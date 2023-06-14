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Военнослужащий ВС РФ рассказал об уничтожении позиций артиллерии ВСУ, с которых обстреливают Белгородскую область

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Военнослужащий ВС РФ рассказал об уничтожении позиций артиллерии ВСУ, с которых обстреливают Белгородскую область

Подразделения артиллерии Западного военного округа ударами гаубиц Д-30 и «Мста-Б» уничтожили взводные опорные пункты, с которых ведутся обстрелы территории Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.


По утверждению российского военнослужащего, видеоинтервью с которым показало Министерство обороны Российской Федерации, работа ведется по позициям противника с помощью «кочующих» орудий российской артиллерии. Но сначала, разумеется, поступают данные от разведчиков.

Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту. Цель уничтожена. По второй цели работали - оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена

- рассказал военнослужащий.


Под ударом российской артиллерии оказываются взводные опорные пункты, которые расположены вдоль границы с Российской Федерацией. С этих пунктов ВСУ осуществляют разведку местности, обстреливают населенные пункты Белгородчины.

Ранее президент России Владимир Путин допустил вероятность создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы исключить возможность обстрелов российской территории артиллерией украинских формирований. Похоже, что в определенной ситуации именно такой сценарий может стать выходом, особенно на ближайшее время, пока не достигнуты другие цели специальной военной операции.

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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:49
    +1
    Подразделения артиллерии Западного военного округа ударами гаубиц Д-30 и «Мста-Б» уничтожили взводные опорные пункты, с которых ведутся обстрелы территории Белгородской области Российской Федерации.
    good good goodТолько хорошо бы еще Буратиной присыпать, если можно, а то проклюнутся... request
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:42
      0
      Буратину теперь не производят, вместо него Солнцепек делают. Жалко что у него дальность действия маленькая -не достаёт дальше 12км...
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:58
    -1
    Санитарную зону он допускает. Уже грозился на 300км отодвинуть линию, только это было больше года назад и вооружение у ВСУ было несколько иного уровня. Теперь, хоть обложись весь этими зонами.
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 08:39
      0
      Пока ОН из чертёжника переквалифицироваться в санитары! Много крови прольётся!
  3. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 08:27
    +1
    "Но сначала, разумеется, поступают данные от разведчиков.
    Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели."
    довольно длинный цикл. можно далеко уйти за это время, и с новых позиций продолжать обстрел
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:31
    +2
    Позиции строятся или восстанавливаются, в зависимости от объёма и нужности минимум за несколько часов. Обстрел осуществляют тоже кочующие арт.расчеты, у них запасных позиций несколько. Тут как минимум (если без отодвигания) нужно создавать группировку БПЛА, чтобы 24/7 мониторила эти площади, а так это только беспокоющий обстрел.
  5. German Brit
    German Brit Сегодня, 08:37
    0
    Минобороны сообщило об уничтожении позиций обстреливающих Белгородскую область!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Год потребовался! Красавцы.
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 08:42
    0
    Вагнер предлагал услуги по защите Белгородской обл И уничтожению и зачистке. Потом и кадыровцы после того как поняли что попали на передок попросились.Все получили отказ! Видно у МО на сей счёт свой интерес.Бабло рубят.