мста-Б» уничтожили взводные опорные пункты, с которых ведутся обстрелы территории Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По утверждению российского военнослужащего, видеоинтервью с которым показало Министерство обороны Российской Федерации, работа ведется по позициям противника с помощью «кочующих» орудий российской артиллерии. Но сначала, разумеется, поступают данные от разведчиков.- рассказал военнослужащий.Под ударом российской артиллерии оказываются взводные опорные пункты, которые расположены вдоль границы с Российской Федерацией. С этих пунктов ВСУ осуществляют разведку местности, обстреливают населенные пункты Белгородчины.Ранее президент России Владимир Путин допустил вероятность создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы исключить возможность обстрелов российской территории артиллерией украинских формирований. Похоже, что в определенной ситуации именно такой сценарий может стать выходом, особенно на ближайшее время, пока не достигнуты другие цели специальной военной операции.