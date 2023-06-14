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Пресса США: Украина намерена заключить контракты с западными странами на обслуживание техники ВСУ

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Пресса США: Украина намерена заключить контракты с западными странами на обслуживание техники ВСУ

Украина столкнулась с одной очень большой проблемой, которую пытается решить уже длительное время. Как пишет западная пресса, у Киева нет возможности обслуживать и ремонтировать переданную США и Европой технику на своей территории, поэтому он предпринимает усилия по созданию соответствующей инфрастуктуры в соседних странах.


По данным Politico, Украина намерена заключить серию контрактов с США и странами Европы на обслуживание западной бронетехники. Рассматриваются варианты создания неких центров ремонта как на территории самой Украины, в западной ее части, так и на территории соседней Польши. Естественно, не за свои средства, у Киева их все равно нет.

Украинское правительство стремится начать работу с оборонной промышленностью США и Европы по созданию объектов технического обслуживания либо на Украине, либо в соседней Польше

- пишет издание.

Вопрос для Украины действительно важный, западная бронетехника выходит из строя часто, поскольку поставляется далеко не в идеальном состоянии, а пятая часть бронетехники передается Украине вообще в нерабочем. Все это необходимо приводить в порядок, а негде. Пока украинцы возят бронетехнику в Польшу и Чехия на их предприятия. Так что вопрос вынесут на обсуждение контактной группы "Рамштайн".

По информации издания, несколько стран уже выразили готовность к сотрудничеству с Украиной по данному вопросу, но какие именно не называется. В то же время Германия уже открыла ремонтный центр для украинской бронетехники, но на территории Словакии и планирует ремонтировать там немецкую технику, переданную Киеву.
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:55
    0
    поэтому он предпринимает усилия по созданию соответствующей инфрастуктуры в соседних странах.
    Логично, теперь наш ход.... recourse Что скажут отцы-командиры? request
  2. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:02
    0
    Ссыкотно немцам у себя ремонтировать. Нашли долбоклюев. Ведь не кто не отменял возможность прилета одной мегатонны) ремонтируете- значит воюете с нами. Вот вам привет от стальных сандалет
  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:14
    0
    Один из факторов поражения гитлеровцев в ВОВ, точнее один из факторов нашей Победы - наличие рембаз в ближайшем тылу и летучек со всем необходимым ремонтным оборудованием вплоть до токарных и сверлильных станков, сварочных аппаратов. Что-то крупномасштабное такой летучкой не починишь, а вот практически мгновенно поставить на ход вплоть до среднего ремонта - весьма и весьма
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    0
    Украина намерена заключить серию контрактов с США и странами Европы на обслуживание западной бронетехники.
    При неплатежеспособности Киева можно даже контракты не заключать, а как обычно протянув руку поплакаться в плечо тому с кем хотите договорится. В итоге может получится, как с украинскими ранеными - немцы обещали вроде бесплатно лечить, а потом выставили счет? А центры по ремонту техники противника, с которым воюем разве не считаются законными целями будь то в Словакии или Польше? Польша давно напрашивается с оружейным хабом, мастерскими и своими "добровольцами".
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:51
    0
    Я все понимаю ,техника выходит из строя ,война ,но как ? Подаренную технику еще и повесить обслуживать ЗАПАД
    Бендер слюной бы задавился